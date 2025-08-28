La lista de actrices que representarán a Moria Casán en su serie para Netflix quedó confirmada este jueves con un video de la diva junto a Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth a quienes invitó a sumarse con una frase fiel a su estilo: "Pero vengan mamitas que somos mujeres del espectáculo, please”.
En una entrevista realizada en el ciclo Ángel Responde de Ángel de Brito, Cecilia Roth adelantó días atrás que interpretará a la diva en su etapa actual, afirmando con intensidad: "Voy a hacer de Moria. Hay mucho para estudiar, quiero su alma". También se había revelado que Griselda Siciliani dará vida a Moria en su plenitud, esa diva que reinó en televisión y teatro con infinito carisma.
La gran noticia es que su hija Sofía Gala Castiglione será la encargada de interpretarla en su juventud, en una elección que mezcla emoción y realismo y que despertó gran expectativa entre los fanáticos. Para esta etapa se había mencionado a Lali Espósito como primera opción, pero la agenda de la cantante, entre giras y su rol de jurado en La Voz Argentina, impidió que aceptara el desafío.
El proyecto, cuyo título aún se desconoce, será una coproducción entre Netflix y About Entertainment, la misma productora detrás de éxitos como Cromañón y El Presidente. El rodaje ya está en marcha y se espera que el estreno sea en 2026.
La serie recorrerá desde los orígenes de Casán como vedette hasta sus grandes polémicas mediáticas, consolidaciones televisivas y rincones íntimos. Todo, bajo una mirada sin filtro y con ese estilo provocador que define a la diva más icónica del espectáculo argentino.