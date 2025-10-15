15 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

La Libertad Avanza apeló el rechazo a la reimpresión de los afiches en provincia de Buenos Aires

Los apoderados piden que la Cámara Electoral revise la decisión de la Junta Electoral, que se opuso a la reedición de los carteles. Insisten en que debe ir la imagen de Diego Santilli.

Vanesa Petrillo
Por
Vanesa Petrillo
Los carteles que aparecen en las escuelas.

Los carteles que aparecen en las escuelas.

@ibanezsoy

La Libertad Avanza reclamó a la Cámara Nacional Electoral que revierta la decisión de la Junta Electoral Nacional, que consideró improcedente actualizar los carteles informativos o afiches con la nómina real de candidatos.

Santilli evitó nombrar a Espert en el spot.
Te puede interesar:

"Para votar al Colorado, marcá al Pelado": la insólita estrategia de los candidatos de La Libertad Avanza para no tener que nombrar a Espert

Los apoderados de LLA presentaron un recurso de apelación contra la resolución de la Junta Electoral Nacional del distrito Buenos Aires, que rechazó el pedido de reimprimir los afiches de exhibición obligatoria previstos en el artículo 62 bis, inciso 11, del Código Electoral Nacional.

Según había detallado la Secretaría Electoral, los 40.000 afiches ya habían sido impresos, controlados, doblados, distribuidos por municipios y, en gran parte, enviados al Correo Argentino junto con las boletas únicas, padrones y actas de votación. Se trata de los carteles o afiches que deben estar en los lugares de votación el día de los comicios.

La reimpresión había sido solicitada tras la renuncia de varios candidatos, entre ellos José Luis Espert y los corrimientos correspondientes dentro de la lista oficializada para las elecciones generales del próximo 26 de octubre.

La apelación de la LLA ante la Cámara

En su presentación, los representantes de la fuerza política, Alejandro Carrancio, Juan Esteban Osaba y Luciano Gómez Alvariño, señalaron que la negativa de la Junta “afecta el derecho de los ciudadanos a votar informadamente” y constituye “una reiteración de conductas restrictivas” que ponen en riesgo la imparcialidad del proceso electoral.

El escrito remarcó que el Ministerio del Interior informó que la empresa encargada de la impresión, Arcángel Maggio S.A., podría realizar el trabajo en un máximo de 48 horas, pero que el plazo real sería de 24 horas.

Por eso, los apoderados consideraron que “no existe imposibilidad material” para cumplir con la actualización de los afiches antes de los comicios, y destacaron que el costo estimado —unos siete millones de pesos— se encuentra dentro del presupuesto disponible.

Además, argumentaron que los carteles informativos son “instrumentos pedagógicos esenciales” para garantizar la transparencia y la información del electorado, más aún luego de que la Cámara Nacional Electoral denegara la reimpresión de la Boleta Única Papel (BUP).

En ese sentido, advirtieron que los afiches “serán el único elemento disponible para que el elector tome contacto con la oferta electoral real antes de votar”.

La apelación solicita que la Cámara Nacional Electoral revoque la resolución cuestionada y ordene la inmediata reimpresión de los afiches con la lista actualizada de candidatos. La Junta ya concedió la apelación y dio traslado a los restantes partidos para que opinen antes de la resolución de la Cámara.

La Cámara había rechazado la reimpresión de las boletas, pero admitió que la lista sea encabezada por Santilli en lugar de José Luis Espert. LLA adelantó que podría recurrir ante la Corte Suprema de Justicia.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Diego Santilli encabezará la lista del oficialismo en la provincia de Buenos Aires.

La Justicia rechazó el pedido de La Libertad Avanza de reimprimir 40 mil afiches con la cara de Santilli

A pesar de que Santilli encabezará la lista, la foto de José Luis Espert quedará en la boleta.

Así quedó la nueva lista de diputados de LLA en PBA, con Santilli a la cabeza

play

Referente libertario insultó y le pegó a una mujer que protestaba contra el Gobierno

play

Revés para el Gobierno: la Cámara Electoral rechazó reimprimir las boletas tras el escándalo por José Luis Espert

Finalmente, Diego Santilli encabeza la lista de candidatos a diputados de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

Elecciones 2025: LLA pidió reimprimir los afiches de exhibición obligatoria tras cambios en su lista bonaerense

play

Para la Fiscalía, es "fácticamente imposible" garantizar las reimpresiones de una nueva BUP

Rating Cero

La empresa detalló los nuevos lanzamientos.

Marvel confirmó la continuación de diferentes historias que llegarán a Disney+ el próximo año: cuáles son

La indirecta de Wanda Nara a la China Suárez en MasterChef Celebrity.

Qué es Tatiana: la indirecta de Wanda Nara a la China Suárez en MasterChef Celebrity

La nueva serie de la plataforma de streaming.
play

Reclutas, la serie de Netflix sobre la estadía en un ejército que pone en jaque a peligrosas tradiciones: de qué se trata

El tráiler nos permite ver a Yahya Abdul-Mateen II en el papel de Simon Williams,
play

Wonder Man es el primer estreno de Marvel para 2026: ¿se verá un tono distinto de la franquicia?

¿Qué pasó con las cuentas de Twitch?

Nico Occhiato y Nati Jota anunciaron que le suspendieron las cuentas de Luzu TV y Olga

La nueva foto de La Oreja de Van Gogh. 

La Oreja de Van Gogh confirmó la vuelta de Amaia Montero y la salida de uno de sus fundadores

últimas noticias

Los carteles que aparecen en las escuelas.

La Libertad Avanza apeló el rechazo a la reimpresión de los afiches en provincia de Buenos Aires

Hace 5 minutos
Messi, y un nuevo récord.

Messi rompió un nuevo récord mundial a nivel selección: le sacó el puesto a Neymar

Hace 7 minutos
Conoce dónde quedan los consulados. 

Últimos días de la Ley de Nietos: cuál es el Consulado de España que me corresponde para tramitar la ciudadanía

Hace 11 minutos
Laurta había contratado a Palacio para que lo llevara a Córdoba.

Qué dijo Pablo Laurta sobre Martín Palacio, el remisero que habría asesinado

Hace 13 minutos
La empresa detalló los nuevos lanzamientos.

Marvel confirmó la continuación de diferentes historias que llegarán a Disney+ el próximo año: cuáles son

Hace 26 minutos