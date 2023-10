Ángel de Brito destrozó a Rodrigo Lussich y Adrián Pallares: "Son dos basuras y no sirven para nada"

Ángel de Brito reveló a qué programa de Telefe no iría nunca: "No me gusta"

Yanina Latorre fue quien se comunicó con Calabró en pleno vivo de LAM y le reveló que se sintió traicionada por su amigo: “(Lussich) lo contó y automáticamente cortó con ella, sin autorización de ella, lo tuiteó sin autorización de ella para cagarle la primicia a Ángel. Marina estaba indignada, le jugó por atrás. Se enojó porque no le pidió permiso, si sabía que lo iba a contar Ángel. Se lo dijo para que no lo tomara de sorpresa".

Pero Lussich no tardó en contestar y disparó con todo contra De Brito: "Que seas vos el que se asombra cínicamente por lo que hice... ¿Te llama la atención que alguien traicione a una amiga después de lo que vos le hiciste a Andrea Taboada? La ninguneaste, la forreaste, la humillaste, la ignoraste al aire y después la echaste como a un perro. Era tu amiga".

Y agregó: "Vos nos tenés de hijos, te la pasás opinando sobre lo que hacemos en este programa. Yo soy así, soy vehemente y no manejo un sólo tono como vos, manejo varios. Bailo, canto, me divierto, me río, sufro, me desmienten, digo boludeces... soy mucho más completo que vos".

Y, por último, manifestó: “Igual te va bárbaro, tenés rating, sos un choriplanero del chimento. Lo fuiste siempre. Viviste 6 años del Bailando en este canal, viviste un año de GH en América y ahora otra vez del Bailando. Sos un choriplanero del chimento. Antes de fijarse en mi culo, lavense el suyo".

Pero De Brito adelantó lo que responderá al aire mediante un tuit: “Las lacras de Lussich y Pallares traicionan a su amiga Marina Calabró y quieren desviar el tema usándome. Dos basuras de amigos. Fracasaron en América y ahora en El Trece. No sirven para nada”.

El conductor de LAM, Ángel de Brito, no tiene filtros al expresar lo que siente con respecto a cualquier problemática. En este caso, le consultaron por Instagram cuándo iba a ir a un reconocido programa de Telefe y aseguró que “no le gusta” y no iría.

Como sus seguidores tienen el objetivo de conocerlo más en profundidad y quieren que visite el ciclo de Telefe de Andy Kusnetzoff, PH: Podemos Hablar. Fue entonces cuando explicó el motivo por el que no visitaría los estudios de Kuarzo.