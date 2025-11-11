Amor, emprendimiento y emoción: de qué se trata Mango, la película que sorprende a todos en Netflix Entre las nuevas series y películas de la gran N roja, esta se destaca por su delicadeza y profundidad emocional.







La plataforma de series y películas de Netflix acaba de estrenar una tremenda producción danesa que se suma al catálogo para brindar una historia dramática romántica que logra conmover al corazón más duro.

Este viernes 7 de noviembre de 2025, el gigante de la N roja lanzó la película Mango, dirigida por Mehdi Avaz y ambientada bajo el sol de Málaga, España. La nueva oferta de Netflix fusiona los dilemas de una carrera ambiciosa con la fuerza de un amor inesperado en medio de una plantación de mangos.

Mango tiene una duración de 1 hora y 36 minutos y es un recordatorio de que, a veces, los mayores cambios en la vida no vienen de las decisiones de negocios, sino de las conexiones inesperadas del corazón.

Sinopsis de Mango, la película furor de Netflix La sinopsis oficial de la película Mango versa: “Una hotelera ambiciosa y su renuente hija hacen un viaje a Málaga, donde encuentran eso que les hacía falta en la idílica huerta de mangos de un granjero”.

La ambiciosa gerente de hotel Lærke (Josephine Park) es enviada a desarrollar un hotel en el rancho de Alex (Dar Salim). Su hija se une, esperando vacaciones.

Surgen sentimientos inesperados entre Lærke y Alex, obligándolos a tomar decisiones trascendentales. mango-final-explicado-final-pelicula-netflix Tráiler de Mango Embed - Mango | Tráiler en Español (Película de Netflix) Reparto de Mango Josephine Park (Lærke)

(Lærke) Dar Salim (Alex)

(Alex) Josephine Chavarria Hojbjerg (Agnes)

(Agnes) Sara Jiménez

Anders W. Berthelsen

Paprika Steen

Sebastian jessen

Lise Beastrup

Ninton Sánchez

Jacob Jorgsholm

Logan Connor Calvert

Juanma Quesada mangooo