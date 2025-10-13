13 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados y senadores en Entre Ríos

Siete listas competirán en octubre por cinco bancas en la Cámara baja y tres en la alta. El oficialismo se juega con Frigerio y Milei.

Por
Mientras que el oficialismo confía en una alianza con La Libertad Avanza

Mientras que el oficialismo confía en una alianza con La Libertad Avanza, el peronismo irá dividido en Entre Ríos.

La provincia de Entre Ríos definirá en las elecciones del 26 de octubre a los representantes que ocuparán cinco bancas en la Cámara de Diputados y tres en el Senado nacional. El escenario está marcado por un oficialismo que se presenta unido, con la alianza entre Rogelio Frigerio y Javier Milei, frente a un peronismo que llega dividido en varias expresiones y una izquierda que vuelve a presentar dos listas.

a contienda del 26 de octubre definirá la renovación de bancas y el equilibrio político en la provincia.
Te puede interesar:

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados en Chubut

En este turno electoral, concluyen sus mandatos en la Cámara baja Atilio Benedetti (UCR), Marcela Antola (Democracia por Siempre), Nancy Ballejos (PRO), Carolina Gaillard y Tomás Ledesma (Unión por la Patria). En el Senado, se van Stefanía Cora (Unión por la Patria), Stella Olalla (UCR) y Alfredo De Angeli (PRO). La disputa, entonces, no solo renueva bancas, sino que puede redefinir el mapa político entrerriano en el Congreso.

El oficialismo apuesta a la alianza con La Libertad Avanza como carta fuerte, mientras que el peronismo ofrece cuatro alternativas diferentes que reflejan sus tensiones internas. Además, el socialismo y otras fuerzas menores buscarán colar representación, en un escenario que se anticipa ajustado y con más de una sorpresa en el camino.

Candidatos a senadores en Entre Ríos

La Libertad Avanza

  • Joaquín Benegas Lynch

  • Romina Almeida

PJ – Fuerza Entre Ríos

  • Adán Humberto Bahl

  • Adriana Elizabet Meza Torres

Ahora la Patria – Frente Grande

  • Carolina Gaillard

  • Javier Schnitman

Partido Socialista

  • Héctor Maya

  • Fernanda Sanzberro

Unión Popular

  • Emilio Martínez Garbino

  • María Isabel Sola

Frente de Izquierda

  • Sofía Cáceres Sforza

  • Pablo Amarillo

MAS

  • Juan Cruz Ross

  • Cynthia Acevedo

Urna

Candidatos a diputados en Entre Ríos

La Libertad Avanza

  • Andrés Laumann

  • Alicia Fregonese

  • Darío Schneider

  • Eliana Lagraña

  • Wenceslao Martín Gadea

PJ – Fuerza Entre Ríos

  • Guillermo Michel

  • Laura Marianela Marclay

  • Andrés Ernesto Sabella

  • María Fabiana Leiva

  • Jacob Rodrigo Minguillón

Ahora la Patria – Frente Grande

  • Paola Rubattino

  • Federico Olano

  • Eve Kloster

  • Ignacio Monná

  • Ludmila Fernández

Partido Socialista

  • Gustavo Guzmán

  • Sofía Gan

  • Santiago Haddad

Unión Popular

  • Silvio Farach

  • Gladys Cabrera

  • Sebastián Schaumann

  • Patricia Heinrich

  • Oscar Barzola

Frente de Izquierda

  • Nadia Burgos

  • Facundo Scattone

  • Ivana Almada

  • Víctor Romero

  • Keili Gonzalez

MAS

  • Nahuel Leis Pou

  • Michelle Bergamaschi Altamirano

  • Nicolás Albornoz

  • Eva Esquivel

  • Luis Rojas

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Este 26 de octubre, el parlamento misionero se renueva y ya tiene sus candidatos.

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados en Misiones

Competirán figuras reconocidas con perfiles nuevos.

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados por Formosa

En Neuquén se espera una elección reñida entre el oficialismo provincial y los candidatos de La Libertad Avanza

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados y senadores de Neuquén

Las Elecciones 2025 en San Juan renovarán tres bancas en la Cámara de Diputados, con listas que reflejan tensiones internas y nuevas alianzas.

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados en San Juan

Las elecciones en Santiago del Estero combinan la votación nacional con la provincial.

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a gobernador, diputados y senadores en Santiago del Estero

 La elección puede cambiar la correlación de fuerzas para los debates que puede aportar la provincia 

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados en Corrientes

Rating Cero

Néro﻿ no tardó en destacarse como una de las series más populares del mundo.
play

La serie Néro es furor en Netflix: ¿es una historia real?

Mortal Kombat III ya fue confirmada y todavía no se estrenó la segunda.

Se anunció la película Mortal Kombat III: qué se sabe sobre la producción

Caramelo se convirtió en una de las películas más populares rápidamente.
play

Qué es Caramelo, la película de Netflix que conmueve a los espectadores

Gustavo Cerati, Charly García y Luca Prodan la noche del 13 de octubre de 1985.
play

Sumo, Soda Stereo y Charly García juntos: a 40 años de una cumbre histórica

Game of Thrones ﻿tendrá una nueve serie luego de su éxito.
play

Se agranda el universo de Game of Thrones: llega una nueva serie a HBO Max

Apple TV decidió cambiar su streaming para siempre.
play

Apple TV cambia el streaming para siempre tras un sorpresivo anuncio

últimas noticias

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

Venezuela cerrará su embajada en Noruega tras el Nobel de la Paz para Corina Machado

Hace 12 minutos
Horóscopo de hoy, martes 14 de octubre.

Horóscopo de hoy, martes 14 de octubre

Hace 21 minutos
Moretti se fue corriendo de la sede y se metió en un patrullero.

Marcelo Moretti fue insultado por hinchas y tuvo que huir en patrullero de la sede de San Lorenzo

Hace 23 minutos
ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este martes 14 de octubre

Hace 28 minutos
play
Néro﻿ no tardó en destacarse como una de las series más populares del mundo.

La serie Néro es furor en Netflix: ¿es una historia real?

Hace 42 minutos