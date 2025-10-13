Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados en Chubut

La provincia renovará dos escaños en la Cámara baja en octubre, con oficialismo, peronismo e izquierda compitiendo en un escenario fragmentado.

La contienda del 26 de octubre definirá la renovación de bancas y el equilibrio político en la provincia.

Chubut definirá el 26 de octubre de 2025 quiénes ocuparán dos de sus cinco bancas en la Cámara de Diputados de la Nación . La votación se presenta como una de las más abiertas de los últimos años, con un oficialismo que apuesta a retener poder, un peronismo dividido en varias listas y un sector libertario que busca afianzarse con distintas alternativas.

Los lugares en juego pertenecen hoy a Ana Clara Romero (PRO) y Eugenia Alianiello (Unión por la Patria) , cuyos mandatos finalizan el 10 de diciembre . La elección será clave para medir el respaldo al gobernador Ignacio Torres y para definir qué rol tendrá la oposición en la provincia durante los próximos años.

A la competencia de los espacios tradicionales se suman partidos provinciales y fuerzas de izquierda , que intentarán romper la polarización y captar votos en un electorado cada vez más disperso.

El frente liderado por el gobernador Ignacio Torres presenta una lista que combina experiencia legislativa y representación territorial, encabezada por:

Ana Clara Romero

Gustavo Menna

La Libertad Avanza

El espacio que responde a Javier Milei busca consolidarse en la provincia con una fórmula integrada por:

Maira Frías

Julán Moreira

PJ (Unidos Podemos)

El sector peronista que intenta reagruparse bajo esta denominación propone como candidatos a:

Juan Pablo Luque

Lorena Elisaincin

Fuerza del Trabajo Chubutense

Otro espacio vinculado al peronismo, con fuerte impronta sindical, competirá con:

Alfredo Béliz

Tatiana Goic

Frente de Izquierda (FIT)

La opción de izquierda busca mantener presencia en la provincia con referentes como:

Santiago Vasconcelos

Emilse Saavedra

Partido Libertario

La colectora liberal que complementa a La Libertad Avanza impulsa como postulantes a:

Ariana Mellao

Carlos Bottazzi

GEN

El partido de raíz progresista y con trayectoria nacional intentará ganar espacio en Chubut con:

Oscar Petersen

Rosana Etcheverry

Partido Independiente del Chubut (PICH)

La agrupación local de corte provincialista busca instalarse en el escenario nacional con:

Héctor Vargas

Karen Ramírez

El resultado de esta elección no solo definirá la renovación de bancas, sino también el peso que cada fuerza política tendrá en el escenario nacional y el futuro político de Chubut en el Congreso.