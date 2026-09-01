Julián Álvarez volvió a entrenarse con Atlético de Madrid tras la caída de su pase al Barcelona La Araña formó parte de la práctica del plantel que encabeza Diego Simeone, luego de que el club catalán incorporara a Gabriel Jesus. Por Agregar C5N en









El delantero se quedará en el Colchonero.

Julián Álvarez volvió a entrenarse este martes con Atlético de Madrid y comienza a enfocarse nuevamente en su presente en el club español, después de que quedara prácticamente descartada la posibilidad de pasar al Barcelona. La incorporación de Gabriel Jesus por parte del conjunto catalán terminó de cerrar una puerta que el delantero argentino había intentado abrir durante el Mundial 2026.

A pocas horas del cierre del mercado de pases, la salida de la Araña quedó en un segundo plano y todo indica que continuará en el equipo dirigido por Diego Simeone. Álvarez participó de la práctica junto a sus compañeros y ya trabaja pensando en volver a ser considerado para los próximos compromisos.

La situación no es sencilla para el delantero. Durante el Mundial había reconocido públicamente que uno de sus grandes sueños era jugar en el Barcelona, una declaración que generó malestar entre parte de los hinchas del Atlético. El enojo quedó expuesto cuando Julián regresó a Madrid y fue silbado por los simpatizantes en su primer partido con la camiseta rojiblanca.

Ahora, con la posibilidad de cambiar de club casi caída, el argentino tendrá el desafío de recomponer ese vínculo y volver a ganarse a la gente dentro de la cancha. Su rendimiento será determinante para dejar atrás una situación que durante las últimas semanas estuvo marcada por los rumores sobre su futuro.

El apoyo de los argentinos a Julián Álvarez Durante el entrenamiento, Álvarez trabajó con normalidad y compartió distintos momentos de la sesión con otros futbolistas argentinos del plantel. La presencia de Cristian Romero, Giuliano Simeone y Juan Musso también acompañó al delantero en una jornada en la que el foco estuvo puesto en su regreso a la dinámica del equipo.