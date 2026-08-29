29 de agosto de 2026 Inicio
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Conmoción en Tucumán: motochorros asesinaron a un policía de 21 años para robarle la moto

El trágico hecho ocurrió en la madrugada del sábado cuando la víctima se dirigía a un desfile institucional. El rodado fue hallado abandonado en un cañaveral y los sospechosos continúan prófugos de la Justicia.

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El hecho ocurrió en la esquina de avenida Colón y Fortunata García

El hecho ocurrió en la esquina de avenida Colón y Fortunata García, en San Miguel de Tucumán.

Un estudiante de la Policía de Tucumán, de 21 años, fue asesinado de un disparo por delincuentes para robarle su moto este sábado a la madrugada, en la capital provincial. El brutal asalto ocurrió cerca de las 5, mientras la víctima se dirigía en su rodado hacia un desfile institucional en la ciudad de Alberdi.

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El joven, identificado como Kevin Samuel Rueda, fue abordado en la esquina de la avenida Colón y Fortunata García. A pesar de que el cadete de la Escuela de Suboficiales y Agentes de la Policía de Tucumán vestía su uniforme de gala debajo de una campera y un jogging para protegerse, fue interceptado por dos delincuentes y falleció prácticamente en el acto tras recibir el impacto de bala.

La despedida de la Policía de Tucumán al cadete de 21 años.

La despedida de la Policía de Tucumán al cadete de 21 años.

La causa está en manos del fiscal Carlos Sale, titular de la Unidad Fiscal de Homicidios II, quien detalló que el ataque se produjo de manera sumamente veloz y que, de acuerdo con los primeros indicios, el joven no ofreció resistencia alguna al robo. Los agresores, que se movilizaban en otra moto, le cruzaron el paso, le quitaron su Honda Wave blanca y le dispararon de inmediato antes de escapar. Aunque los vecinos de la zona escucharon la detonación y dieron aviso urgente al servicio de emergencias 911, los médicos que arribaron al lugar constataron que el muchacho ya se encontraba sin vida.

La investigación policial sumó novedades por la tarde, cuando efectivos de la fuerza lograron localizar la moto de la víctima oculta en un cañaveral: fue hallado en una zona descampada conocida como Los Chañaritos, en las cercanías del Canal Sur. En ese punto, personal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) junto a la División Homicidios llevaron a cabo rigurosos peritajes para recolectar huellas dactilares, muestras biológicas y rastros de pólvora en el tablero y las empuñaduras del rodado.

Quién era Kevin Rueda: el recuerdo de sus compañeros

Kevin Samuel Rueda era oriundo de la localidad tucumana de Bella Vista y su asesinato despertó una profunda ola de indignación y dolor en toda su comunidad. Además de cursar sus estudios en la Escuela de Suboficiales y Agentes de la Policía provincial, el joven era reconocido por su compromiso con el estudio, habiendo cursado programación en el Centro de Estudios Universitarios y asistido al Centro Municipal de Idiomas de su localidad natal. Sus exprofesores, amigos y familiares lo recordaron con desgarradores mensajes en redes sociales como un chico "bueno, respetuoso, soñador y muy trabajador".

Por estas horas, las fuerzas de seguridad continúan desplegando un intenso operativo de búsqueda para capturar a los dos atacantes, quienes permanecen prófugos de la Justicia. Para localizarlos, la fiscalía trabaja en la reconstrucción de los kilómetros que recorrieron los asaltantes mediante el análisis de las cámaras del Centro de Monitoreo y de cámaras privadas de comercios y viviendas vecinas. En tanto, el Comando Superior de la Policía de Tucumán expresó públicamente sus condolencias por lo que definieron como una "irreparable pérdida" de un servidor público valioso para la provincia.

Kévin Samuel Rueda tenía 21 años y era cadete de la Escuela de Suboficiales y Agentes de la Policía de Tucumán.

Kévin Samuel Rueda tenía 21 años y era cadete de la Escuela de Suboficiales y Agentes de la Policía de Tucumán.

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