Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a gobernador, diputados y senadores en Santiago del Estero

El próximo 26 de octubre se celebrarán las elecciones legislativas nacionales en Argentina y, en el caso de Santiago del Estero, también se elegirá al nuevo gobernador. La provincia renovará tres representantes en la Cámara de Diputados, otros tres en el Senado y, al mismo tiempo, definirá su conducción ejecutiva.
En total, a nivel nacional se votarán 127 diputados y 24 senadores, pero en este distrito los comicios tendrán un atractivo especial por la simultaneidad de las categorías. Los principales partidos ya confirmaron a sus postulantes en la provincia, cerrando la etapa de inscripción con una oferta diversa de nombres.
El Frente Cívico por Santiago, fuerza oficialista, buscará retener el poder local y consolidar su peso en el Congreso. En paralelo, fuerzas emergentes como La Libertad Avanza y Despierta Santiago intentarán disputar espacio, mientras que sectores tradicionales como la Fuerza Patria Peronista también presentaron a sus referentes.
Candidatos a gobernador en Santiago del Estero
Para reemplazar a Gerardo Zamora, el Frente Cívico por Santiago llevará como candidato a gobernador a Elías Suárez, mientras que La Libertad Avanza impulsará a Ítalo Ciocolani. Por otro lado, Despierta Santiago presentará a Alejandro Parnás.
Candidatos a diputados en Santiago del Estero
Frente Cívico por Santiago
- Jorge Mukdise
- Cecilia Inés López Pasquali de Balmaceda
La Libertad Avanza
Fuerza Patria Peronista
- Marcelo Barbur
- María Lucía Corlli
Despierta Santiago
- Héctor Ruiz
- Luciana Patricia Rached
Tomás Figueroa, Karina Milei y Martín Menem en Santiago del Estero
Tomás Figueroa aparece como la principal apuesta de La Libertad Avanza en la categoría de senadores.
Candidatos a senadores en Santiago del Estero
Frente Cívico por Santiago
- Gerardo Zamora
- Elia Esther del Carmen Moreno
La Libertad Avanza
- Tomás Figueroa
- Andrea Jorge
Despierta Santiago
- Facundo Pérez Carletti
- Luciana Rached
Fuerza Patria Peronista
- José Emilio Neder
- Marcela Antonio Soria