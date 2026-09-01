A 30 años del crimen, condenaron al asesino del rapero Tupac Shakur gracias a un libro

Duane "Keffe D" Davis, antiguo líder de una pandilla, fue declarado culpable por un jurado en Nevada. Lo detuvieron en 2023 luego de que confesara su participación en un libro autobiográfico y varias entrevistas.

Un jurado compuesto por 12 residentes del condado de Clark, Nevada, declaró este lunes culpable de homicidio premeditado a Duane "Keffe D" Davis , antiguo líder de la pandilla South Side Compton Crips, por el icónico crimen del rapero Tupac Shakur , ocurrido el 7 de septiembre de 1996. El caso se resolvió gracias a la publicación de un libro .

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Tras apenas tres horas de deliberación, el cuerpo encontró a Davis, de 63 años, responsable del asesinato en primer grado con un arma mortal. El acusado aseguró que apelará el fallo.

La noche del 7 de septiembre de 1996 , Las Vegas se convirtió en el escenario de una de las tragedias más resonantes en la historia de la música contemporánea. Tupac Shakur, de apenas 25 años y en la cumbre de su carrera como referente del rap de la Costa Oeste de Estados Unidos , viajaba como copiloto en un BMW negro conducido por Marion "Suge" Knight, dueño del sello discográfico Death Row Records.

Al detenerse en un semáforo rojo en la intersección de las avenidas Flamingo y Koval tras presenciar un combate de boxeo de Mike Tyson, un Cadillac blanco se ubicó a su lado. Desde el interior del vehículo abrieron fuego indiscriminadamente; Shakur recibió cuatro disparos y, tras seis días internado en estado crítico en el Centro Médico Universitario de Nevada, falleció el 13 de septiembre .

Durante casi tres décadas, el caso permaneció rodeado de un aura de misterio, teorías conspirativas y una conocida rivalidad entre la escena del hip hop de la Costa Este y la Costa Oeste . Sin embargo, los expedientes policiales y los avances judiciales determinaron que el móvil estuvo lejos de las disputas artísticas: se trató de un hecho de violencia territorial y represalia entre pandillas. Pocas horas antes del tiroteo, Tupac y su entorno habían atacado a golpes a Orlando Anderson , un integrante de los South Side Compton Crips, en el vestíbulo del hotel MGM Grand. Aquel enfrentamiento físico desencadenó una venganza inmediata ejecutada esa misma noche por miembros de la banda enemiga.

La falta de colaboración de testigos y las fallas iniciales en la recolección de pruebas archivaron la causa durante años, hasta que los propios alardes públicas de uno de los implicados reactivaron la investigación. En septiembre de 2023, la Policía arrestó a Davis luego de que detallara en su libro autobiográfico y en varias entrevistas su participación en la logística del ataque.

El asesinato de Tupac, resuelto gracias a un libro

El caso del asesinato de Tupac se había estancado en gran medida hasta las declaraciones públicas del propio Davis, quien publicó unas memorias en 2019 en las que afirma que era pasajero del vehículo desde el que dispararon contra el auto de Tupac. En el libro, cuenta que le dio el arma utilizada en el asesinato a su sobrino, Orlando Anderson, quien disparó contra el rapero.

El abogado defensor de Davis, Michael Sanft, argumentó que su cliente es un mentiroso que publicó el libro por fama y dinero. Destacó las inconsistencias en las declaraciones del acusado, así como la corrupción dentro del Departamento de Policía de Compton, que fue disuelto en el año 2000.

Según los fiscales, Davis no disparó los tiros que mataron a Shakur, pero sí fue quien orquestó el asesinato como venganza por un ataque a su sobrino, Orlando "Baby Lane" Anderson.

No se recuperó el arma homicida ni se encontraron rastros de ADN o huellas dactilares que vincularan a Davis con la escena del crimen. Además, a pesar de figurar en una lista de posibles testigos proporcionada por la fiscalía, ni Marion "Suge" Knight, quien conducía el coche en el que viajaba Shakur cuando fue asesinado, ni Sean "Diddy" Combs prestaron declaración.