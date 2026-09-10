Estados Unidos autorizó la venta de cuatro helicópteros militares Blackhawk a Argentina por u$s140 millones

El Departamento de Estado indicó que fue el gobierno de Javier Milei quien solicitó la compra. El equipamiento busca renovar la flota del Ejército para el control fronterizo y la asistencia humanitaria.

Los helicópteros se destinarán al Comando de Aviación del Ejército Argentino.

El Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó este jueves la venta de cuatro helicópteros militares polivalentes Blackhawk a Argentina por un valor de u$s140 millones. El acuerdo militar incluye equipamiento complementario para el desarrollo de las operaciones aéreas.

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En un comunicado, el Departamento de Estado detalla que el Gobierno argentino solicitó la compra de las cuatro unidades fabricadas por el contratista Sikorsky. La transacción abarca la provisión de dos motores producidos por General Electric para el uso en este modelo y en aeronaves Apache.

El paquete contempla la entrega de artículos que no revisten la categoría de sistemas de defensa principales. El cargamento comprende transpondedores, sistemas de radio, GPS, dispositivos de aterrizaje, equipos de rescate y software para tareas de mantenimiento.

El Departamento de Estado fundamentó la operación en sus metas diplomáticas. La venta "respaldará los objetivos de política exterior y de seguridad nacional de los Estados Unidos al mejorar la seguridad de un aliado importante fuera de la OTAN".

La Casa Blanca destacó el rol estratégico de Argentina en el Cono Sur. Washington considera que el país "constituye una fuerza para la estabilidad política y el progreso económico en Sudamérica" en el plano de la cooperación mutua.

La compra optimizará el desempeño militar en territorio nacional, indicó el Departamento de Estado. La flota reforzará la capacidad de las Fuerzas Armadas en "operaciones de seguridad fronteriza, lucha contra el crimen transnacional y asistencia humanitaria o respuesta ante desastres".

Las unidades enviadas por Washington tendrán un destino concreto en las Fuerzas Armadas. Las aeronaves Sikorsky reemplazarán de manera progresiva a los helicópteros Bell UH-1H/Huey II pertenecientes al Comando de Aviación del Ejército.

Argentina sumará estas aeronaves a un helicóptero Blackhawk previo destinado al traslado del Presidente. El modelo presta servicio en más de treinta países en tareas de evacuación médica, atención de catástrofes y transporte VIP.