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La mamá de L-Gante sufrió un robo y acusó a una ex Gran Hermano

El hecho ocurrió en la propia casa de la exhermanita durante un evento que ella misma organizó. Según detalló la madre del cantante, faltó una importante suma de dinero y otras pertenencias.

Claudia y una denuncia a una ex Gran Hermano.

Claudia y una denuncia a una ex Gran Hermano.

Carlota Bigliani de Gran Hermano fue denunciada por un robo que ocurrió durante un evento de su marca. Quien realizó la acusación pública fue Claudia, la mamá de L-Gante, que habló en el programa de Yanina Latorre y fue tajante: "Me tiene que pedir disculpas".

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La situación fue expuesta en SQP tras una denuncia realizada por una de las mujeres que asistió al evento, organizado por la ex Gran Hermano. "Con su emprendimiento cumplían 16 años, ella invita en su casa en San Isidro. Hay una denuncia contundente de una persona que asistió", explicó en vivo Martín Salwe.

De acuerdo con su relato, Claudia fue junto a otras amigas para apoyar el emprendimiento de Carlota, pero terminó viviendo una decepción. "Acabo de llegar decepcionada de un lugar donde, con un grupo de amigas, fuimos a apoyar un emprendimiento en el cual sufrimos un robo. Nos abrieron la cartera y robaron las pertenencias. No solo sufrimos el robo, sino también la humillación, adelante de todos, de decirme que dudaban de mi palabra. No puedo creer que hay personas que no valoran el tiempo que uno brinda ni mucho menos la confianza", afirmó.

La mamá de L-Gante denunció a Carlota por robo

Según contó la periodista Pía Shaw, Claudia estaba presente en el evento y denunció que "le faltó plata de la cartera a ella y a sus amigas". Por su parte, Majo Martino habló con la madre de L-Gante: "Dice que ni siquiera llamó Carlota para pedirle disculpas. Se dieron cuenta en plena reunión".

Momentos después, Claudia continuó enviando mensajes. "Fue un mal momento, mínimo tiene que pedir disculpas, me mandó un audio hablando como si nada. Qué horror afanarle la guita a la gente", expresó.

Qué dijo Carlota de Gran Hermano tras la grave acusación

Inmediatamente, la exparticipante se manifestó a través de sus redes sociales con un extenso comunicado. "A raíz de los hechos ocurridos durante el evento aniversario de A LO MEJOR CARLOTA, realizado ayer en nuestro showroom, queremos aclarar una situación que tomó estado público en las últimas horas", empezó escribiendo.

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Después se refirió al presunto robo: "Durante el evento, algunas invitadas manifestaron haber sufrido el faltante de dinero y pertenencias que habían dejado en el espacio destinado para guardar camperas y objetos personales. Inmediatamente se retiraron del lugar y, posteriormente, realizaron declaraciones públicas dando su propia versión de lo sucedido".

En ese sentido, Carlota reveló que también le robaron: "Sin embargo, desde el entorno de Carlota también se detectaron faltantes de pertenencias, por lo que existen versiones contrapuestas sobre lo ocurrido y la situación se encuentra siendo investigada por las vías correspondientes".

"Nos preocupa especialmente que se hayan realizado declaraciones públicas involucrando y señalando a personas menores de edad, algo que consideramos absolutamente innecesario e irresponsable mientras los hechos todavía no fueron esclarecidos. No vamos a permitir que una situación que debe resolverse por las vías legales se convierta en un espectáculo mediático ni que se utilice para instalar acusaciones sin pruebas", concluyó.

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