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Cómo es el cuarto gamer que tienen Nicolás Cabré y Rocío Pardo

El actor compartió imágenes de un rincón de su hogar que preparó junto a su pareja para disfrutar de sus momentos de ocio.

Conocé cómo es el cuarto gamer que tienen Nicolás Cabré y Rocío Pardo en su casa.

Conocé cómo es el cuarto gamer que tienen Nicolás Cabré y Rocío Pardo en su casa.

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  • Nicolás Cabré y Rocío Pardo transformaron el altillo de su casa en una sala de videojuegos.
  • El ambiente tiene una estética futurista con luces LED en tonos violetas, rosas y azules.
  • Entre los elementos principales se destacan un simulador de carreras y pantallas de gran tamaño.
  • La decoración incluye un sillón lila, accesorios temáticos y una alfombra con diseño de cuadros.

La tecnología y el entretenimiento también tienen su lugar dentro de la casa de Nicolás Cabré y Rocío Pardo. La pareja mostró uno de los rincones más particulares de su hogar: un altillo que transformaron en una sala dedicada especialmente a los videojuegos. Con una decoración moderna y varios dispositivos tecnológicos, el ambiente fue pensado para disfrutar de distintas experiencias sin salir de casa. Las imágenes permitieron conocer cada detalle de una habitación que combina comodidad y una estética futurista.

Su incorporación todavía no fue confirmada de manera oficial.
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Fue el propio actor quien compartió el resultado en su cuenta de Instagram, donde presentó el espacio con una frase: "Y así les compartimos el altillo que se convirtió en Sala Gamer". Uno de los aspectos que más se destacan es la iluminación, con tiras LED que recorren las paredes y el techo. Los tonos violetas, rosas y azules predominan en todo el ambiente y generan un efecto envolvente que acompaña el estilo elegido para la habitación.

La propuesta también incluye un sector dedicado a los videojuegos de conducción, con un simulador de carreras que permite recrear la experiencia de manejar. El dispositivo cuenta con una estructura especialmente preparada para este tipo de entretenimiento y se suma a las pantallas de gran tamaño que forman parte del equipamiento. En las imágenes, Cabré aparece sentado frente a una de ellas, concentrado mientras juega.

Así es la habitación gamer de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Más allá de los dispositivos tecnológicos, la pareja también incorporó distintos elementos para que el lugar resulte cómodo durante los momentos de descanso. En uno de los costados hay un sillón lila de aspecto mullido, acompañado por un almohadón con forma de joystick blanco y botones de colores. Cerca de ese sector también se pueden observar un personaje de videojuego y una pequeña lámpara, detalles que le dan un toque más personal a la decoración.

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Así es el cuarto gamer que tienen Nicolás Cabre y Rocío Pardo en su casa.

Otro elemento que aporta identidad al ambiente es la alfombra que cubre buena parte del piso. Su diseño de cuadros blancos y negros genera un contraste marcado con las luces de colores y las paredes oscuras. A su vez, sobre uno de los laterales hay una mesa donde se distribuyen diferentes objetos relacionados con el mundo gamer, entre ellos accesorios y dispositivos que completan el equipamiento de la sala.

De esta manera, Nicolás Cabré y Rocío Pardo aprovecharon un espacio de su casa para crear un ambiente pensado tanto para jugar como para relajarse. La combinación de pantallas, simuladores, iluminación LED y muebles cómodos le dio al altillo una identidad propia, alejada de la decoración tradicional de una habitación. El resultado es una sala de entretenimiento que reúne tecnología y diseño en un mismo lugar.

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