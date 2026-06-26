"Me gustaría que el público empiece a...": el reclamo filoso de Solange Abraham en Gran Hermano La mediática, que volvió a integrar la casa en el formato "famosos", cuestionó las estrategias de bajo perfil en el reality. Agregar C5N en









La actriz y modelo criticó las tácticas de los demás participantes. Telefe

Solange Abraham volvió a quedar en el centro de la escena de Gran Hermano Generación Dorada luego de protagonizar un fuerte momento durante la emisión en vivo del jueves. La participante, también actriz y modelo, lanzó un duro reclamo contra las denominadas “plantas”, término que dentro del reality utilizan para describir a aquellos jugadores que, según algunos compañeros, evitan exponerse, no generan conflictos y buscan atravesar la competencia sin tomar demasiados riesgos.

Frente a Santiago del Moro y al resto de los integrantes de la casa más famosa del país, Solange Abraham cuestionó las estrategias de bajo perfil y apuntó contra quienes considera que no aportan contenido al programa. “Me gustaría que el público empiece a castigar a las personas que usan este espacio para no hacer nada, y me parece una falta de respeto al público”, expresó la jugadora, dejando una frase que rápidamente generó repercusión entre los seguidores de Gran Hermano 2026.

La ex participante de ediciones anteriores profundizó su postura al remarcar que el objetivo del reality no es solamente resistir dentro de la casa, sino también formar parte del espectáculo. “Estamos acá para jugar, pero también para dar show”, sostuvo la presentadora de televisión y también chef, quien además aseguró que algunos jugadores permanecen escondidos para evitar quedar nominados y conservar una imagen positiva ante la audiencia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gran Hermano (@granhermanoar) El reclamo terminó con un momento de alto impacto cuando Solange comenzó a cantar junto a Cinzia, Pincoya y Mariela una frase dirigida contra las “plantas”: “Todos a placa, así se van las plantas”. La escena dejó incómodos a varios participantes como Nigro, Andrea del Boca y Yipio, y volvió a instalar el debate sobre qué significa realmente jugar en Gran Hermano: estrategia, exposición, conflictos o popularidad.

Quiénes quedaron nominados en Gran Hermano La definición de la nueva placa de Gran Hermano Generación Dorada dejó una lista cargada de nombres fuertes y con una eliminación que promete ser determinante. Luego de una gala marcada por estrategias, sanciones, alianzas y movimientos inesperados, quedaron confirmados los participantes que deberán enfrentar la decisión del público en la gala del próximo lunes 29 de junio de 2026.

Durante la tradicional cena de nominados, Santiago del Moro comunicó quiénes lograron salir de la zona de riesgo gracias al voto de la audiencia. Entre los salvados apareció Cinzia Francischiello, quien reaccionó emocionada y habló sobre la importancia del respaldo del público en una etapa cada vez más competitiva del reality. También consiguieron abandonar la placa Andrea del Boca, Charlotte Caniggia y Manuel Ibero, quienes recibieron el apoyo necesario para continuar dentro de la casa. Manuel celebró el acompañamiento de los televidentes y destacó que seguir en competencia después de tantos meses representa una señal fuerte de conexión con quienes siguen el programa. La placa negativa de los nominados que podrán irse de la casa en los próximo días. Telefe Finalmente, la placa negativa quedó integrada por Emanuel Di Gioia, Steffy “Campanita” Pereira, Yisela “Yipio” Pintos, Nenu López y Matías Hanssen. Uno de ellos deberá abandonar la casa más famosa del país en la próxima gala de eliminación, mientras las estrategias continúan creciendo y cada participante busca convencer al público de que merece llegar más lejos.