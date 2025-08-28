Moria Casán presentó a las actrices que protagonizarán su serie biográfica producida por Netflix La historia de La One llegará al streaming con una serie que promete ser tan intensa como su vida real. Quiénes son las tres actrices que interpretarán su vida y cuándo se estrena.







Moria Casán presentó a las actrices que protagonizarán su serie biográfica producida por Netflix.

La lista de actrices que representarán a Moria Casán en su serie para Netflix quedó confirmada este jueves con un video de la diva junto a Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth a quienes invitó a sumarse con una frase fiel a su estilo: "Pero vengan mamitas que somos mujeres del espectáculo, please”.

En una entrevista realizada en el ciclo Ángel Responde de Ángel de Brito, Cecilia Roth adelantó días atrás que interpretará a la diva en su etapa actual, afirmando con intensidad: "Voy a hacer de Moria. Hay mucho para estudiar, quiero su alma". También se había revelado que Griselda Siciliani dará vida a Moria en su plenitud, esa diva que reinó en televisión y teatro con infinito carisma.

La gran noticia es que su hija Sofía Gala Castiglione será la encargada de interpretarla en su juventud, en una elección que mezcla emoción y realismo y que despertó gran expectativa entre los fanáticos. Para esta etapa se había mencionado a Lali Espósito como primera opción, pero la agenda de la cantante, entre giras y su rol de jurado en La Voz Argentina, impidió que aceptara el desafío.

El proyecto, cuyo título aún se desconoce, será una coproducción entre Netflix y About Entertainment, la misma productora detrás de éxitos como Cromañón y El Presidente. El rodaje ya está en marcha y se espera que el estreno sea en 2026.

La serie recorrerá desde los orígenes de Casán como vedette hasta sus grandes polémicas mediáticas, consolidaciones televisivas y rincones íntimos. Todo, bajo una mirada sin filtro y con ese estilo provocador que define a la diva más icónica del espectáculo argentino.