Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a gobernador, diputados y senadores en Santiago del Estero

Las principales fuerzas políticas definieron sus postulantes en la provincia del norte, con figuras del oficialismo y de la oposición en la contienda.

Las elecciones en Santiago del Estero combinan la votación nacional con la provincial.

El próximo 26 de octubre se celebrarán las elecciones legislativas nacionales en Argentina y, en el caso de Santiago del Estero, también se elegirá al nuevo gobernador. La provincia renovará tres representantes en la Cámara de Diputados, otros tres en el Senado y, al mismo tiempo, definirá su conducción ejecutiva.

a contienda del 26 de octubre definirá la renovación de bancas y el equilibrio político en la provincia.
En total, a nivel nacional se votarán 127 diputados y 24 senadores, pero en este distrito los comicios tendrán un atractivo especial por la simultaneidad de las categorías. Los principales partidos ya confirmaron a sus postulantes en la provincia, cerrando la etapa de inscripción con una oferta diversa de nombres.

El Frente Cívico por Santiago, fuerza oficialista, buscará retener el poder local y consolidar su peso en el Congreso. En paralelo, fuerzas emergentes como La Libertad Avanza y Despierta Santiago intentarán disputar espacio, mientras que sectores tradicionales como la Fuerza Patria Peronista también presentaron a sus referentes.

gerardo zamora
El actual gobernador Gerardo Zamora encabeza la lista de senadores por el oficialismo en la provincia.

Candidatos a gobernador en Santiago del Estero

Para reemplazar a Gerardo Zamora, el Frente Cívico por Santiago llevará como candidato a gobernador a Elías Suárez, mientras que La Libertad Avanza impulsará a Ítalo Ciocolani. Por otro lado, Despierta Santiago presentará a Alejandro Parnás.

Candidatos a diputados en Santiago del Estero

Frente Cívico por Santiago

  • Jorge Mukdise
  • Cecilia Inés López Pasquali de Balmaceda

La Libertad Avanza

  • Laura Godoy
  • Matías Faila

Fuerza Patria Peronista

  • Marcelo Barbur
  • María Lucía Corlli

Despierta Santiago

  • Héctor Ruiz
  • Luciana Patricia Rached
Tomás Figueroa, Karina Milei y Martín Menem en Santiago del Estero
Tomás Figueroa aparece como la principal apuesta de La Libertad Avanza en la categoría de senadores.

Candidatos a senadores en Santiago del Estero

Frente Cívico por Santiago

  • Gerardo Zamora
  • Elia Esther del Carmen Moreno

La Libertad Avanza

  • Tomás Figueroa
  • Andrea Jorge

Despierta Santiago

  • Facundo Pérez Carletti
  • Luciana Rached

Fuerza Patria Peronista

  • José Emilio Neder
  • Marcela Antonio Soria
