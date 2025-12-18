18 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Diputados le dio media sanción a la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal

El proyecto impulsado por el oficialismo se aprobó en general con 130 votos afirmativos, 107 negativos y dos abstenciones. Reforma el Régimen Penal Tributario y eleva los montos para que la evasión sea considerada delito.

Por
Tras aprobar el Presupuesto

Tras aprobar el Presupuesto, Diputados le dio media sanción a la ley de Inocencia Fiscal.

Después de aprobar el proyecto del Presupuesto 2026, aunque con el rechazo de un capítulo clave, la maratónica sesión en la Cámara de Diputados continuó con la media sanción de la ley de Presunción de Inocencia Fiscal, que incluye modificaciones al Régimen Penal Tributario.

La ley que declara la emergencia en discapacidad tiene vigencia en todo el territorio nacional. 
Te puede interesar:

Discapacidad y Financiamiento Universitario: qué dicen las leyes que el oficialismo no pudo derogar

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Economía, se aprobó en general con 130 votos afirmativos, 107 negativos y dos abstenciones. El texto modifica el Régimen Penal Tributario para actualizar los montos mínimos a partir de los cuales la evasión tributaria es considerada delito penal: el piso pasa de $1,5 millones a $100 millones.

Según el Gobierno, el objetivo es reducir la criminalización de infracciones menores e incentivar la regularización de capitales no declarados, estimados en unos u$s243 mil millones fuera del circuito formal. El proyecto redefine los criterios para la configuración de los delitos fiscales, focaliza la intervención penal en casos de evasión relevante, fija límites a la prescripción de las faltas tributarias y establece la extinción de la acción penal si el contribuyente regulariza su situación ante el fisco.

El dictamen de mayoría de La Libertad Avanza que se votó en el recinto fue acompañado por parte de los legisladores del PRO, la UCR y fuerzas provinciales. Desde la oposición, la izquierda presentó un dictamen de rechazo, mientras que Provincias Unidas no suscribió ninguna propuesta. Unión por la Patria quedó como segunda minoría con un dictamen propio respaldado por 29 firmas.

El Gobierno logró la media sanción del Presupuesto 2026

El oficialismo logró este miércoles la aprobación del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, apoyado en una mayoría de 132 votos. Sin embargo, incluso con una nueva conformación parlamentaria más favorable al Gobierno, se rechazó nuevamente avanzar sobre las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad.

La votación general reflejó una ampliación del respaldo legislativo al Ejecutivo, con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 19 abstenciones. Esa mayoría se construyó con el acompañamiento de La Libertad Avanza, el interbloque Las Fuerzas del Cambio, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Independencia y Producción y Trabajo.

Horas después de la aprobación en general, el Capítulo 11 del Presupuesto fue rechazado por 123 votos contra 117, lo que dejó sin efecto la derogación de las dos leyes. Se trató de la tercera vez en el año que el Congreso se pronuncia a favor de las universidades públicas y de las personas con discapacidad, un hecho inédito incluso bajo una composición legislativa más afín al oficialismo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Presupuesto en general obtuvo 132 votos a favor y 97 en contra. 

El Gobierno logró la media sanción del Presupuesto, pero no pudo derogar las leyes de discapacidad y financiamiento a universidades

Insólita confusión en Diputados: libertario elogió el dictamen equivocado en pleno debate del Presupuesto

Insólito momento en Diputados: el libertario Almirón elogió un artículo del dictamen del peronismo creyendo que era el propio

play

Hubo enfrentamientos en las afueras del Congreso durante la sesión en Diputados por el Presupuesto 2026

La UBA, en alerta. 

Hospitales Universitarios: la UBA denuncia que recibirán 30% menos de presupuesto que en 2025

Sesión clave en Diputados: el Gobierno logró darle media sanción al Presupuesto 2026.

En una sesión maratónica, Diputados aprobó el Presupuesto y la ley de Inocencia Fiscal

play

Diputados: el Gobierno logró dictamen para la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal

Rating Cero

Alicia Cuniberti, locutora emblemática de Radio Nacional, murió a los 65 años.

Murió Alicia Cuniberti, la voz emblemática de Radio Nacional

Nicole Neumann y Mica Viciconte ante otro conflicto por la fiesta de 15 de Allegra Cubero.

Mica Viciconte cruzó a Nicole Neumann por la fiesta de 15 de Allegra Cubero: "Se entierra en su propio pozo"

El pan dulce es uno de los clásicos de la mesa navideña.

Betular, Maru Botana o Donato: cuál es el pan dulce famoso más caro

El exrepresentante negó haberse quedado con dinero del artista.

Habló Maxi El Brother y apuntó contra L-Gante: "Jamás me quedé con plata"

Lali alentó los rumores de una presentación en River en junio de 2026.

"Agárrense": el misterioso video de Lali Espósito que encendió los rumores de su primer Monumental

Envidiosa, una de las series más vistas en Netflix Argentina.
play

Una por una, las series de Netflix más vistas en Argentina en 2025

últimas noticias

Tras aprobar el Presupuesto, Diputados le dio media sanción a la ley de Inocencia Fiscal.

Diputados le dio media sanción a la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal

Hace 1 hora
La ley que declara la emergencia en discapacidad tiene vigencia en todo el territorio nacional. 

Discapacidad y Financiamiento Universitario: qué dicen las leyes que el oficialismo no pudo derogar

Hace 2 horas
El Presupuesto en general obtuvo 132 votos a favor y 97 en contra. 

El Gobierno logró la media sanción del Presupuesto, pero no pudo derogar las leyes de discapacidad y financiamiento a universidades

Hace 3 horas
Juan Fernando Quintero, campeón de la Libertadores 2018 con River.

Juan Fernando Quintero, agradecido a River: "Para mí es el Real Madrid"

Hace 3 horas
El McLaren que brilló en la Fórmula 1, frente a la Plaza de Mayo.

El McLaren campeón de Fórmula 1 sale de gira por Argentina: fechas y lugares del tour

Hace 4 horas