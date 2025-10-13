13 de octubre de 2025 Inicio
Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados en Chubut

La provincia renovará dos escaños en la Cámara baja en octubre, con oficialismo, peronismo e izquierda compitiendo en un escenario fragmentado.


a contienda del 26 de octubre definirá la renovación de bancas y el equilibrio político en la provincia.

a contienda del 26 de octubre definirá la renovación de bancas y el equilibrio político en la provincia.

Chubut definirá el 26 de octubre de 2025 quiénes ocuparán dos de sus cinco bancas en la Cámara de Diputados de la Nación. La votación se presenta como una de las más abiertas de los últimos años, con un oficialismo que apuesta a retener poder, un peronismo dividido en varias listas y un sector libertario que busca afianzarse con distintas alternativas.

Mientras que el oficialismo confía en una alianza con La Libertad Avanza, el peronismo irá dividido en Entre Ríos.
Los lugares en juego pertenecen hoy a Ana Clara Romero (PRO) y Eugenia Alianiello (Unión por la Patria), cuyos mandatos finalizan el 10 de diciembre. La elección será clave para medir el respaldo al gobernador Ignacio Torres y para definir qué rol tendrá la oposición en la provincia durante los próximos años.

A la competencia de los espacios tradicionales se suman partidos provinciales y fuerzas de izquierda, que intentarán romper la polarización y captar votos en un electorado cada vez más disperso.

Ignacio Torres
Torres participó junto a representantes de la delegación de la Unión Europea.

Torres participó junto a representantes de la delegación de la Unión Europea.

Despierta Chubut

El frente liderado por el gobernador Ignacio Torres presenta una lista que combina experiencia legislativa y representación territorial, encabezada por:

  • Ana Clara Romero

  • Gustavo Menna

La Libertad Avanza

El espacio que responde a Javier Milei busca consolidarse en la provincia con una fórmula integrada por:

  • Maira Frías

  • Julán Moreira

PJ (Unidos Podemos)

El sector peronista que intenta reagruparse bajo esta denominación propone como candidatos a:

  • Juan Pablo Luque

  • Lorena Elisaincin

Fuerza del Trabajo Chubutense

Otro espacio vinculado al peronismo, con fuerte impronta sindical, competirá con:

  • Alfredo Béliz

  • Tatiana Goic

Frente de Izquierda (FIT)

La opción de izquierda busca mantener presencia en la provincia con referentes como:

  • Santiago Vasconcelos

  • Emilse Saavedra

Partido Libertario

La colectora liberal que complementa a La Libertad Avanza impulsa como postulantes a:

  • Ariana Mellao

  • Carlos Bottazzi

GEN

El partido de raíz progresista y con trayectoria nacional intentará ganar espacio en Chubut con:

  • Oscar Petersen

  • Rosana Etcheverry

Partido Independiente del Chubut (PICH)

La agrupación local de corte provincialista busca instalarse en el escenario nacional con:

  • Héctor Vargas

  • Karen Ramírez

El resultado de esta elección no solo definirá la renovación de bancas, sino también el peso que cada fuerza política tendrá en el escenario nacional y el futuro político de Chubut en el Congreso.

