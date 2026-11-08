Video: así fue el saludo de Javier Milei a su santidad el papa León XIV

El Presidente entabló una breve conversación con el Sumo Pontífice mientras le sostenía la mano apenas descendió del avión tras su paso por Uruguay.

El presidente Javier Milei recibió al papa León XIV en el Aeroparque Internacional Jorge Newbery y entabló una breve conversación con el Sumo Pontífice apenas bajó del avión. La transmisión oficial enfocó los pies de ambos jefes de Estado cuando se saludaron, así que quedó afuera de la emisión el primer contacto.

El mandatario argentino le sostuvo la mano a Robert Francis Prevost durante los primeros segundos de conversación para luego caminar juntos. El Papa asintió ante las palabras que le dedicó Milei y contestó con oraciones breves.

Durante su primer día, el Sumo Pontífice cumplirá con el protocolo oficial como jefe de Estado y recién este lunes comenzará con su recorrido religioso por Buenos Aires con una visita al Cottolengo Don Orione en Claypole .

Su agenda establece que su primera actividad es en la Plaza San Martín , en Retiro, para ser parte de un homenaje al General . Concluida esta actividad, visitará la Casa Rosada donde mantendrá una reunión más prolongada con el mandatario argentino.

El Presidente Javier Milei recibe a Su Santidad el Papa León XIV en Aeroparque en su llegada a la República Argentina. pic.twitter.com/8LgJHAQo8L

Tras el encuentro con Milei y un grupo de argentinos y argentinas en Aeroparque, León XIV se dirigió a Retiro y participó del homenaje junto al canciller Pablo Quirno . Terminado el evento, los vehículos oficiales se dirigieron a la Casa Rosada para continuar con los compromisos asumidos.

En la puerta de la casa de gobierno Milei y el Papa mantuvieron otra breve conversación al pie de la escalera durante la cual el jefe de Estado argentino se mostró jocoso. Prevost, de nuevo, realizó algunas intervenciones cortas y emprendieron las ascensión.

Entre otros de los recorridos institucionales estipulados para este primer día en suelo argentino, a las 18:30, estará presente en el Palacio Libertad, donde pronunciará un mensaje ante autoridades nacionales, diplomáticos y representantes de la sociedad civil.

Cómo era el avión que trajo al Papa León XIV a Argentina

El papa León XIV llegó a la Argentina tras despedirse de Uruguay con una misa masiva en la Catedral Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres en Montevideo antes de abordar el avión que lo trajo a Buenos Aires. Fue recibido por el presidente Javier Milei y otros funcionarios del Gobierno en el Aeroparque Jorge Newbery.

La empresa Aerolíneas Argentinas publicó un video en el que se observa que el avión, que se trata del Boeing 737 MAX 8 de la aerolínea de bandera, llevaba una imagen de Nuestra Señora de Luján, además del escudo papal y la leyenda Pontifex Maximus, cuya traducción es "Sumo Pontífice".

En una jornada cargada de fe y relevancia institucional, el Santo Padre desembarcó a las 16:30 en el Aeropuerto Internacional Jorge Newbery a bordo del vuelo AR1091 de Aerolíneas Argentinas procedente de Montevideo, dando inicio formal a una visita esperada por casi cuatro décadas.