Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados en San Juan

Nueve espacios confirmaron sus listas de cara a los comicios legislativos, donde la provincia renovará tres bancas en la Cámara baja.

Por
Las Elecciones 2025 en San Juan renovarán tres bancas en la Cámara de Diputados

Las Elecciones 2025 en San Juan renovarán tres bancas en la Cámara de Diputados, con listas que reflejan tensiones internas y nuevas alianzas.

Las elecciones legislativas de 2025 en San Juan estarán marcadas por la competencia de distintas fuerzas políticas que buscan ocupar las tres bancas en juego. Los principales espacios cerraron sus listas en medio de intensas negociaciones internas, con nombres que sorprendieron incluso a las propias estructuras partidarias.

a contienda del 26 de octubre definirá la renovación de bancas y el equilibrio político en la provincia.
El peronismo local, nucleado en Fuerza San Juan, atravesó discusiones tensas entre las facciones del giojismo y el uñaquismo. En tanto, el frente oficialista Por San Juan, respaldado por el gobernador Marcelo Orrego, anunció a sus candidatos con mayor previsibilidad. Por su parte, La Libertad Avanza cerró su nómina a último momento, con figuras que no habían circulado en la previa.

Además de estos espacios centrales, otras agrupaciones como Provincias Unidas, Frente de Izquierda, Cruzada Renovadora, Partido Libertario, Ideas de la Libertad y Evolución Liberal también competirán en la contienda, conformando un escenario plural en el tablero político sanjuanino.

Fuerza San Juan

  • Cristian Andino
  • Romina Rosas
  • Fabián Gramajo

El armado incluyó además a Edith Liquitay, Gabriel Castro y Rosana Rubiño. El exgobernador José Luis Gioja quedó afuera tras las tensiones con Sergio Uñac.

Por San Juan

  • Fabián Martín
  • Laura Palma
  • Federico Rizo

La lista oficialista refleja la alianza entre el orreguismo y el bloquismo, consolidada tras meses de negociaciones.

La Libertad Avanza

  • Abel Chiconi
  • Cristina Mabel Tejada Heredia
  • Juan Sancassani

La nómina contó con el aval de Karina Milei, en línea con las definiciones nacionales del espacio libertario.

Frente de Izquierda

  • Cristian Jurado (MST)
  • Gloria Cimino (Izquierda Socialista)
  • Lucas Casciaro (Partido Obrero)

Una propuesta de unidad que reúne a las principales vertientes de la izquierda en la provincia.

Provincias Unidas

  • Emilio Baistrocchi
  • Paola Díaz
  • Pedro Rodríguez

El exintendente de la Capital encabeza la boleta acompañado por dirigentes del interior provincial.

Evolución Liberal

  • Sergio Vallejos
  • Noelia Herrera
  • Héctor Bastías

Ideas de la Libertad

  • Gastón Briozzo
  • Nery Mingolla
  • Raúl Moreno

Un sector libertario distanciado de la conducción nacional de LLA presentó su propia lista.

Partido Libertario

  • Yolanda Agüero
  • Manuel Alejandro Galdeano
  • Nancy Bárbara Illanes

Con esta nómina buscan consolidar la presencia del espacio en el Congreso.

Cruzada Renovadora

  • Alfredo Avelín Nollens
  • Carmen Chimino
  • Alejandro Gómez

El histórico partido sanjuanino competirá en soledad tras haber integrado un frente en 2023.

