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La hija de Natacha Jaitt le dedicó una conmovedora carta por su cumpleaños: "Te silenciaron"

A través de su Instagram, Antonella Olivera le dedicó una extensa carta a su mamá, quien murió el 23 de febrero de 2019. "Daría todo por poder tenerte acá, aunque sea un ratito", expresó.

La hija de Natacha Jaitt la homenajeó en sus redes.

La hija de Natacha Jaitt la homenajeó en sus redes.

La hija de Natacha Jaitt, Antonella Olivera, homenajeó a su madre en el día en que hubiera cumplido 49 años. La DJ, quien esta viviendo en Ibiza, España, publicó en su red social una sentida carta acompañada por una imagen creada con inteligencia artificial donde están las dos. "Es la manera que encontré de imaginar lo que nos hubiera tocado vivir juntas", escribió.

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"Hoy cumplirías 49 años, mamá. Todavía me cuesta aceptar que ya no estás acá. Te silenciaron. Durante todos estos años estuve ahí. Desde las sombras, pero siempre luchando", empezó escribiendo en el posteo, publicado este miércoles.

Y continuó relatando parte de su lucha por saber la verdad detrás de la muerte de la modelo. "Aunque hoy haya mucha gente hablando, yo sé todo lo que pasó antes de que esas voces aparecieran. Sé todo lo que hice, todo lo que busqué y todo lo que sostuve cuando casi nadie miraba. Y después de tantos años, sigo viendo cómo algunos se acercan, se alejan y se mueven según les conviene", reveló.

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A modo de cierre, le dedicó unas palabras en las que expresó su deseo de estar junto a ella y tener una charla más. "Hoy cumplirías 49 años. Y daría todo por poder tenerte acá, aunque sea un ratito, para decirte todo lo que nunca pude. Esta foto es la manera que encontré de imaginar lo que nos hubiera tocado vivir juntas", escribió al referirse a la impactante imagen que creó con IA.

"Feliz cumpleaños, mamá. Mientras se siga contando tu historia, todo quedará grabado en la memoria", concluyó. También compartió la publicación de su tío Ezequiel, hermano de Natacha.

Captura: redes sociales

Captura: redes sociales

Qué le pasó a Natacha Jaitt

El 23 de febrero de 2019, Natacha Jaitt fue encontrada sin vida a sus 41 años en el Complejo Xanadú, un salón de eventos de Benavídez, partido de Tigre.

Según la autopsia oficial, la causa de su fallecimiento fue una insuficiencia respiratoria provocada por un edema agudo de pulmón, cuadro que los peritos vincularon por un supuesto consumo de cocaína que no se pudo confirmar, porque la Justicia no encontró elementos para sostener la hipótesis.

Sin embargo, los familiares de Natacha, incluyendo sus hijos Antonella Olivera y Valentino Yospe, y Ulises Jaitt, su hermano, rechazaron de inmediato esa hipótesis e insisten en que fue asesinada.

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