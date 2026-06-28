Andrea Del Boca, enojada nuevamente con Yipio: ¿se rompe la amistad en Gran Hermano?

Este no es el primer desacuerdo entre la actriz y humorista dentro de la casa en la última etapa. “Me parece una falta de respeto”, recriminó la también productora teatral.

"Me parece una falta de respeto", se quejó Andrea Del Boca porque no la dejaron dormir

La tensión en la casa de Gran Hermano está comenzando a sentirse entre los propios grupos y Andrea Del Boca y Yipio no son la excepción. En los últimos días, las amigas empezaron a tener algunos cortocircuitos que genera gran duda en la amistad entre ambas.

El último encontronazo se dio post victoria de la Selección argentina en la tercera fecha del Mundial 2026, donde los hermanitos pudieron verlo a través de una transmisión especial para no romper el aislamiento.

Como el partido terminó bastante tarde, la actriz, visiblemente cansada, se dirigió a la habitación para poder dormir, y si más allá que algunos participantes también se fueron a recostar, no fue para descansar, sino para conversar, algo que molestó y mucho a Del Boca.

Así, la productora teatral pidió en reiteradas oportunidades a sus compañeros que bajaran a voz, pero no lo hicieron y continuaron hasta altas horas. Algo que la uruguaya no lo tomó tan mal y le pareció inoportuna el enojo de su amiga. Rápidamente, la humorista intentó hablar con Andrea para hacerle entender que estaba equivocada.

“ Mañana cuando estén durmiendo la siesta voy a ir a hablar y les voy a cantar . Son la una y media de la mañana, déjense de joder. Vayan a hablar a otra parte ”, recriminó la actriz de gran trayectoria y lanzó: "Me parece una falta de respeto. Son unos irrespetuosos".

Mirándola con una sonrisa, por considerar que su enojo era exagerado, Yipio le explicó que “no lo hacen a propósito” ya que “recién salimos del partido”: “Para un poco. Nunca nos acostamos así tan rápido, nunca pasa".

Andrea del Boca está tan desubicada en la vida. Estas en un reality vaga!

Pretende q la gente se calle para q ella duerma o q salgan de la habitacion.

La casa es de todo infeliz! #granhermano pic.twitter.com/usR4ZCCQ8I — Tilli (@Tillitv) June 28, 2026

Escándalo en Gran Hermano: Andrea del Boca acusó a una participante de querer pegarle

La enemistad entre Andrea del Boca y Solange Abraham volvió a estallar hace unas semanas con fuerza dentro de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada. En esa oportunidad, ambas jugadoras protagonizaron un durísimo cruce en vivo mientras se desarrollaba una de las exigentes pruebas semanales de liderazgo, desatando gritos, acusaciones cruzadas y pases de factura directos que captaron de inmediato la atención de los televidentes.

El foco del conflicto se encendió en el marco de la reñida competencia en la que Matías Hanssen terminó consagrándose como el gran líder de la semana. Durante el desafío físico se produjo un fuerte roce que crispó los ánimos de las participantes, quienes ya arrastraban una convivencia sumamente compleja y tirante desde el inicio del reality show, transformando un simple juego en un escenario de extrema tensión.

Completamente indignada por la situación, Andrea del Boca decidió pararse firme y exponer su malestar frente al resto de sus compañeros con una frase letal. “Yo no voy a hacer el jueguito de ustedes de ir a denunciarlas. Pero si vos venís y hay una persona al lado y hacés así, es obvio que le vas a pegar”, disparó de manera tajante, dejando en claro que consideró la actitud como una agresión directa.

Por su parte, Solange Abraham no se quedó callada, rechazó categóricamente la versión de la actriz y apeló de inmediato a la producción del ciclo de Telefe para que intervenga en el asunto. “Dice que la empujé adrede, por favor. Revisá las imágenes. Yo hago mi propia denuncia. La rocé sin querer”, se defendió la participante mirando fijamente a las cámaras, en un intento por limpiar su nombre.