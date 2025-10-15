La Libertad Avanza apeló el rechazo a la reimpresión de los afiches en provincia de Buenos Aires

Los apoderados piden que la Cámara Electoral revise la decisión de la Junta Electoral, que se opuso a la reedición de los carteles. Insisten en que debe ir la imagen de Diego Santilli.

La Libertad Avanza reclamó a la Cámara Nacional Electoral que revierta la decisión de la Junta Electoral Nacional , que consideró improcedente actualizar los carteles informativos o afiches con la nómina real de candidatos.

"Para votar al Colorado, marcá al Pelado": la insólita estrategia de los candidatos de La Libertad Avanza para no tener que nombrar a Espert

Los apoderados de LLA presentaron un recurso de apelación contra la resolución de la Junta Electoral Nacional del distrito Buenos Aires , que rechazó el pedido de reimprimir los afiches de exhibición obligatoria previstos en el artículo 62 bis, inciso 11, del Código Electoral Nacional.

Según había detallado la Secretaría Electoral, los 40.000 afiches ya habían sido impresos, controlados, doblados, distribuidos por municipios y, en gran parte, enviados al Correo Argentino junto con las boletas únicas, padrones y actas de votación. Se trata de los carteles o afiches que deben estar en los lugares de votación el día de los comicios.

La reimpresión había sido solicitada tras la renuncia de varios candidatos, entre ellos José Luis Espert y los corrimientos correspondientes dentro de la lista oficializada para las elecciones generales del próximo 26 de octubre.

En su presentación, los representantes de la fuerza política, Alejandro Carrancio, Juan Esteban Osaba y Luciano Gómez Alvariño , señalaron que la negativa de la Junta “afecta el derecho de los ciudadanos a votar informadamente” y constituye “una reiteración de conductas restrictivas” que ponen en riesgo la imparcialidad del proceso electoral.

El escrito remarcó que el Ministerio del Interior informó que la empresa encargada de la impresión, Arcángel Maggio S.A., podría realizar el trabajo en un máximo de 48 horas, pero que el plazo real sería de 24 horas.

Por eso, los apoderados consideraron que “no existe imposibilidad material” para cumplir con la actualización de los afiches antes de los comicios, y destacaron que el costo estimado —unos siete millones de pesos— se encuentra dentro del presupuesto disponible.

Además, argumentaron que los carteles informativos son “instrumentos pedagógicos esenciales” para garantizar la transparencia y la información del electorado, más aún luego de que la Cámara Nacional Electoral denegara la reimpresión de la Boleta Única Papel (BUP).

En ese sentido, advirtieron que los afiches “serán el único elemento disponible para que el elector tome contacto con la oferta electoral real antes de votar”.

La apelación solicita que la Cámara Nacional Electoral revoque la resolución cuestionada y ordene la inmediata reimpresión de los afiches con la lista actualizada de candidatos. La Junta ya concedió la apelación y dio traslado a los restantes partidos para que opinen antes de la resolución de la Cámara.

La Cámara había rechazado la reimpresión de las boletas, pero admitió que la lista sea encabezada por Santilli en lugar de José Luis Espert. LLA adelantó que podría recurrir ante la Corte Suprema de Justicia.