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Internaron a un famoso actor internacional de urgencia: preocupación por su salud

Una exestrella infantil de los clásicos ochenteros sufrió una imprevista descompensación durante un viaje aéreo.

Un reconocido actor de Goonies preocupó a todos con una mala noticia.

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El ambiente de Hollywood se encuentra en estado de alerta tras conocerse la noticia de que el actor Corey Feldman, una de las figuras más emblemáticas del cine de los años 80 por sus papeles en clásicos como Los Goonies y Cuenta conmigo, debió ser internado de urgencia. El recordado artista sufrió una complicación de salud imprevista que obligó a activar los protocolos de emergencia de manera inmediata.

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De acuerdo con lo informado por el portal estadounidense TMZ, la estrella padeció una descompensación en pleno vuelo mientras viajaba desde la ciudad de Chicago con destino a Los Ángeles. Apenas el avión aterrizó en el aeropuerto internacional LAX durante la tarde del lunes, el personal médico ya se encontraba esperando en la pista para brindarle asistencia médica prioritaria.

Corey Feldman 3

Un vocero del Departamento de Bomberos de Los Ángeles confirmó públicamente que una unidad de rescate se trasladó de urgencia hacia la terminal aérea para estabilizar y trasladar al actor de 54 años. Feldman fue derivado a un centro de salud local de alta complejidad, donde permanece bajo observación para ser sometido a una evaluación exhaustiva y determinar los tratamientos a seguir.

Por qué internaron de urgencia a Corey Feldman

Una fuente cercana a Feldman declaró al portal TMZ que, durante el trayecto aéreo, la exestrella adolescente comenzó a sentirse muy mal. A bordo, un médico que viajaba como pasajero pudo revisarlo, lo que dio pie a las primeras noticias sobre su estado: los profesionales contemplan la posibilidad de que sufra un cuadro urgente de pancreatitis o cálculos biliares.

La pancreatitis consiste en una inflamación severa del páncreas, en tanto que los cálculos biliares son depósitos endurecidos de líquido digestivo acumulados en la vesícula. Si se genera una obstrucción en el organismo, ambas afecciones provocan dolores agudos, repentinos y sumamente intensos, lo que motivó el traslado inmediato del actor apenas tocó suelo estadounidense.

Corey Feldman 2

Feldman se encontraba en la ciudad de Chicago antes de padecer este alarmante episodio de salud. Su visita obedecía a un motivo muy especial: participar en la celebración de un nuevo aniversario de Cuenta conmigo, la icónica producción cinematográfica de los años 80 que consagró su carrera en la industria de Hollywood.

De hecho, la noche anterior a su descompensación, el artista asistió al mítico Chicago Theatre junto a sus excompañeros de reparto, Jerry O’Connell y Wil Wheaton. Los actores se reunieron con miles de fanáticos en el evento especial denominado Stand By Me: The Film and Its Stars 40 Years Later, donde se proyectó la película y se revivieron anécdotas de la filmación.

A través de sus redes sociales, Feldman había compartido fotos y videos del viaje, mostrándose muy entusiasmado con sus seguidores por este reencuentro. En sus últimas declaraciones antes del susto médico, remarcó el fuerte lazo que todavía mantiene con el elenco al afirmar que las bromas y la conexión siguen intactas a pesar de las décadas, añorando también a quienes ya no están presentes.

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