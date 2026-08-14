Manuel Ibero, exparticipante de Gran Hermano, se sometió a unos retoques estéticos: qué se hizo

A semanas de abandonar el reality, el ex de Zoe Bogach se animó a retocarse la cara y mostró el resultado en las redes.

Manuel Ibero fue eliminado hace un mes de la casa de Gran Hermano y ya se sometió a un retoque estético.

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El participante, que se perfilaba como uno de los posibles ganadores de Generación Dorada, no logró llegar a la final y tuvo que abandonar la competencia tras quedar eliminado en una placa negativa. Si bien perdió su lugar en el reality, afuera está aprovechando los privilegios que le dejó su paso por la casa más famosa del país.

Es por esto que el ex hermanito se sometió a un retoque estético facial y compartió los resultados en sus redes sociales. Hace unos días fui a verlo a Agus, mi doctor de total confianza, a retocarme lo que siempre le pido”, expresó el ex de Zoe Bogach.

En el video se lo puede ver acostado en la camilla y con absoluta confianza le comenta, “t enía que salir y verte a vos. Era lo primero en mi lista” . Luego contó que retoque buscaba hacerse, “yo quiero lo de siempre: la mandíbula y la nariz. Enderezar un poquito la nariz”.

Luego, el profesional le aplicó el producto y, tras finalizar el procedimiento, Manuel mostró las fotos del resultado: un maxilar más definido y una nariz más recta.

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Acaba de separarse hace dos meses de una ex Gran Hermano y ahora confirmó su noviazgo con otra ex participante

El ex participante de Gran Hermano Nick Sicaro confirmó su romance con la influencer Lolo Poggio durante una emisión de un programa de streaming, y sorprendió al blanquear una relación que hasta ahora se había mantenido en reserva. Ante la pregunta “¿están enamorados?”, ambos respondieron: “Sí”.

Lolo contó que Nick ya le había gustado durante su paso por Gran Hermano: Generación Dorada, aunque aclaró que la relación no avanzó dentro de la casa. Según explicó, el vínculo comenzó a tomar forma después de que ambos salieran del reality.

Redes sociales

Nick, por su parte, aseguró: “Siento que conectamos un montón y que es mutuo. Me encantó poder coincidir con ella y estoy re contra contento”. También reveló: “Cuando entré en la casa tres semanas siempre me gustó Lolo. Desde el principio sentí una atracción y cuando salí, pasaron cosas”.

La noticia dada a conocer en Todo lo Contrario, el streaming de Telefe, adquirió mayor repercusión por el antecedente inmediato de Sicaro con Daniela Celis. El influencer había confirmado su separación de la ex Gran Hermano el 19 de junio y, casi dos meses después, volvió a quedar en el centro de la escena por su nuevo romance.