Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados en Misiones

El 26 de octubre, Misiones pondrá en juego tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación. La elección no solo definirá quiénes ocuparán esos lugares, sino que también será un termómetro de la fuerza de cada espacio político en una provincia donde la política siempre tiene condimentos propios.
El Frente Renovador NEO llega con la maquinaria aceitada y la marca de la continuidad de su proyecto provincial. En la vereda opuesta, la oposición aparece fragmentada, con listas de todo tipo: desde partidos tradicionales como la UCR hasta sellos más nuevos como el Partido Libertario o Activar, que lleva a un nombre pesado de la política misionera.
En octubre se terminan los mandatos de Florencia Klipauka (LLA), Carlos Fernández (Innovación Federal) y Martín Arjol (UCR). El resultado definirá si el oficialismo sostiene su banca y si la oposición logra coordinar, al menos en las urnas, la dispersión que hoy la caracteriza.
La lista oficialista busca sostener el predominio del rovirismo en el Congreso, con Herrera Ahuad como figura central y un armado que mezcla gestión y militancia.
La Libertad Avanza
Diego Hartfield
Maura Gruber
Martín Borzi Scholes
Melina Valiente
El extenista Hartfield encabeza la apuesta libertaria, que busca reafirmar los votos logrados en 2023 y consolidar presencia a nivel nacional.
Activar
Ramón Puerta
Karina Griss
Alejandro Rodríguez
Puerta, exgobernador y figura histórica de la política misionera, reaparece en la escena.
Fuerza Patria
Cristina Brítez
Martín Ayala
Magdalena Escurdia
El peronismo intenta reagruparse tras la intervención partidaria. Brítez se pone al frente con el desafío de aglutinar a un electorado que aparece disperso.
Unión Cívica Radical
Gustavo González
Guadalupe Kolodziej
Nicolás Godoy
La UCR presenta a González como cara visible. El partido busca mantener representación propia en un Congreso, donde el peso radical de la región ha caído.
Partido Libertario
Ninfa Alvarenga
Gustavo Abel Villalba
Mónica Benítez
La lista libertaria alternativa apunta a seducir a jóvenes y desencantados con la política tradicional, en un intento de ampliar el espacio Milei.
Partido Obrero
Florencia Aguirre
Aníbal “Tato” Zeretzki
Virginia Villanueva
Jazmín Kinder
La izquierda misionera despliega un equipo con fuerte anclaje militante y el objetivo de marcar agenda en un escenario muy polarizado.
Partido Agrario y Social (PAyS)
Héctor “Cacho” Bárbaro
Mariquita Torres
Cristian Castro
Bárbaro vuelve a encabezar la lista, con su impronta ligada al sector rural y al interior profundo de Misiones.
Partido FE
Germán Palavecino
Graciela Cabral
Maximiliano Hoff
El Partido FE presenta una boleta modesta, con el desafío de ganar visibilidad frente a estructuras mucho más pesadas.
FORJA
Dalila Blach
Alejandro Miravet
Susana Fischer
El espacio de centro propone nombres nuevos que intentan instalarse como alternativa, aunque su fuerza real en la elección aún es una incógnita.