Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados en Corrientes

Esta provincia ya definió sus listas para octubre. Los principales espacios ya presentaron a sus representantes y se perfila una competencia ajustada.

 La elección puede cambiar la correlación de fuerzas para los debates que puede aportar la provincia 

 La elección puede cambiar la correlación de fuerzas para los debates que puede aportar la provincia 

Con el cierre de listas ya oficializado, Corrientes definió a sus representantes para las elecciones legislativas nacionales de octubre. Entre las principales sorpresas se encuentra la confirmación de Virginia Gallardo como postulante de La Libertad Avanza, movimiento que decidió apostar fuerte con una figura mediática en el inicio de su lista para la Cámara baja.

a contienda del 26 de octubre definirá la renovación de bancas y el equilibrio político en la provincia.
El panorama electoral se completa con la oferta del peronismo, que se presenta bajo el sello Fuerza Patria, y con el radicalismo dividido en dos corrientes: la fuerza del actual gobernador Gustavo Valdés, agrupada en Vamos Corrientes, y la impulsada por el exmandatario Ricardo Colombi, denominada Corrientes nos Une. A estas opciones se suma también el Partido Ahora, que busca abrirse espacio en la competencia.

El escenario estará marcado por la renovación de tres bancas de la Cámara de Diputados de la Nación, hoy en manos de Jorge Romero (Unión por la Patria), Sofía Brambilla (PRO) y Manuel Aguirre (Democracia para Siempre). La elección puede cambiar la correlación de fuerzas para los debates que puede aportar la provincia desde sus distintos representantes, dejando a la vista el termómetro político del distrito.

La Libertad Avanza

  • Virginia Gallardo
  • Isidro Eloy Gapel Rekosup
  • Aymará Poderda

Vamos Corrientes

  • Diógenes González
  • Praxedes López
  • Carlos Hernández

Fuerza Patria

  • Raúl “Rulo” Hadad
  • Gisela Lezcano
  • Marcelo Fabián Ríos

Corrientes nos Une

  • Francisco Podestá
  • Delicia Bottaro
  • Ramiro Billordo

Partido Ahora

  • Bruno Casado
  • Mariana Magalí “Maga” González
  • “Pastor” Mario Rubén Cerdano
