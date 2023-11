Ángel de Brito enfrentó a una de sus panelistas: "No te bancan porque..."

Por ese comentario, Iglesias respondió con una frase inconclusa: “Las modelos…”. Eso despertó la bronca de Yanina Latorre que la enfrentó sin filtros: “No seas así, estás discriminando. No podés decir eso”.

“Discriminadora de modelos. Después me preguntan en las redes por qué te odian todas las angelitas. Por cosas como estas que decís”, disparó De Brito y evidenció la actitud de Yanina: “Mirá como se pone loca. ¿Estás sacada con ella?”. La pelea no tuvo conclusión, pero el presentador no tardó en evidenciarla.

Escándalo: Ángel de Brito filtró chats privado para desmentir a Rodrigo Lussich y Adrián Pallares

La pelea entre Ángel de Brito con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares no tiene fin y, ante la diferencia entre los relatos, el conductor de LAM mostró las conversaciones que tuvo con ambos para dar veracidad en su relato y se armó escándalo.

Ángel De Brito Captura América TV

Una de las polémicas más grandes fue con Marina Calabró y su separación porque la primicia se la quiso dar a De Brito, pero al avisarle a Lussich lo que iba a pasar y él decidió filtrar la información.

Fue entonces que el creador de los Escandalones expresó que no se saludó con De Brito en la tapa de Los personajes del año: “Yo a Ángel hace tres años que no lo saludo en 'Los personajes del año'. No es de ahora". Y agregó Pallares: "Más allá de saludos o no saludos, no hubo ningún momento de tensión”.