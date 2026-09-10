10 de septiembre de 2026 Inicio
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Cuatro bancos ofrecerán créditos hipotecarios con tasas más bajas desde la próxima semana: cuáles son

La propuesta alcanza valores que pueden superar los u$s200.000, contempla plazos de entre 15 y 20 años y requiere acreditar los haberes en la institución para acceder al nuevo esquema de financiamiento con fondos de ANSES.

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Cuatro entidades financieras ofrecerán préstamos UVA+7

Cuatro entidades financieras ofrecerán préstamos UVA+7,5% para la primera vivienda. 

Desde la próxima semana, Banco Santa Fe, Banco Entre Ríos, Banco San Juan y Banco Santa Cruz ofrecerán préstamos UVA+7,5% para primera vivienda, con montos de hasta 150.000 UVAs y plazos de 15 a 20 años, tras acceder al programa de financiamiento impulsado por el Gobierno mediante fondos de ANSES.

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Las cuatro entidades pertenecen al Grupo Petersen y fueron adjudicatarias de la primera licitación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES, que distribuyó $200.000 millones entre 13 bancos para ampliar los recursos destinados a préstamos para la compra de inmuebles.

El nuevo esquema tendrá una gestión completamente digital y estará reservado para clientes que acrediten sus salarios en alguno de los bancos alcanzados. El monto máximo equivale actualmente a unos u$s208.860, aunque el valor en pesos varía según la cotización vigente de la unidad indexada.

Otros bancos que ofrecen créditos hipotecarios con fondos de ANSES

La reducción se suma a una serie de movimientos registrados durante esta semana en el mercado, luego de que Galicia, Hipotecario y Supervielle también llevaran sus líneas para primera vivienda a UVA+7,5%, mientras Macro había adoptado previamente una condición similar.

El mecanismo oficial apunta a que las entidades cuenten con fondeo de mayor plazo para respaldar préstamos que pueden extenderse durante dos décadas. En la primera colocación, ANSES asignó $200.000 millones en depósitos a uno y cinco años, con tasas promedio de UVA+2,67% y UVA+4,94%, respectivamente.

La estrategia oficial también espera acercar el costo de los préstamos a un nivel común entre las entidades, aunque el mercado todavía mantiene diferencias entre las ofertas disponibles. Antes de esta nueva tanda de anuncios, Nación, ICBC, BBVA y Credicoop ya tenían tasas iguales o inferiores al 7,5%.

El programa, que intenta ampliar el acceso al financiamiento después del freno que sufrió la actividad hipotecaria hacia fines de 2025, establece un límite de UVA+7,5% para las líneas destinadas a primera vivienda que reciben este fondeo, una referencia que modificó las condiciones comerciales de varias entidades.

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