Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados y senadores en Entre Ríos Siete listas competirán en octubre por cinco bancas en la Cámara baja y tres en la alta. El oficialismo se juega con Frigerio y Milei.







Mientras que el oficialismo confía en una alianza con La Libertad Avanza, el peronismo irá dividido en Entre Ríos.

La provincia de Entre Ríos definirá en las elecciones del 26 de octubre a los representantes que ocuparán cinco bancas en la Cámara de Diputados y tres en el Senado nacional. El escenario está marcado por un oficialismo que se presenta unido, con la alianza entre Rogelio Frigerio y Javier Milei, frente a un peronismo que llega dividido en varias expresiones y una izquierda que vuelve a presentar dos listas.

En este turno electoral, concluyen sus mandatos en la Cámara baja Atilio Benedetti (UCR), Marcela Antola (Democracia por Siempre), Nancy Ballejos (PRO), Carolina Gaillard y Tomás Ledesma (Unión por la Patria). En el Senado, se van Stefanía Cora (Unión por la Patria), Stella Olalla (UCR) y Alfredo De Angeli (PRO). La disputa, entonces, no solo renueva bancas, sino que puede redefinir el mapa político entrerriano en el Congreso.

El oficialismo apuesta a la alianza con La Libertad Avanza como carta fuerte, mientras que el peronismo ofrece cuatro alternativas diferentes que reflejan sus tensiones internas. Además, el socialismo y otras fuerzas menores buscarán colar representación, en un escenario que se anticipa ajustado y con más de una sorpresa en el camino.

Candidatos a senadores en Entre Ríos La Libertad Avanza Joaquín Benegas Lynch

Romina Almeida

PJ – Fuerza Entre Ríos Adán Humberto Bahl

Adriana Elizabet Meza Torres

Ahora la Patria – Frente Grande Carolina Gaillard

Javier Schnitman Partido Socialista Héctor Maya

Fernanda Sanzberro Unión Popular Emilio Martínez Garbino

María Isabel Sola Frente de Izquierda Sofía Cáceres Sforza

Pablo Amarillo MAS Juan Cruz Ross

Cynthia Acevedo Urna Candidatos a diputados en Entre Ríos La Libertad Avanza Andrés Laumann

Alicia Fregonese

Darío Schneider

Eliana Lagraña

Wenceslao Martín Gadea PJ – Fuerza Entre Ríos Guillermo Michel

Laura Marianela Marclay

Andrés Ernesto Sabella

María Fabiana Leiva

Jacob Rodrigo Minguillón Ahora la Patria – Frente Grande Paola Rubattino

Federico Olano

Eve Kloster

Ignacio Monná

Ludmila Fernández Partido Socialista Gustavo Guzmán

Sofía Gan

Santiago Haddad Unión Popular Silvio Farach

Gladys Cabrera

Sebastián Schaumann

Patricia Heinrich

Oscar Barzola Frente de Izquierda Nadia Burgos

Facundo Scattone

Ivana Almada

Víctor Romero

Keili Gonzalez MAS Nahuel Leis Pou

Michelle Bergamaschi Altamirano

Nicolás Albornoz

Eva Esquivel

Luis Rojas