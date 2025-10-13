13 de octubre de 2025 Inicio
Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados en Misiones

La provincia renueva tres bancas y la pulseada muestra oficialismo compacto frente a una oposición con varias listas en juego.

Por
Este 26 de octubre

Este 26 de octubre, el parlamento misionero se renueva y ya tiene sus candidatos.

El 26 de octubre, Misiones pondrá en juego tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación. La elección no solo definirá quiénes ocuparán esos lugares, sino que también será un termómetro de la fuerza de cada espacio político en una provincia donde la política siempre tiene condimentos propios.

a contienda del 26 de octubre definirá la renovación de bancas y el equilibrio político en la provincia.
El Frente Renovador NEO llega con la maquinaria aceitada y la marca de la continuidad de su proyecto provincial. En la vereda opuesta, la oposición aparece fragmentada, con listas de todo tipo: desde partidos tradicionales como la UCR hasta sellos más nuevos como el Partido Libertario o Activar, que lleva a un nombre pesado de la política misionera.

En octubre se terminan los mandatos de Florencia Klipauka (LLA), Carlos Fernández (Innovación Federal) y Martín Arjol (UCR). El resultado definirá si el oficialismo sostiene su banca y si la oposición logra coordinar, al menos en las urnas, la dispersión que hoy la caracteriza.

Frente Renovador NEO

  • Oscar Herrera Ahuad

  • Micaela Gacek

  • Walter Rosner

  • Graciela Moura

La lista oficialista busca sostener el predominio del rovirismo en el Congreso, con Herrera Ahuad como figura central y un armado que mezcla gestión y militancia.

La Libertad Avanza

  • Diego Hartfield

  • Maura Gruber

  • Martín Borzi Scholes

  • Melina Valiente

El extenista Hartfield encabeza la apuesta libertaria, que busca reafirmar los votos logrados en 2023 y consolidar presencia a nivel nacional.

Activar

  • Ramón Puerta

  • Karina Griss

  • Alejandro Rodríguez

Puerta, exgobernador y figura histórica de la política misionera, reaparece en la escena.

Fuerza Patria

  • Cristina Brítez

  • Martín Ayala

  • Magdalena Escurdia

El peronismo intenta reagruparse tras la intervención partidaria. Brítez se pone al frente con el desafío de aglutinar a un electorado que aparece disperso.

Unión Cívica Radical

  • Gustavo González

  • Guadalupe Kolodziej

  • Nicolás Godoy

La UCR presenta a González como cara visible. El partido busca mantener representación propia en un Congreso, donde el peso radical de la región ha caído.

Partido Libertario

  • Ninfa Alvarenga

  • Gustavo Abel Villalba

  • Mónica Benítez

La lista libertaria alternativa apunta a seducir a jóvenes y desencantados con la política tradicional, en un intento de ampliar el espacio Milei.

Partido Obrero

  • Florencia Aguirre

  • Aníbal “Tato” Zeretzki

  • Virginia Villanueva

  • Jazmín Kinder

La izquierda misionera despliega un equipo con fuerte anclaje militante y el objetivo de marcar agenda en un escenario muy polarizado.

Partido Agrario y Social (PAyS)

  • Héctor “Cacho” Bárbaro

  • Mariquita Torres

  • Cristian Castro

Bárbaro vuelve a encabezar la lista, con su impronta ligada al sector rural y al interior profundo de Misiones.

Partido FE

  • Germán Palavecino

  • Graciela Cabral

  • Maximiliano Hoff

El Partido FE presenta una boleta modesta, con el desafío de ganar visibilidad frente a estructuras mucho más pesadas.

FORJA

  • Dalila Blach

  • Alejandro Miravet

  • Susana Fischer

El espacio de centro propone nombres nuevos que intentan instalarse como alternativa, aunque su fuerza real en la elección aún es una incógnita.

