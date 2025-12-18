Diputados le dio media sanción a la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal El proyecto impulsado por el oficialismo se aprobó en general con 130 votos afirmativos, 107 negativos y dos abstenciones. Reforma el Régimen Penal Tributario y eleva los montos para que la evasión sea considerada delito. Por + Seguir en







Después de aprobar el proyecto del Presupuesto 2026, aunque con el rechazo de un capítulo clave, la maratónica sesión en la Cámara de Diputados continuó con la media sanción de la ley de Presunción de Inocencia Fiscal, que incluye modificaciones al Régimen Penal Tributario.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Economía, se aprobó en general con 130 votos afirmativos, 107 negativos y dos abstenciones. El texto modifica el Régimen Penal Tributario para actualizar los montos mínimos a partir de los cuales la evasión tributaria es considerada delito penal: el piso pasa de $1,5 millones a $100 millones.

Según el Gobierno, el objetivo es reducir la criminalización de infracciones menores e incentivar la regularización de capitales no declarados, estimados en unos u$s243 mil millones fuera del circuito formal. El proyecto redefine los criterios para la configuración de los delitos fiscales, focaliza la intervención penal en casos de evasión relevante, fija límites a la prescripción de las faltas tributarias y establece la extinción de la acción penal si el contribuyente regulariza su situación ante el fisco.

El dictamen de mayoría de La Libertad Avanza que se votó en el recinto fue acompañado por parte de los legisladores del PRO, la UCR y fuerzas provinciales. Desde la oposición, la izquierda presentó un dictamen de rechazo, mientras que Provincias Unidas no suscribió ninguna propuesta. Unión por la Patria quedó como segunda minoría con un dictamen propio respaldado por 29 firmas.

El Gobierno logró la media sanción del Presupuesto 2026 El oficialismo logró este miércoles la aprobación del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, apoyado en una mayoría de 132 votos. Sin embargo, incluso con una nueva conformación parlamentaria más favorable al Gobierno, se rechazó nuevamente avanzar sobre las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad.

La votación general reflejó una ampliación del respaldo legislativo al Ejecutivo, con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 19 abstenciones. Esa mayoría se construyó con el acompañamiento de La Libertad Avanza, el interbloque Las Fuerzas del Cambio, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Independencia y Producción y Trabajo. Horas después de la aprobación en general, el Capítulo 11 del Presupuesto fue rechazado por 123 votos contra 117, lo que dejó sin efecto la derogación de las dos leyes. Se trató de la tercera vez en el año que el Congreso se pronuncia a favor de las universidades públicas y de las personas con discapacidad, un hecho inédito incluso bajo una composición legislativa más afín al oficialismo.