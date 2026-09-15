Relación abierta y acuerdo económico: el pacto entre Leandro Paredes y Cami Galante que enfureció al padre del futbolista Durante un programa de streaming, Santiago Riva Roy reveló la fuerte interna que mantendría Leandro Paredes con su padre y que tendría a su esposa en medio del conflicto. Agregar C5N en









Explotó la interna familiar: el pacto de Leandro Paredes con su mujer que enfureció a su padre

Desde que Leandro Paredes es parte del plantel de Boca, es blanco de todo tipo de rumores. En las últimas horas, una de ellas apunta directamente a la relación que mantiene con su mujer, Camila Galante y un supuesto acuerdo que tendrían entre ellos.

El periodista Santiago Rivas Roy, en el programa conducido por Pepe Ochoa, aseguró que el futbolista mantendría una relación abierta con Camila Galante, quien le habría dado autorización para tener encuentros con otras mujeres, siempre y cuando Paredes colaborará económicamente con los gastos de la familia de su esposa.

Sin embargo, el supuesto acuerdo tendría una particularidad: pese a tratarse de una relación abierta, la libertad no sería igual para ambas partes. De acuerdo con esta versión, Camila no tendría permiso para encontratse con otros hombres.

ESCÁNDALO EN LA SELECCIÓN: PAREDES DISTANCIADO DE SU PADRE@elejercitodelam @pepeochoa88 @fedeebongiorno @santiagorivaroy pic.twitter.com/Ieik8TfVOl — Bondi (@bondi_liveok) September 15, 2026 En ese sentido, el periodista aseguró que se habría desatado una fuerte interna familiar que involucra directamente a Daniel, el padre de Leandro Paredes. Según explicó Riva Roy, el conflicto surgió cuando se enteró del acuerdo económico que el futbolista mantiene con su suegro y puso el grito en el cielo: "'Vos bancas a la familia de tu mujer y a mí no me pasas un peso' dijo textual", aseguró.

Y luego agregó en Bondi Live, sobre el conflicto: “El padre dice que hay una asimetría muy grande, que al suegro lo mantiene y a él no le pasa guita”.