El director de Stranger Things anticipó el final de la serie: "Me destrozó..." Shawn Levy se encargó de hablar sobre el desenlace de la exitosa producción de Netflix y generó conmoción.







Stranger Things ﻿llegará a su fin el 1 de enero de 2026. Netflix

Shawn Levy, el director de Stranger Things, anticipó el final de la serie de Netflix y sorprendió a los fanáticos con sus palabras, ya que utilizó la frase "me dejó destrozado" para hacer mención al esperado desenlace de la producción.

En diálogo con el portal de noticias Collider, Levy fue consultado por el desenlace de la serie de Netflix. "Tras ver la versión final del último episodio, puedo decir que es una obra maestra. Los hermanos Duffer lograron un final perfecto. Un 10 sobre 10, impecable. Es profundamente satisfactorio y conmovedor. Debo decir que me dejó destrozado", comenzó por expresar.

Luego, confesó el diálogo constante con los creadores de la producción: "Algo de lo que los hermanos Duffer siempre han hablado conmigo es de la expresión que acabas de usar: 'lograr un final perfecto'. Es algo de lo que han estado hablando durante 10 años, con respecto a cada episodio desde la primera temporada, cada final de temporada y ahora el final de la serie". Así, dejó en claro que todo lo sucedido fue un plan diseñado para este desenlace.

Shawn Levy Stranger Things Shawn Levy trabajó en Stranger Things desde el principio. Redes sociales Al mismo tiempo, hizo referencia a la importancia de estar a la altura del cierre: "Un final a la altura es fundamental. Muchos errores se olvidan y se perdonan si se logra un buen final. Siempre fue una exigencia innegociable lograr un buen final". Vale recordar que Stranger Things se estrenó en 2016 y tuvieron casi 10 años para preparar este momento.

En último lugar, Shawn Levy agregó: "Están orgullosos de su trabajo, y con toda la razón. Ese episodio... ¿cuándo se ha proyectado un final de serie en cines? Qué cosa tan singular, hermosa y excepcional. Es porque esta serie, y ese episodio en particular, se ganaron ese derecho. Y creo que se lo merece". Así, la serie de Netflix competirá en la taquilla del cine durante la primera semana del 2026, ya que se estrenará el jueves 1 de enero.