La salud de Mirtha Legrand: qué dice el nuevo parte médico

La actriz y conductora se encuentra internada desde el viernes al presentar un cuadro compatible con neumopatía.

Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente, según informó este lunes el Sanatorio Mater Dei , donde permanece internada desde el viernes pasado luego de una recaída en su cuadro de salud. La institución señaló que seguirá bajo tratamiento y controles médicos.

“La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado. Seguirá con el tratamiento específico del cuadro y los controles necesarios” , indicó el nuevo parte, firmado por el Dr. Enrique Echagüe , Director Médico del Sanatorio.

El comunicado también informó que la conductora recibió la visita de sus familiares más cercanos . “Han agradecido el respeto y cariño transmitido” , señaló el centro de salud.

Por último, el Mater Dei anticipó que, si no se producen cambios en su estado, el próximo parte médico será difundido el miércoles.

La nueva internación comenzó el viernes pasado, apenas cinco días después de que Mirtha Legrand recibiera el alta médica tras permanecer internada durante casi una semana por un cuadro respiratorio.

La conductora regresó al Sanatorio Mater Dei luego de presentar nuevamente malestar. Tras ingresar por la guardia, el establecimiento informó que presentaba “un cuadro compatible con neumopatía” y que quedaría internada para realizar estudios, continuar con el tratamiento y permanecer bajo los controles correspondientes.

La nueva internación se produjo pocos días después de que Legrand hubiera regresado a su casa para continuar allí su recuperación. El domingo 13 de septiembre había recibido el alta médica luego de completar el tratamiento indicado y, según había informado el sanatorio, continuaría el proceso de recuperación en su domicilio.

Desde entonces, Mirtha permanece bajo atención médica en el Mater Dei. Su familia también acompañó durante estos días la evolución de la conductora, mientras Juana Viale volvió a ocupar su lugar en sus programas de televisión.