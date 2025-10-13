Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados en Misiones

La provincia renueva tres bancas y la pulseada muestra oficialismo compacto frente a una oposición con varias listas en juego.

Este 26 de octubre, el parlamento misionero se renueva y ya tiene sus candidatos.

El 26 de octubre , Misiones pondrá en juego tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación. La elección no solo definirá quiénes ocuparán esos lugares, sino que también será un termómetro de la fuerza de cada espacio político en una provincia donde la política siempre tiene condimentos propios.

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados en Chubut

El Frente Renovador NEO llega con la maquinaria aceitada y la marca de la continuidad de su proyecto provincial. En la vereda opuesta, la oposición aparece fragmentada, con listas de todo tipo: desde partidos tradicionales como la UCR hasta sellos más nuevos como el Partido Libertario o Activar, que lleva a un nombre pesado de la política misionera.

En octubre se terminan los mandatos de Florencia Klipauka (LLA) , Carlos Fernández (Innovación Federal) y Martín Arjol (UCR) . El resultado definirá si el oficialismo sostiene su banca y si la oposición logra coordinar, al menos en las urnas, la dispersión que hoy la caracteriza.

La lista oficialista busca sostener el predominio del rovirismo en el Congreso, con Herrera Ahuad como figura central y un armado que mezcla gestión y militancia.

La Libertad Avanza

Diego Hartfield

Maura Gruber

Martín Borzi Scholes

Melina Valiente

El extenista Hartfield encabeza la apuesta libertaria, que busca reafirmar los votos logrados en 2023 y consolidar presencia a nivel nacional.

Activar

Ramón Puerta

Karina Griss

Alejandro Rodríguez

Puerta, exgobernador y figura histórica de la política misionera, reaparece en la escena.

Fuerza Patria

Cristina Brítez

Martín Ayala

Magdalena Escurdia

El peronismo intenta reagruparse tras la intervención partidaria. Brítez se pone al frente con el desafío de aglutinar a un electorado que aparece disperso.

Unión Cívica Radical

Gustavo González

Guadalupe Kolodziej

Nicolás Godoy

La UCR presenta a González como cara visible. El partido busca mantener representación propia en un Congreso, donde el peso radical de la región ha caído.

Partido Libertario

Ninfa Alvarenga

Gustavo Abel Villalba

Mónica Benítez

La lista libertaria alternativa apunta a seducir a jóvenes y desencantados con la política tradicional, en un intento de ampliar el espacio Milei.

Partido Obrero

Florencia Aguirre

Aníbal “Tato” Zeretzki

Virginia Villanueva

Jazmín Kinder

La izquierda misionera despliega un equipo con fuerte anclaje militante y el objetivo de marcar agenda en un escenario muy polarizado.

Partido Agrario y Social (PAyS)

Héctor “Cacho” Bárbaro

Mariquita Torres

Cristian Castro

Bárbaro vuelve a encabezar la lista, con su impronta ligada al sector rural y al interior profundo de Misiones.

Partido FE

Germán Palavecino

Graciela Cabral

Maximiliano Hoff

El Partido FE presenta una boleta modesta, con el desafío de ganar visibilidad frente a estructuras mucho más pesadas.

FORJA

Dalila Blach

Alejandro Miravet

Susana Fischer

El espacio de centro propone nombres nuevos que intentan instalarse como alternativa, aunque su fuerza real en la elección aún es una incógnita.