IR A
IR A

Relación abierta y acuerdo económico: el pacto entre Leandro Paredes y Cami Galante que enfureció al padre del futbolista

Durante un programa de streaming, Santiago Riva Roy reveló la fuerte interna que mantendría Leandro Paredes con su padre y que tendría a su esposa en medio del conflicto.

Explotó la interna familiar: el pacto de Leandro Paredes con su mujer que enfureció a su padre

Explotó la interna familiar: el pacto de Leandro Paredes con su mujer que enfureció a su padre

Desde que Leandro Paredes es parte del plantel de Boca, es blanco de todo tipo de rumores. En las últimas horas, una de ellas apunta directamente a la relación que mantiene con su mujer, Camila Galante y un supuesto acuerdo que tendrían entre ellos.

La Selección argentina jugará una serie de amistosos.
Te puede interesar:

Bolivia, Burkina Faso y Benín: los amistosos de la Selección argentina confirmados por la AFA

El periodista Santiago Rivas Roy, en el programa conducido por Pepe Ochoa, aseguró que el futbolista mantendría una relación abierta con Camila Galante, quien le habría dado autorización para tener encuentros con otras mujeres, siempre y cuando Paredes colaborará económicamente con los gastos de la familia de su esposa.

Sin embargo, el supuesto acuerdo tendría una particularidad: pese a tratarse de una relación abierta, la libertad no sería igual para ambas partes. De acuerdo con esta versión, Camila no tendría permiso para encontratse con otros hombres.

En ese sentido, el periodista aseguró que se habría desatado una fuerte interna familiar que involucra directamente a Daniel, el padre de Leandro Paredes. Según explicó Riva Roy, el conflicto surgió cuando se enteró del acuerdo económico que el futbolista mantiene con su suegro y puso el grito en el cielo: "'Vos bancas a la familia de tu mujer y a mí no me pasas un peso' dijo textual", aseguró.

Y luego agregó en Bondi Live, sobre el conflicto: “El padre dice que hay una asimetría muy grande, que al suegro lo mantiene y a él no le pasa guita”.

Otro frente abierto para Camila Galante y Leandro Paredes

Luego el periodista mencionó otro supuesto conflicto: Camila Galante y las parejas de otros integrantes de la Selección Argentina. De acuerdo con el periodista, la preocupación estaría relacionada con las reuniones a las que asiste el mediocampista central y con el temor de que esa situación pudiera arrastrar a otros futbolistas. "Ahí se armó entre Camila y las mujeres del resto de los jugadores porque ahora vienen a jugar a la Argentina y tienen miedo de que Paredes arrastre a sus maridos", relató el panelista.

Santiago Riva Roy aseguró que el futbolista mantendría una relación abierta con Camila Galante, quien le habría dado autorización para tener encuentros con otras mujeres.

Santiago Riva Roy aseguró que el futbolista mantendría una relación abierta con Camila Galante, quien le habría dado autorización para tener encuentros con otras mujeres.

El enojo de las mujeres, sería porque Camila no le pondría un freno a Leandro. "Él va a fiestas que se organizan con chicas en la casa de Fran Stoessel. Esto lo puedo confirmar porque mi amiga estuvo ahí con Paredes, en un asado en la casa del hermano de Tini", concluyó.

Leandro Paredes juega en Boca desde julio de 2025, tras su regreso oficial al club.

Leandro Paredes juega en Boca desde julio de 2025, tras su regreso oficial al club.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Bielsa y la histórica medalla dorada con la Sub 23 de la Selección argentina en Atenas.

El día que Bielsa se quedó "sin energías": a 22 años de la renuncia que sacudió a la Selección argentina

Alma Velasco Haim grita con alma y vida el gol del empate transitorio para Argentina.
play

Histórico: la Selección femenina Sub 20 avanzó a octavos de final del Mundial

El posteo superó los 500 mil likes en pocas horas y la sección de comentarios se llenó de mensajes de apoyo.

El picante mensaje de De Paul a Tini en medio del escándalo por la fortuna de la cantante

El DT de la Selección, Lionel Scaloni, replantea su futuro.

La decisión más difícil de Lionel Scaloni: tras la salida de Samuel, el DT de la Selección replantea su futuro

El defensor de la Selección argentina fue una de las figuras en la goleada del Manchester United.
play

"Como jugador, buena persona": Lisandro Martínez respondió a la leyenda que lo había criticado con una frase letal

Walter Samuel anunció su salida del cuerpo técnico.

Fin de ciclo: Walter Samuel deja la Selección argentina y apunta a dirigir en Europa

últimas noticias

¡Lo dijo! La ex Gran Hermano reveló la propuesta de Franco Colapinto.

Luana de Gran Hermano reveló con cuántos famosos estuvo y contó la propuesta que recibió de Franco Colapinto: "Me invitó a..."

Hace 9 minutos
Explotó la interna familiar: el pacto de Leandro Paredes con su mujer que enfureció a su padre

Relación abierta y acuerdo económico: el pacto entre Leandro Paredes y Cami Galante que enfureció al padre del futbolista

Hace 10 minutos
Se reanuda el juicio por la muerte de Diego Maradona.

Juicio por la muerte de Diego Maradona: otro médico defendió el plan farmacológico de la psiquiatra imputada

Hace 12 minutos
El Gobierno estimó el valor del dólar en 2027.

Presupuesto 2027: a cuánto llegará el dólar según el cálculo del Gobierno

Hace 13 minutos
El Gobierno volvió a reunir a la mesa política.

El Gobierno reunió a la mesa política con el eje puesto en el Presupuesto 2027 y la Reforma Electoral

Hace 38 minutos