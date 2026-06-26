Escándalo en Gran Hermano: Andrea del Boca acusó a una participante de querer pegarle

La enemistad entre Andrea del Boca y Solange Abraham volvió a estallar hace unas semanas con fuerza dentro de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada . En esa oportunidad, ambas jugadoras protagonizaron un durísimo cruce en vivo mientras se desarrollaba una de las exigentes pruebas semanales de liderazgo, desatando gritos, acusaciones cruzadas y pases de factura directos que captaron de inmediato la atención de los televidentes.

El foco del conflicto se encendió en el marco de la reñida competencia en la que Matías Hanssen terminó consagrándose como el gran líder de la semana. Durante el desafío físico se produjo un fuerte roce que crispó los ánimos de las participantes, quienes ya arrastraban una convivencia sumamente compleja y tirante desde el inicio del reality show, transformando un simple juego en un escenario de extrema tensión.

Completamente indignada por la situación, Andrea del Boca decidió pararse firme y exponer su malestar frente al resto de sus compañeros con una frase letal. “Yo no voy a hacer el jueguito de ustedes de ir a denunciarlas. Pero si vos venís y hay una persona al lado y hacés así, es obvio que le vas a pegar ”, disparó de manera tajante, dejando en claro que consideró la actitud como una agresión directa.

Por su parte, Solange Abraham no se quedó callada, rechazó categóricamente la versión de la actriz y apeló de inmediato a la producción del ciclo de Telefe para que intervenga en el asunto. “ Dice que la empujé adrede, por favor. Revisá las imágenes. Yo hago mi propia denuncia. La rocé sin querer ”, se defendió la participante mirando fijamente a las cámaras, en un intento por limpiar su nombre.

El exitoso reality show de Telefe definió la conformación de su nueva placa de eliminación de cara a la próxima gala que se llevará a cabo el lunes 29 de junio. Durante la tradicional velada de la cena, el conductor Santiago del Moro rompió la tensión de la mesa y anunció los nombres de los cuatro participantes que lograron salir del peligro gracias al voto positivo de los televidentes, quienes eligieron activamente darles una nueva oportunidad en el juego.

La gran favorecida de la noche por el apoyo del público fue Cinzia Francischiello, quien se convirtió en la primera salvada de la emisión y no ocultó su fuerte descargo ante los cuestionamientos de la convivencia: "Es la primera vez en la vida que escucho que me dicen que soy cagon… y gracias al público porque se que todo lo ve", lanzó la jugadora venezolana antes de correr hacia el living para fundirse en un efusivo abrazo con Sol y Pincoya.

Posteriormente, la tensión fue disminuyendo para otras figuras de la casa a medida que el conductor revelaba el destino de las votaciones telefónicas. Andrea del Boca fue la segunda en asegurar su continuidad y celebrar con Juanicar y Alejandra Majluf, seguida por Charlotte Caniggia, quien recibió el alivio de la salvación, y finalmente Manuel Ibero, quien se mostró sumamente emocionado y expresó de cara a las cámaras: "Gracias a la gente que me banca, cuatro meses y siguen bancándome. Es una locura, agradecido eternamente".

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De esta manera, tras las salvaciones masivas de la cena, la placa definitiva quedó configurada bajo la modalidad de voto negativo, lo que obligará a la audiencia a elegir quién debe abandonar la competencia. Los participantes que quedaron en la cuerda floja y arriesgarán su permanencia en la gala del lunes son Emanuel Di Gioia, Steffy "Campanita" Pereira, Yisela "Yipio" Pintos, Nenu López y Matías Hanssen, marcando el destino final para uno de ellos.