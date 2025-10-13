Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a gobernador, diputados y senadores en Santiago del Estero Las principales fuerzas políticas definieron sus postulantes en la provincia del norte, con figuras del oficialismo y de la oposición en la contienda. Por







Las elecciones en Santiago del Estero combinan la votación nacional con la provincial. X

El próximo 26 de octubre se celebrarán las elecciones legislativas nacionales en Argentina y, en el caso de Santiago del Estero, también se elegirá al nuevo gobernador. La provincia renovará tres representantes en la Cámara de Diputados, otros tres en el Senado y, al mismo tiempo, definirá su conducción ejecutiva.

En total, a nivel nacional se votarán 127 diputados y 24 senadores, pero en este distrito los comicios tendrán un atractivo especial por la simultaneidad de las categorías. Los principales partidos ya confirmaron a sus postulantes en la provincia, cerrando la etapa de inscripción con una oferta diversa de nombres.

El Frente Cívico por Santiago, fuerza oficialista, buscará retener el poder local y consolidar su peso en el Congreso. En paralelo, fuerzas emergentes como La Libertad Avanza y Despierta Santiago intentarán disputar espacio, mientras que sectores tradicionales como la Fuerza Patria Peronista también presentaron a sus referentes.

gerardo zamora El actual gobernador Gerardo Zamora encabeza la lista de senadores por el oficialismo en la provincia. Télam

Candidatos a gobernador en Santiago del Estero Para reemplazar a Gerardo Zamora, el Frente Cívico por Santiago llevará como candidato a gobernador a Elías Suárez, mientras que La Libertad Avanza impulsará a Ítalo Ciocolani. Por otro lado, Despierta Santiago presentará a Alejandro Parnás.

Candidatos a diputados en Santiago del Estero Frente Cívico por Santiago Jorge Mukdise

Cecilia Inés López Pasquali de Balmaceda La Libertad Avanza Laura Godoy

Matías Faila Fuerza Patria Peronista Marcelo Barbur

María Lucía Corlli Despierta Santiago Héctor Ruiz

Luciana Patricia Rached Tomás Figueroa, Karina Milei y Martín Menem en Santiago del Estero Tomás Figueroa aparece como la principal apuesta de La Libertad Avanza en la categoría de senadores. Candidatos a senadores en Santiago del Estero Frente Cívico por Santiago Gerardo Zamora

Elia Esther del Carmen Moreno La Libertad Avanza Tomás Figueroa

Andrea Jorge Despierta Santiago Facundo Pérez Carletti

Luciana Rached Fuerza Patria Peronista José Emilio Neder

Marcela Antonio Soria