Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados en Chubut

Chubut definirá el 26 de octubre de 2025 quiénes ocuparán dos de sus cinco bancas en la Cámara de Diputados de la Nación. La votación se presenta como una de las más abiertas de los últimos años, con un oficialismo que apuesta a retener poder, un peronismo dividido en varias listas y un sector libertario que busca afianzarse con distintas alternativas.
Los lugares en juego pertenecen hoy a Ana Clara Romero (PRO) y Eugenia Alianiello (Unión por la Patria), cuyos mandatos finalizan el 10 de diciembre. La elección será clave para medir el respaldo al gobernador Ignacio Torres y para definir qué rol tendrá la oposición en la provincia durante los próximos años.
A la competencia de los espacios tradicionales se suman partidos provinciales y fuerzas de izquierda, que intentarán romper la polarización y captar votos en un electorado cada vez más disperso.
Despierta Chubut
El frente liderado por el gobernador Ignacio Torres presenta una lista que combina experiencia legislativa y representación territorial, encabezada por:
-
Ana Clara Romero
-
Gustavo Menna
La Libertad Avanza
El espacio que responde a Javier Milei busca consolidarse en la provincia con una fórmula integrada por:
-
Maira Frías
-
Julán Moreira
PJ (Unidos Podemos)
El sector peronista que intenta reagruparse bajo esta denominación propone como candidatos a:
-
Juan Pablo Luque
-
Lorena Elisaincin
Fuerza del Trabajo Chubutense
Otro espacio vinculado al peronismo, con fuerte impronta sindical, competirá con:
-
Alfredo Béliz
-
Tatiana Goic
Frente de Izquierda (FIT)
La opción de izquierda busca mantener presencia en la provincia con referentes como:
-
Santiago Vasconcelos
-
Emilse Saavedra
Partido Libertario
La colectora liberal que complementa a La Libertad Avanza impulsa como postulantes a:
-
Ariana Mellao
-
Carlos Bottazzi
GEN
El partido de raíz progresista y con trayectoria nacional intentará ganar espacio en Chubut con:
-
Oscar Petersen
-
Rosana Etcheverry
Partido Independiente del Chubut (PICH)
La agrupación local de corte provincialista busca instalarse en el escenario nacional con:
-
Héctor Vargas
-
Karen Ramírez
El resultado de esta elección no solo definirá la renovación de bancas, sino también el peso que cada fuerza política tendrá en el escenario nacional y el futuro político de Chubut en el Congreso.