El periodista ultraconservador Tucker Carlson aseguró que es inminente la guerra entre EEUU y Venezuela

El expresentador de Fox News dio a entender que el presidente Donald Trump hará el anuncio durante el mensaje que dirigirá a la nación estadounidense este miércoles por la noche, en el que declararía la guerra contra el régimen de Nicolás Maduro.

El periodista ultraconservador Tucker Carlson afirmó este miércoles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunciará la guerra contra Venezuela durante su discurso a la nación estadounidense de esta noche, según le informó un miembro del Congreso.

"Ayer (por el martes) se informó a los miembros del Congreso de que se avecina una guerra y que el presidente la anunciará en un discurso a la nación esta noche a las 21 (las 23 en Argentina)" , expresó el periodista en el pódcast "Judging Freedom", de tendencia conservadora.

Además, añadió: “Quién sabe si eso realmente sucederá. No lo sé. Y no quiero exagerar lo que sé, que en general es bastante limitado. Pero un miembro del Congreso me lo dijo esta mañana”.

Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni el Departamento de Estado han confirmado que el discurso presidencial incluya un anuncio de guerra o una acción militar contra Venezuela . Tampoco se ha difundido una agenda oficial del mensaje que anticipe un giro de la política exterior estadounidense.

Cabe recordar que Tucker Carlson se convirtió en una de las voces más destacadas de la derecha en Estados Unidos como presentador en Fox News, de donde fue despedido en 2023 después de que la cadena investigara un mensaje privado con contenido racista y violento.

Está previsto que el presidente Trump dé un discurso desde la Oficina Oval a las 21 (hora del Este de Estados Unidos) donde hará balance de su casi primer año de gestión. También manifestará los planes que tiene durante los tres próximos años, según indicó este martes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Donald Trump ordenó el bloqueo total de todos los barcos petroleros que entran y salen de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intenta arrinconar a Nicolás Maduro con un impresionante despliegue militar en la zona del Caribe. Esta vez, mediante la red social Truth, confirmó que la Armada activó el bloqueo del ingreso y el egreso de buques petroleros en Venezuela.

El mandatario fue tajante en sus palabras para el país sudamericano. “La conmoción que sentirán será como nunca antes la han visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y demás bienes que nos robaron”, fue parte inicial del mensaje.

Como ya se había expresado antes, apuntó directamente contra el presidente venezolano: "El régimen ilegítimo de Maduro utiliza el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse, cometer narcotráfico, tráfico de personas, asesinatos y secuestros", sostuvo para justificar la medida.

"Por el robo de nuestros activos y muchas otras razones, como el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera", denominó Trump a la gestión de Maduro. "Por lo tanto, hoy ordeno el bloqueo total de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela", anunció.

También aprovechó el mensaje para reafirmar la política antiinmigratoria que aplica estricta y ferozmente dentro del territorio estadounidense, y arremetió contra los venezolanos en Estados Unidos: "Los inmigrantes ilegales y criminales que el régimen de Maduro ha enviado a Estados Unidos durante la débil e inepta administración de Biden están siendo devueltos a Venezuela a un ritmo acelerado".