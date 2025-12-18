18 de diciembre de 2025 Inicio
Juan Fernando Quintero, agradecido a River: "Para mí es el Real Madrid"

El mediocampista colombiano reflexionó sobre su carrera en una charla en un podcast con Maluma y destacó la importancia del club de Núñez en su trayectoria profesional por encima de las ofertas europeas.

Juan Fernando Quintero

Juan Fernando Quintero, campeón de la Libertadores 2018 con River.

Juan Fernando Quintero reafirmó su sentido de pertenencia con River Plate durante una entrevista en el podcast de su amigo Maluma en Colombia, donde analizó su presente futbolístico y su futuro personal antes de iniciar la pretemporada.

Lali alentó los rumores de una presentación en River en junio de 2026.
Te puede interesar:
"Agárrense": el misterioso video de Lali Espósito que encendió los rumores de su primer Monumental

"Me han llegado ofertas de Europa, pero he ganado todo en Sudamérica. Para mí, River es el Real Madrid", afirmó, señalando que el club argentino representa la máxima aspiración en su vida deportiva y que los logros alcanzados en Sudamérica compensan cualquier cuenta pendiente en el Viejo Continente.

En el marco de este encuentro con el cantante, el autor del histórico gol en Madrid ante Boca Juniors valoró su madurez actual y la relevancia de aquel hito en el Santiago Bernabéu. "Me tocó hacer un gol que es la bendición más grande de las que me han pasado. Ahí le dije a mi familia: 'Ya hice algo en el fútbol'. Siempre se va a hablar de Juan Fernando Quintero en el fútbol después de eso", rememoró en relación a uno de los momentos más recordados del fútbol mundial.

Respecto a su rendimiento bajo las órdenes de Marcelo Gallardo, admitió que atraviesa un buen momento personal, pero aseguró que no todo depende de él: "En madurez, estoy en el mejor momento de mi vida, en todo aspecto. Soy un tipo enfermo por ganar. Puedo perder, pero en el campo me tienes que matar. Igual, el fútbol es grupal y no depende solamente de uno".

Juan Fernando Quintero: qué será del futuro del ídolo millonario

La figura de River y Racing también proyectó su vida tras el retiro de las canchas. "Si Dios lo permite, después del fútbol quiero ser director deportivo, vivir en Argentina y en Colombia. Me tocó en Argentina, campeones del mundo, pa", sostuvo, confirmando sus ganas de tener doble residencia entre su país de origen y el lugar donde se luce como jugador.

Finalmente, el "10" desestimó la posibilidad de vivir en el Viejo Continente y reiteró los halagos para los países sudamericanos. "Amo Europa, viví, mi hija nació allí, pero no tengo nada que envidiar", mencionó en referencia a su vida, personal y profesional, en este lado del mundo.

