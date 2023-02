Violencia en Rosario: el oficialismo confirmó que Aníbal Fernández expondrá en Diputados

El pedido fue realizado por el diputado radical santafesino Juan Martín Musac, quien reclamó ante el cuerpo la presencia del funcionario y señaló: "A esta altura resulta obvia la razón por la que queremos que venga el ministro a este Congreso".

"¿Qué pasa con los efectivos federales que prometieron y no llegaron? ¿Dónde están asignados los que llegaron? ¿Qué función cumplen? ¿Cómo se articula el trabajo con los municipios y la provincia?", resaltó Musac. Y agregó: "No hay más tiempo. Cambian los ministros pero la sarasa parece ser marca registrada de este Gobierno. Y si no se dan cuenta, en Santa Fe la cosa no está para sarasa".

La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, aseguró que se le enviará la citación para que asista a la comisión de Seguridad Interior.

Diputado Martín, Juan - Sesión 28-02-2023 - AR

El cruce entre Aníbal Fernández y Omar Perotti

A principios de este mes, en medio de otra escalada de tensión y ataques en Rosario, Aníbal Fernández se cruzó con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti.

El mandatario provincial había cuestionado que la ayuda del Estado Nacional no alcanzaba para la situación de Rosario, mientras que el ministro de Seguridad afirmó que "el problema" lo tiene que resolver con "su Policía".

"El esfuerzo es muy grande y financiado con dinero del estado nacional. No nos vamos a quedar quietos un solo segundo. La situación de Santa Fe, que ahora cambia de ministro de Seguridad y jefe de Policía, es una decisión de Santa Fe. Volveremos a sentarnos con quien esté representando a la institución", aseguró en aquella oportunidad.

"Estamos trabajando profesionalmente. Hace 20 años que tienen este problema y no lo han podido resolver. Nosotros queremos formar parte de la solución. Hay que seguir metiéndose a todo lo que da. Nos metimos en todos los barrios, los más complicados. No nos hemos detenido nunca", concluyó Fernández.