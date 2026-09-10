"Son argentinas": el hijo de Benjamin Netanyahu respaldó el reclamo de soberanía de las Islas Malvinas

Yair Netanyahu defendió la demanda argentina, luego de que el ministro israelí Itamar Ben Gvir exigiera el reconocimiento de su país de la integridad territorial sobre las Islas.

Uno de los hijos del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu , defendió el reclamo de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y se mostró en sintonía con el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir , quien además había pedido la imposición de sanciones a Gran Bretaña.

En la red social X, Yair Netanyahu respaldó la posición histórica de la diplomacia argentina sobre las Islas Malvinas, después de la cadena nacional del presidente Javier Milei para anunciar una serie de decisiones sobre el ejercicio de la soberanía. "¡Las Islas Malvinas pertenecen a la Argentina!", expresó junto a un emoji de la bandera nacional.

El hijo del primer ministro israelí no ocupa un cargo en la función pública, aunque de concretarse el respaldo al reclamo argentino se trataría de una ruptura inédita con la neutralidad histórica de Tel Aviv en el litigio austral, en el marco de un resurgimiento del conflicto por el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado a 220 kilómetros al norte de las islas, impulsado por la británica Rockhopper Exploration junto a la firma israelí Navitas Petroleum .

Por lo pronto, los dichos del hijo de Netanyahu ocurrieron después de que Ben-Gvir solicitara a la administración israelí el reconocimiento de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y la imposición de sanciones a Gran Bretaña . "Es hora de que el Estado de Israel reconozca públicamente que las Islas Malvinas son territorio argentino ocupado, que los británicos le roban violentamente al pueblo argentino", expresó en las redes sociales.

Ben Gvir, además, sumó críticas hacia la actividad extractiva del Reino Unido: "Los británicos no solo se conforman con ocupar el territorio, sino que también realizan allí perforaciones petroleras y le roban el dinero al pueblo argentino" .

El influyente integrante del Gabinete israelí hizo un pedido formal al primer ministro Netanyahu para que active medidas punitivas contra Londres. En su pronunciamiento, el dirigente instó a "reconocer la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas" y a "imponer sanciones a Gran Bretaña mientras la ocupación continúe".

Un diputado de Chile afirmó que las Islas Malvinas "son inglesas" y generó tensión

El diputado nacional chileno y presidente de la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado, Javier Olivares Avendaño, ratificó su postura opositora al Gobierno del mandatario José Antonio Kast y afirmó que las Islas Malvinas "son inglesas". Sus dichos ocurrieron luego de que el presidente argentino Javier Milei anunciara en cadena nacional una serie de decisiones sobre el ejercicio de la soberanía.

Avendaño intervino durante una sesión en la Cámara de Diputados de Chile y remarcó que las Islas Malvinas pertenecen al Reino Unido: "Así como las Falklands son inglesas, el estrecho de Magallanes es chileno". El legislador integra el Partido de la Gente, que defiende la ideología del centro y se despega de la izquierda y derecha.

Los dichos del diputado del país vecino incrementaron la tensión con el oficialismo, debido a que Kast sostuvo el apoyo a la Argentina durante una reunión con Milei el 3 de septiembre en Santiago. En tal sentido, la Oficina del Presidente informó que el presidente trasandino "ratificó la necesidad de que los Gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden las negociaciones a fin de encontrar, a la mayor brevedad posible, una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y otros foros regionales y multilaterales".