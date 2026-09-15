Relación abierta y acuerdo económico: el pacto entre Leandro Paredes y Cami Galante que enfureció al padre del futbolista

Desde que Leandro Paredes es parte del plantel de Boca, es blanco de todo tipo de rumores. En las últimas horas, una de ellas apunta directamente a la relación que mantiene con su mujer, Camila Galante y un supuesto acuerdo que tendrían entre ellos.
Durante un programa de streaming, Santiago Riva Roy reveló la fuerte interna que mantendría Leandro Paredes con su padre y que tendría a su esposa en medio del conflicto.
Desde que Leandro Paredes es parte del plantel de Boca, es blanco de todo tipo de rumores. En las últimas horas, una de ellas apunta directamente a la relación que mantiene con su mujer, Camila Galante y un supuesto acuerdo que tendrían entre ellos.
El periodista Santiago Rivas Roy, en el programa conducido por Pepe Ochoa, aseguró que el futbolista mantendría una relación abierta con Camila Galante, quien le habría dado autorización para tener encuentros con otras mujeres, siempre y cuando Paredes colaborará económicamente con los gastos de la familia de su esposa.
Sin embargo, el supuesto acuerdo tendría una particularidad: pese a tratarse de una relación abierta, la libertad no sería igual para ambas partes. De acuerdo con esta versión, Camila no tendría permiso para encontratse con otros hombres.
En ese sentido, el periodista aseguró que se habría desatado una fuerte interna familiar que involucra directamente a Daniel, el padre de Leandro Paredes. Según explicó Riva Roy, el conflicto surgió cuando se enteró del acuerdo económico que el futbolista mantiene con su suegro y puso el grito en el cielo: "'Vos bancas a la familia de tu mujer y a mí no me pasas un peso' dijo textual", aseguró.
Y luego agregó en Bondi Live, sobre el conflicto: “El padre dice que hay una asimetría muy grande, que al suegro lo mantiene y a él no le pasa guita”.
Luego el periodista mencionó otro supuesto conflicto: Camila Galante y las parejas de otros integrantes de la Selección Argentina. De acuerdo con el periodista, la preocupación estaría relacionada con las reuniones a las que asiste el mediocampista central y con el temor de que esa situación pudiera arrastrar a otros futbolistas. "Ahí se armó entre Camila y las mujeres del resto de los jugadores porque ahora vienen a jugar a la Argentina y tienen miedo de que Paredes arrastre a sus maridos", relató el panelista.
El enojo de las mujeres, sería porque Camila no le pondría un freno a Leandro. "Él va a fiestas que se organizan con chicas en la casa de Fran Stoessel. Esto lo puedo confirmar porque mi amiga estuvo ahí con Paredes, en un asado en la casa del hermano de Tini", concluyó.