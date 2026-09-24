24 de septiembre de 2026 Inicio
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El polémico comentario de una jugadora de pádel argentina que causó fuerte repudio

Florencia Guerra Sodero estaba seleccionada para representar a Argentina en el Panamericano de la especialidad. La Asociación de Pádel Argentino tomó una determinación tras la frase.

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La padelista quedó envuelta en la polémica.

La padelista quedó envuelta en la polémica.

Una jugadora argentina de pádel quedó envuelta en un fuerte escándalo tras publicar un mensaje contra la comunidad judía en sus redes sociales. Se trata de Florencia Guerra Sodero, quien compite en el ámbito regional y había sido convocada para integrar la delegación nacional en el próximo Panamericano de Clubes que se disputará en República Dominicana.

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El hecho se desencadenó a partir de una publicación en su cuenta de Instagram donde celebraba su citación: "Hoy les voy a contar que tengo el honor de representar a la Argentina en un Panamericano. Y no hay nada mejor que una peronista fachera como yo para hacerlo", escribió la deportista en el inicio del mensaje, en el que solicitaba interacción a sus seguidores mencionando a "amigos, conocidos, familias, peronistas, radicales, libertarios, hinchas de Belgrano, ricos, pobres, clase media".

Sin embargo, el cierre del texto generó una ola de repudio inmediato al señalar: "Excepto judíos: ustedes no son bienvenidos". Ante las duras críticas y la repercusión alcanzada, Guerra Sodero eliminó el posteo y posteriormente dio de baja sus perfiles en redes sociales.

El comunicado de la Asociación Pádel Argentino tras los comentarios antisemitas

Tras la viralización de las capturas de pantalla, la Asociación Pádel Argentino (APA) reaccionó de manera oficial desafectando a la jugadora de la competencia internacional y aplicando una suspensión preventiva.

"La APA repudia de forma categórica las expresiones antisemitas difundidas en redes sociales de cuentas personales de la jugadora Florencia Guerra Sodero", comunicó la entidad.

Asimismo, confirmaron los pasos a seguir dentro del marco institucional: "En consecuencia, la APA resolvió apartar preventivamente a la jugadora de la delegación nacional y abrir el procedimiento disciplinario previsto en el Código de Disciplina de la FIP (Federación Internacional de Pádel), en el que la jugadora podrá ejercer plenamente su derecho de defensa".

Condena de instituciones y organismos

La conducta de la deportista también fue rechazada por distintas organizaciones. Desde el Foro Argentino Contra el Antisemitismo (FACA) emitieron una dura declaración cuestionando lo ocurrido en el contexto deportivo nacional:

"El deporte debe unir a diversas culturas y representar valores de fraternidad. No puede representar a la Argentina alguien que desprecia a una parte importante de ciudadanos argentinos. No normalicemos el antisemitismo", remarcaron desde el organismo.

El mensaje de la Secretaría de Deportes

La Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, a cargo de Daniel Scioli, acompaña la decisión adoptada por la Asociación Pádel Argentino (APA) ante las expresiones antisemitas difundidas en la cuenta personal de redes sociales de Florencia Guerra Sodero, integrante de la delegación argentina de pádel.

Desde la Secretaría coincidimos con la APA en que toda forma de discriminación, cualquiera sea su motivo, resulta incompatible con los valores del deporte. Representar a la Argentina y vestir la camiseta nacional constituye un honor y conlleva una gran responsabilidad, que exige el compromiso con los valores de respeto, inclusión e igualdad.

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