La notoria transformación de Cande Tinelli tras pasar por el quirófano La hija del conductor sorprendió con su nuevo aspecto tras una operación y el presentador habló sobre su vínculo familiar.







En un video publicado en Instagram, relató que durante la operación le retiraron todos los piercings del rostro. Instagram

Cande Tinelli sorprendió con un cambio físico tras una cirugía producto de una caída a caballo durante la grabación del reality familiar Los Tinelli.

La influencer compartió su recuperación y mostró su rostro sin piercings, un detalle que impactó a sus seguidores por ser parte de su estilo característico.

Marcelo Tinelli reveló en una entrevista íntima cuál de sus hijas es la que más lo cuestiona y cómo vive el vínculo familiar con cada una.

El conductor también habló sobre el “nido vacío” y la importancia de sus hijos en su vida cotidiana. El rodaje de la segunda temporada del reality Los Tinelli tuvo un giro inesperado cuando Candelaria Tinelli sufrió una fuerte caída mientras montaba a caballo, una de sus grandes pasiones. La grabación se detuvo de inmediato y la influencer fue trasladada a una clínica con una fractura en la mano. La cirugía fue inevitable, pero lo que más llamó la atención después del procedimiento no fue la lesión, sino un cambio estético que dejó sin palabras a sus seguidores.

Ya recuperándose en su casa y con el brazo enyesado, Cande Tinelli decidió contar lo ocurrido en sus redes sociales con el humor que la caracteriza. En un video publicado en Instagram, relató que durante la operación le retiraron todos los piercings del rostro y que, por cuestiones médicas, no pudo volver a colocárselos. “Me sacaron todos los piercings en quirófano y quedé así”, escribió con tono irónico, mostrando una imagen muy distinta a la que sus fans están acostumbrados.

Cande tinelli Redes sociales Acostumbrada a lucir tatuajes y accesorios que conforman su identidad visual, verse sin sus clásicos aros fue, según confesó, un momento extraño. “Fue raro, me vi diferente, como si faltara algo”, expresó entre risas. Sus seguidores respondieron con mensajes de apoyo y bromas. El accidente, que ocurrió durante una escena en un club hípico, obligó a suspender las grabaciones del reality y la producción confirmó que la mediática deberá mantener reposo hasta recuperarse completamente.

Ya con el humor intacto, compartió una imagen de su yeso y escribió en tono divertido: “¿Y vos cómo arrancaste la semana?”. Aunque su recuperación llevará tiempo, la artista dejó claro que lo único que le preocupa es volver a colocarse los piercings que la identifican.

Cande tinelli Redes sociales Marcelo Tinelli contó cuál es la hija que más lo cuestiona Mientras su hija se recupera del accidente, Marcelo Tinelli volvió a hablar de su vida familiar y sorprendió con una revelación. En una charla con Ángel de Brito, el conductor reconoció que Cande y Juana son las que más lo desafían y lo hacen reflexionar con sus opiniones. “Las dos más picantes son Juana y Cande, las que me disparan a mí”, confesó entre risas durante la entrevista en el programa Ángel responde.