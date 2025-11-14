IR A
IR A

3 documentales que acaban de llegar a Netflix y son espectaculares

Aunque la plataforma de streaming es conocida por sus películas y series, también tiene excelentes contenidos de no ficción. Estos tres son muy distintos entre sí, pero te mantienen enganchado de principio a fin.

Estos documentales son perfectos para disfrutar el fin de semana.

Estos documentales son perfectos para disfrutar el fin de semana.

  • Netflix acaba de estrenar tres documentales que cautivaron a los suscriptores.
  • El efecto Casa Blanca trata sobre la crisis climática y una batalla política clave durante la presidencia de George H. W. Bush.
  • En Mi padre, el asesino BTK, una mujer cuenta cómo fue enterarse de que su papá era el asesino serial más buscado de Wichita.
  • La vecina perfecta cuenta cómo una pelea entre vecinos de Florida terminó en un desenlace trágico.

Netflix tiene un catálogo súper variado que, además, se actualiza constantemente, por lo que siempre hay opciones para todos los gustos. Y, aunque su fuerte son las películas y series de ficción, también se destacan tres documentales que acaban de llegar a la plataforma y son espectaculares.

Leé todo sobre las nuevas Series coreanas en Netflix
Te puede interesar:

Una nueva serie coreana está derritiendo el corazón de todos en Netflix: de cuál se trata

El primero es El efecto Casa Blanca, disponible desde el 31 de octubre. Utilizando únicamente material de archivo, este documental aborda el origen de la crisis climática y cuenta cómo una batalla política en la administración del presidente estadounidense George H. W. Bush cambió el curso de la historia.

El segundo es Mi padre, el asesino BTK, que se estrenó el 10 de octubre. ¿Te imaginás descubrir que tu papá es una de las personas más malvadas de la tierra? Para responder esa pregunta, la hija del asesino serial que aterrorizó a Wichita por años cuenta su escalofriante historia y la monstruosa doble vida de su padre.

Por último, desde el 23 de septiembre se puede ver La vecina perfecta, un documental construido a partir de las grabaciones de cámaras corporales de la Policía de Florida. Allí muestra cómo una pelea entre vecinos, el miedo y los prejuicios terminan con un desenlace trágico.

El efecto Casa Blanca

Embed - The White House Effect Trailer

Mi padre, el asesino BTK

Embed - My Father, the BTK Killer | Official Trailer | Netflix

La vecina perfecta

Embed - LA VECINA PERFECTA | DOCUMENTAL TRAILER ESPAÑOL | 17 Octubre/25 - NETFLIX

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Este drama histórico se destaca por su capacidad de ir más allá del sensacionalismo.
play

Está en Netflix, está basada en un hecho real y es una miniserie de solo 7 capítulos

La serie logró cautivar tanto a los fanáticos del thriller como a los seguidores del drama nórdico.
play

Mentiras, culpa y apariencias engañosas: la miniserie de 6 capítulos que la rompe en Netflix

Esta película combina humor y dolor en una oda a la amistad.
play

Fue estrenada en 2019 y pocos la conocen: es una de las mejores producciones que vas a ver en Netflix

James Rusameekae, el jugador de vóley que humilló a la super leyenda Manny Pacquiao
play

James Rusameekae, el jugador de vóley que humilló a la super leyenda del boxeo Manny Pacquiao

Fernando Báez Sosa, en una de las imágenes del trailer de la serie docimental de Netflix.
play

Se estrenó la docuserie de Netflix sobre el caso Báez Sosa: las impactantes revelaciones de los rugbiers condenados

La película combina drama, suspenso y acción judicial, pero también plantea preguntas éticas profundas: ¿qué haríamos nosotros en su lugar? ¿Es posible hablar de justicia en un sistema que no protege a todos por igual?
play

Cuál es la película de los 90 cargada de acción y venganza que está entre lo más visto de Netflix

últimas noticias

Las menores pidieron a la justicia que garantice su vínculo paterno.

"Queremos estar con papá": el emotivo pedido de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi, tras la revinculación

Hace 36 minutos
Pablo Atchabahian fue director nacional de Acceso a los Servicios de Salud en la Agencia Nacional de Discapacidad y un hombre clave en el escándalo de corrupción en la compra de medicamentos.

Comenzó la indagatoria al primer detenido por la causa de corrupción en la Agencia en Discapacidad

Hace 39 minutos
El S&P Merval se recuperó del derrumbe sufrido en la jornada anterior.

Euforia por el acuerdo comercial con Estados Unidos: las acciones saltaron un 13% y el S&P Merval subió un 4%

Hace 1 hora
Se complica la situación de Diego Spagnuolo en la causa ANDIS.

Escándalo de coimas en ANDIS: citan a indagatoria a Diego Spaguolo

Hace 1 hora
La cámara destacó que el acuerdo está en línea con las tendencias de nearshoring y friendshoring promovidas por EEUU. 

La cámara de empresas de EEUU celebró el amplio acuerdo comercial con Argentina

Hace 1 hora