El ex River que es compañero de Neymar y no le está yendo como esperaba en Brasil

Santos se salvó del descenso en la última fecha del torneo.

El Santos de Neymar se salvó del descenso en la última fecha.

Al año complicado a nivel grupal se sumó el mal momento individual que pasa Benjamín Rollheiser.

El ex River llegó al club en febrero, pero perdió protagonismo en los últimos meses.

Solo convirtió tres goles y completó apenas dos partidos en los últimos tres meses. El Santos de Neymar cerró un año complicado y ya piensa en barajar y dar de nuevo de cara a la próxima temporada. El club paulista se salvó del descenso en la última fecha y logró clasificar a la Copa Sudamericana 2026, pero un ex River que juega en el equipo no está teniendo el presente que esperaba.

Se trata de Benjamín Rollheiser, quien llegó al club en febrero de este año: cuando todo parecía cerrado para que pasara de Benfica a Botafogo, el Santos lo compró por unos 10,5 millones de euros. Para ese momento, el argentino venía perdiendo protagonismo y quería sumar minutos en cancha.

Durante los primeros meses en Brasil consiguió su objetivo, pero su irregularidad y falta de peso en el ataque lo fueron relegando. En lo que va del año, el delantero jugó 40 partidos y convirtió tres goles; fue titular en solo tres de los últimos diez encuentros, y completó apenas dos partidos en los últimos tres meses.

Benjamín Rollheiser en Santos Redes sociales La carrera de Rollheiser Después de formarse en las inferiores y la Reserva, Benjamín Rollheiser hizo su debut oficial en River en julio de 2019, en el partido de Copa Argentina contra Gimnasia y Esgrima de Mendoza, en el que metió el penal decisivo para la victoria. Días después jugó su primer encuentro en el torneo de Primera.

Ese año, River se quedó con la Copa Argentina y la Supercopa Argentina; más adelante, en 2021, ganó el torneo de Primera División y el Trofeo de Campeones. Se fue del club en junio de 2022, en medio de un conflicto contractual y de cruces tanto con la dirigencia como con el entrenador Marcelo Gallardo.

Llegó en condición de libre a Estudiantes de La Plata, donde mostró un gran nivel y ganó la Copa Argentina 2023. En enero del año siguiente fue transferido al Benfica de Portugal por 9 millones de euros. Tras un año en Europa, desembarcó en el Santos para ser compañero de Neymar.