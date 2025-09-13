De qué se trata Renfield, la película donde Nicolas Cage encarna a Drácula desde la comedia y llegó a Netflix Otro lanzamiento estadounidense de 2023 llegó a la popular plataforma de streaming y ya es tendencia entre las más vistas en septiembre.







Renfield, un éxito en cines y ahora en la popular plataforma de streaming de Netlix.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a la popular plataforma de streaming y marcan tendencia en cuestión de minutos. Asimismo, la audiencia ha aumentado notoriamente en los últimos meses de 2025, convirtiéndola en la más consumida en el mundo entero.

Ahora, llegó un nuevo lanzamiento estadounidense de 2023, se trata de Renfield, la película de comedia que ya está disponible en este sitio web, donde Nicolas Cage encarna a Drácula desde lo más cómico y con un tinte de terror. Una producción para toda la familia, que ya podés disfrutar desde la comodidad de tu casa, te aseguramos que te mantendrá al filo del sillón de principio a fin. A continuación te contamos todos los detalles sobre su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas este mes de septiembre.

Sinopsis de Renfield, la película de comedia que ya está en Netflix Renfield es el torturado asistente del vampiro más narcisista de la historia: Drácula. Renfield se ve obligado a procurarle víctimas a su amo y hacer todo aquello que este le ordene, por inmoral que sea. Pero ahora, tras siglos de servidumbre, Renfield está listo para descubrir si hay vida lejos de la alargada sombra del Príncipe de las Tinieblas. ¿El problema? Que no sabe cómo romper esa relación de dependencia.

Reparto de Renfield Nicholas Hoult como Renfield

como Renfield Awkwafina como Rebecca Quincy

como Rebecca Quincy Ben Schwartz como Teddy Lobo

como Teddy Lobo Nicolas Cage como Conde Drácula

como Conde Drácula Brandon Scott Jones como Mark

como Mark Shohreh Aghdashloo como Bella francesca Lobo

como Bella francesca Lobo Jenna Kanell como Carol

como Carol Camille Chen como Kate Quincy dracula