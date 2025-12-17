17 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

El periodista ultraconservador Tucker Carlson aseguró que es inminente la guerra entre EEUU y Venezuela

El expresentador de Fox News dio a entender que el presidente Donald Trump hará el anuncio durante el mensaje que dirigirá a la nación estadounidense este miércoles por la noche, en el que declararía la guerra contra el régimen de Nicolás Maduro.

Por
La tensión entre Trump y Maduro recrudece.

La tensión entre Trump y Maduro recrudece.

El periodista ultraconservador Tucker Carlson afirmó este miércoles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciará la guerra contra Venezuela durante su discurso a la nación estadounidense de esta noche, según le informó un miembro del Congreso.

Desde que Estados Unidos inició su campaña militar contra Venezuela, a comienzos de septiembre, ya murieron unas 87 personas.
Te puede interesar:

Trump intensifica su ofensiva contra Venezuela: "Comenzarán los bombardeos en tierra"

"Ayer (por el martes) se informó a los miembros del Congreso de que se avecina una guerra y que el presidente la anunciará en un discurso a la nación esta noche a las 21 (las 23 en Argentina)", expresó el periodista en el pódcast "Judging Freedom", de tendencia conservadora.

Además, añadió: “Quién sabe si eso realmente sucederá. No lo sé. Y no quiero exagerar lo que sé, que en general es bastante limitado. Pero un miembro del Congreso me lo dijo esta mañana”.

Embed

Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni el Departamento de Estado han confirmado que el discurso presidencial incluya un anuncio de guerra o una acción militar contra Venezuela. Tampoco se ha difundido una agenda oficial del mensaje que anticipe un giro de la política exterior estadounidense.

Cabe recordar que Tucker Carlson se convirtió en una de las voces más destacadas de la derecha en Estados Unidos como presentador en Fox News, de donde fue despedido en 2023 después de que la cadena investigara un mensaje privado con contenido racista y violento.

Está previsto que el presidente Trump dé un discurso desde la Oficina Oval a las 21 (hora del Este de Estados Unidos) donde hará balance de su casi primer año de gestión. También manifestará los planes que tiene durante los tres próximos años, según indicó este martes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Donald Trump ordenó el bloqueo total de todos los barcos petroleros que entran y salen de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intenta arrinconar a Nicolás Maduro con un impresionante despliegue militar en la zona del Caribe. Esta vez, mediante la red social Truth, confirmó que la Armada activó el bloqueo del ingreso y el egreso de buques petroleros en Venezuela.

El mandatario fue tajante en sus palabras para el país sudamericano. “La conmoción que sentirán será como nunca antes la han visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y demás bienes que nos robaron”, fue parte inicial del mensaje.

Como ya se había expresado antes, apuntó directamente contra el presidente venezolano: "El régimen ilegítimo de Maduro utiliza el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse, cometer narcotráfico, tráfico de personas, asesinatos y secuestros", sostuvo para justificar la medida.

Donald Trump ordenó el bloqueo total del ingreso y egreso de barcos petroleros a Venezuela
Donald Trump arrincona a Venezuela y crece la tensión.

Donald Trump arrincona a Venezuela y crece la tensión.

"Por el robo de nuestros activos y muchas otras razones, como el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera", denominó Trump a la gestión de Maduro. "Por lo tanto, hoy ordeno el bloqueo total de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela", anunció.

También aprovechó el mensaje para reafirmar la política antiinmigratoria que aplica estricta y ferozmente dentro del territorio estadounidense, y arremetió contra los venezolanos en Estados Unidos: "Los inmigrantes ilegales y criminales que el régimen de Maduro ha enviado a Estados Unidos durante la débil e inepta administración de Biden están siendo devueltos a Venezuela a un ritmo acelerado".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Donald Trump ordenó el bloqueo total del ingreso y egreso de barcos petroleros a Venezuela.

Trump ordenó el bloqueo total de todos los barcos petroleros que entran y salen de Venezuela

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Estados Unidos expandió la prohibición de ingreso y agregó a cinco países a la lista

Susie Wiles, jefa de Gabinete de Donald Trump.

Polémica en Estados Unidos: la jefa de Gabinete consideró que Donald Trump tiene "la personalidad de un alcohólico"

Donald Trump declaró al fentanilo como arma de destrucción masiva y amplió el margen legal para una ofensiva en Venezuela

Trump declaró al fentanilo como "arma de destrucción masiva" y amplió el margen legal para una ofensiva en Venezuela

Fueron tres ataques diferentes en los que murieron en un total de ocho personas.

Estados Unidos volvió a atacar otras tres supuestas narcolanchas cerca de Colombia: murieron 8 personas

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos felicitó a Kast y lo comparó con Milei

Rating Cero

El exrepresentante negó haberse quedado con dinero del artista.

Habló Maxi El Brother y apuntó contra L-Gante: "Jamás me quedé con plata"

Lali alentó los rumores de una presentación en River en junio de 2026.

"Agárrense": el misterioso video de Lali Espósito que encendió los rumores de su primer Monumental

Envidiosa, una de las series más vistas en Netflix Argentina.
play

Una por una, las series de Netflix más vistas en Argentina en 2025

Ron Wood, Mick Jagger y Keith Richards.

Qué dijo Daniel Grinbank sobre la posibilidad de que los Rolling Stones vuelvan a tocar en Argentina

El mediático usó su humor ácido característico para explicar el olvido.
play

"Quedó feliz": la insólita solución de Andy Chango tras olvidarse del cumpleaños de su mamá

La humorista reflexionó sobre el sobrepeso y cómo marcó su personalidad.
play

"A los 12 años mi viejo me propuso internarme": el duro relato de Malena Guinzburg sobre su lucha contra la obesidad

últimas noticias

La doma fue en Coronel Suárez.

Un intendente echó a un comisario por hacer un control de alcoholemia en una jineteada: "Los gauchos no toman gaseosa"

Hace 12 minutos
El lateral izquierdo recibió varios disparos en Samanes 4, al norte de Guayaquil.

Brutal crimen en Ecuador: sicarios mataron a un futbolista de Barcelona de Guayaquil y a su mujer

Hace 16 minutos
El hecho se produjo en un geriátrico de Mar del Plata.

Mar del Plata: imputaron a los tres dueños y dos cuidadoras del geriátrico que se incendió

Hace 29 minutos
play
Julio Cordero en el Senado.

El secretario de Trabajo ratificó que la reforma laboral se "va a aplicar para los nuevos" contratos de empleo

Hace 52 minutos
play

Festival libertario en Palermo: militantes acompañan el cierre de año de Milei junto al "Gordo Dan"

Hace 53 minutos