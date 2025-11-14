3 documentales que acaban de llegar a Netflix y son espectaculares Aunque la plataforma de streaming es conocida por sus películas y series, también tiene excelentes contenidos de no ficción. Estos tres son muy distintos entre sí, pero te mantienen enganchado de principio a fin.







Estos documentales son perfectos para disfrutar el fin de semana.

Netflix acaba de estrenar tres documentales que cautivaron a los suscriptores.

El efecto Casa Blanca trata sobre la crisis climática y una batalla política clave durante la presidencia de George H. W. Bush.

En Mi padre, el asesino BTK, una mujer cuenta cómo fue enterarse de que su papá era el asesino serial más buscado de Wichita.

La vecina perfecta cuenta cómo una pelea entre vecinos de Florida terminó en un desenlace trágico. Netflix tiene un catálogo súper variado que, además, se actualiza constantemente, por lo que siempre hay opciones para todos los gustos. Y, aunque su fuerte son las películas y series de ficción, también se destacan tres documentales que acaban de llegar a la plataforma y son espectaculares.

El primero es El efecto Casa Blanca, disponible desde el 31 de octubre. Utilizando únicamente material de archivo, este documental aborda el origen de la crisis climática y cuenta cómo una batalla política en la administración del presidente estadounidense George H. W. Bush cambió el curso de la historia.

El segundo es Mi padre, el asesino BTK, que se estrenó el 10 de octubre. ¿Te imaginás descubrir que tu papá es una de las personas más malvadas de la tierra? Para responder esa pregunta, la hija del asesino serial que aterrorizó a Wichita por años cuenta su escalofriante historia y la monstruosa doble vida de su padre.

Por último, desde el 23 de septiembre se puede ver La vecina perfecta, un documental construido a partir de las grabaciones de cámaras corporales de la Policía de Florida. Allí muestra cómo una pelea entre vecinos, el miedo y los prejuicios terminan con un desenlace trágico.

