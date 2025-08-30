Acción extrema y remake: esta película con paisajes increíbles llegó a Netflix y se metió entre lo más visto

Netflix volvió a sorprender a los fanáticos del cine de acción al sumar a su catálogo una película que combina adrenalina, deportes extremos y paisajes imponentes. La trama reúne elementos clásicos del género: misiones arriesgadas, escenas de alto voltaje y un trasfondo donde la confianza, la lealtad y la búsqueda de límites personales se ponen a prueba en cada secuencia.
Con un elenco renovado y un estilo visual impactante, Point Break (Punto de quiebra) se posiciona como una opción ideal para quienes buscan entretenimiento cargado de tensión y espectáculo. La combinación de acción trepidante y paisajes únicos explica por qué captó nuevamente la atención de los suscriptores de Netflix.
Sinopsis de Punto de quiebre, la película que es tendencia en Netflix
-Punto de Quiebra - Netflix
Johnny es un joven que busca dejar atrás su vida rebelde y comienza una nueva etapa en el FBI. Su primera gran misión lo pone frente a un desafío extremo: infiltrarse en una banda de deportistas de riesgo, liderada por el enigmático Bodhi. El grupo es sospechoso de estar detrás de una serie de crímenes cometidos con métodos poco convencionales.
Bajo la identidad encubierta de Utah, Johnny deberá ganarse su confianza mientras arriesga la vida en cada prueba, decidido a confirmar si realmente son los responsables de una sorprendente ola de robos.
Tráiler de Punto de quiebre
Embed - PUNTO DE QUIEBRE (2015) Tráiler Oficial (Luke Bracey) Subtitulado Español
Reparto de Punto de quiebre
- Luke Bracey es el protagonista, un agente del FBI llamado Johnny Utah.
- Édgar Ramírez interpreta a Bodhi, el ecoterrorista líder del grupo.
- Teresa Palmer es Samsara, un interés amoroso de Utah.
- Ray Winstonees Angelo Pappas, un agente especial del FBI