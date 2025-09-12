Yanina Latorre explotó contra los productores de América por una decisión que afecta a su programa

La conductora de SQP contó en detalle el pedido que le acercó a las autoridades y su intención de incorporar a una famosa panelista.

La conductora Yanina Latorre disparó sin filtros contra los productores de América porque no hicieron caso al pedido que les hizo y, fiel a su estilo, contó todos los detalles en una entrevista telefónica con Pamela David . Además, aclaró que no es la primera vez que sucede.

“Ayer pedí una panelista y no me la dieron. La próxima te llamo a vos. Es una interna de los canales. Lo llamé al Chato Prada. La próxima te llamo a vos o a Daniel. Le digo ‘boludo, quiero a Karina Iavícoli’. Y no me la dieron siendo que es del canal ”, indicó la panelista de LAM en Desayuno Americano.

Y agregó: “Vos entendés pero la producción de América, lo que está atrás, que manejan artística, se ofenden entre productoras. Pedí a Karina y tengo la mejor con Adrían Pallares y Rodrigo Lussich. No son ellos los que no quieren ”.

En la misma línea de su descargo, expresó que el canal no la presta. “Les juro. Para mi es una genia. ¿Cómo no está ternada como panelista? Ángel de Brito está nominado, pero como conductor es el gran año de él. Hay un prejuicio con nosotros. Nos va bárbaro”.

La mediática Yanina Latorre explotó contra Gimena Accardi luego de sus recientes declaraciones y evidenció que lo sucedido con Nico Vázquez la hizo cambiar su punto de vista con respecto a la actriz , ya que fue muy dura contra la integrante del streaming Olga.

Durante una nueva emisión de su programa radial en El Observador, Yanina Latorre catalogó a Gimena Accardi como "la boluda del día" y fue muy dura contra ella. En un primer lugar, expresó: "Dejó parado a Nico Occhiato como que paga mal. Mañana, cuando te caigan 40 noteros a preguntarte por qué Nico Occhiato paga mal y Olga paga bien, no digas que no querés hablar porque no das notas porque los que lo dejan trascender son ustedes".

La bolud* del día es Gimena Accardi: "Si te haces la canchera, después no digas que no das notas"



#Yanina1079 con @yanilatorre

Seguilo en vivo https://t.co/gDapLTfFFR https://t.co/OUxu0Leqdc pic.twitter.com/7tUS5IWdbY — El Observador 107.9 (@Observador1079) September 10, 2025

Pero la parte más picante llegó después, cuando la conductora señaló: "Para Nico, Migue Granados instaló que él paga mal, por eso lo odia. Yo banco que Gimena lo diga, pero bancá cuando un notero va y te lo pregunta. Si te haces la canchera, respondé después". Así, volvió a pelear públicamente con una de las mujeres del momento y se llevó muchas críticas en redes sociales.

Hasta el momento, Gimena Accardi no le contestó nada y desde las redes sociales la incentivan para que lo haga, ya que Yanina Latorre suele realizar este tipo de ataques sin importarle el qué dirán. Por eso, con el objetivo de no quedar mal parada, hay muchas chances de que la actriz opte por analizar bien su respuesta en lugar de hacerlo rápido.