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Hasta cuándo permanecerá internada Mirtha Legrand en el Sanatorio Mater Dei

El sanatorio descartó retrocesos en el cuadro respiratorio de la conductora y remarcó el acompañamiento familiar que está recibiendo.

El próximo informe oficial se conocerá recién este miércoles.

El próximo informe oficial se conocerá recién este miércoles.

Mirtha Legrand permanece hospitalizada en el Sanatorio Mater Dei desde el pasado viernes 18 de septiembre por un cuadro compatible con neumopatía. Según el último comunicado oficial, la conductora continuará bajo tratamiento específico y sujeta a los controles médicos necesarios, sin que se haya definido todavía un día exacto para su externación.

Qué dice el nuevo parte médico de Mirtha Legrand
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Nuevo parte médico sobre Mirtha Legrand: "Continúa evolucionando favorablemente"

El parte médico, firmado por el director de la institución, el doctor Enrique Echagüe, confirmó que la histórica conductora de 99 años responde de manera positiva a la terapéutica aplicada. "La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado. Seguirá con el tratamiento específico del cuadro y los controles necesarios", precisó el informe difundido este lunes.

El documento descartó cualquier retroceso en la función pulmonar de la diva y remarcó el acompañamiento constante de su círculo más íntimo durante esta segunda internación del mes. Además, se estableció que, en caso de mantenerse la estabilidad del cuadro sin variaciones imprevistas, el próximo parte médico se emitirá recién el miércoles 23 de septiembre, consolidando al sanatorio como el único canal oficial para conocer novedades sobre su salud.

Uno de los estudios más importantes para definir los próximos pasos será una placa de tórax pendiente, orientada a evaluar el estado de los pulmones de la conductora. Según trascendió, si ese estudio arroja resultados favorables, existe la posibilidad de que el alta se concrete entre el martes y el miércoles, aunque hasta el momento no hay una confirmación oficial al respecto por parte del sanatorio.

Enojo de los familiares de Mirtha Legrand tras la difusión de informaciones falsas

Durante el fin de semana, distintas versiones circularon en redes sociales y en algunos medios de comunicación sobre el estado de salud de Mirtha Legrand, lo que generó un fuerte malestar dentro de su entorno más cercano. Al respecto, la familia de la conductora consideró que este tipo de informaciones son producto de un manejo irresponsable de la situación por parte de ciertos sectores de la prensa.

Pese a este contexto de versiones cruzadas, las últimas dos noches de internación fueron las mejores desde su ingreso al sanatorio, de acuerdo con quienes tuvieron acceso directo a información sobre su evolución. Durante ese período, contó con la compañía constante de sus allegados en la habitación, entre ellos su bisnieta Ámbar de Benedictis y sus nietos Juana y Nacho Viale, quienes se turnaron para acompañarla en distintas franjas horarias.

Juana Viale reemplazó a Mirtha Legrand en su programa, ya que la diva permanece internada. Imagen optimizada con IA.

Juana Viale reemplazó a Mirtha Legrand en su programa, ya que la diva permanece internada. Imagen optimizada con IA.

Fuentes cercanas a la conductora remarcaron que Mirtha se mostró activa, lúcida y de buen ánimo durante las visitas recibidas, pese a atravesar su segunda internación del mes tras el episodio de bronquitis que había derivado en un alta previa apenas cinco días antes de este nuevo ingreso. Según trascendió, los profesionales lograron además identificar el agente bacteriano responsable del cuadro, lo que permitió ajustar con mayor precisión el esquema de antibióticos aplicado.

En medio de este proceso, la propia Juana Viale se refirió públicamente a la situación de su abuela y llevó tranquilidad en su declaración. "Mi abuela está nuevamente internada, pero es para hacerse unos chequeos, unos análisis y todo va a estar bien", expresó la conductora, quien continúa al frente del histórico ciclo en El Trece mientras avanza la recuperación de la diva.

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