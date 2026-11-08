8 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Video: así fue el saludo de Javier Milei a su santidad el papa León XIV

El Presidente entabló una breve conversación con el Sumo Pontífice mientras le sostenía la mano apenas descendió del avión tras su paso por Uruguay.

Por
Javier Milei y el papa León XIV.

Javier Milei y el papa León XIV.

Prensa Vaticano

El presidente Javier Milei recibió al papa León XIV en el Aeroparque Internacional Jorge Newbery y entabló una breve conversación con el Sumo Pontífice apenas bajó del avión. La transmisión oficial enfocó los pies de ambos jefes de Estado cuando se saludaron, así que quedó afuera de la emisión el primer contacto.

Javier Milei junto al papa León XIV.
Te puede interesar:

Milei recibe al papa León XIV en la Casa Rosada tras su histórica llegada a la Argentina

El mandatario argentino le sostuvo la mano a Robert Francis Prevost durante los primeros segundos de conversación para luego caminar juntos. El Papa asintió ante las palabras que le dedicó Milei y contestó con oraciones breves.

Durante su primer día, el Sumo Pontífice cumplirá con el protocolo oficial como jefe de Estado y recién este lunes comenzará con su recorrido religioso por Buenos Aires con una visita al Cottolengo Don Orione en Claypole.

Su agenda establece que su primera actividad es en la Plaza San Martín, en Retiro, para ser parte de un homenaje al General. Concluida esta actividad, visitará la Casa Rosada donde mantendrá una reunión más prolongada con el mandatario argentino.

Tras el encuentro con Milei y un grupo de argentinos y argentinas en Aeroparque, León XIV se dirigió a Retiro y participó del homenaje junto al canciller Pablo Quirno. Terminado el evento, los vehículos oficiales se dirigieron a la Casa Rosada para continuar con los compromisos asumidos.

En la puerta de la casa de gobierno Milei y el Papa mantuvieron otra breve conversación al pie de la escalera durante la cual el jefe de Estado argentino se mostró jocoso. Prevost, de nuevo, realizó algunas intervenciones cortas y emprendieron las ascensión.

Entre otros de los recorridos institucionales estipulados para este primer día en suelo argentino, a las 18:30, estará presente en el Palacio Libertad, donde pronunciará un mensaje ante autoridades nacionales, diplomáticos y representantes de la sociedad civil.

Cómo era el avión que trajo al Papa León XIV a Argentina

El papa León XIV llegó a la Argentina tras despedirse de Uruguay con una misa masiva en la Catedral Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres en Montevideo antes de abordar el avión que lo trajo a Buenos Aires. Fue recibido por el presidente Javier Milei y otros funcionarios del Gobierno en el Aeroparque Jorge Newbery.

La empresa Aerolíneas Argentinas publicó un video en el que se observa que el avión, que se trata del Boeing 737 MAX 8 de la aerolínea de bandera, llevaba una imagen de Nuestra Señora de Luján, además del escudo papal y la leyenda Pontifex Maximus, cuya traducción es "Sumo Pontífice".

En una jornada cargada de fe y relevancia institucional, el Santo Padre desembarcó a las 16:30 en el Aeropuerto Internacional Jorge Newbery a bordo del vuelo AR1091 de Aerolíneas Argentinas procedente de Montevideo, dando inicio formal a una visita esperada por casi cuatro décadas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El embajador de Estados Unidos volvió a ratificar el apoyo a la Argentina.

Tras la derrota electoral de Trump, EEUU ratificó su apoyo a la Argentina: "Vamos adelante, nunca para atrás"

Los blindajes perfectos no existen.

Escenas de blindaje (parte II)

La visita del Papa incomoda a Javier Milei.

El Papa en Argentina: la agenda de "doctrina social" que expone a Milei y su gestión

El plan económico de Caputo y Milei sufre el cimbronazo que llega del exterior.

La teoría del caos libertario: cuando el mundo tiembla, la Argentina se derrumba

play

El intendente de Luján sobre la visita de León XIV: "Nos tiene que inspirar para pensar cómo reconstruimos nuestra Patria"

Una de las postales de la 35° Marcha del Orgullo en Buenos Aires, una jornada histórica.

Marcha del Orgullo 2026: "Vinimos a combatir el odio con amor"

Rating Cero

Mauro Icardi fue denunciado por agredir físicamente a su hija mayo, fruto de su vínculo con Wanda Nara.

Le concedieron la eximición de prisión a Mauro Icardi

Emanuel Noir fue detenido por agredir a un policía en Entre Ríos. Podría recuperar su libertad el martes 10.

Dieron más detalles de la agresión del cantante de Ke Personaje: cuándo podría recuperar la libertad

La Justicia determinó la prohibición de acercamiento a menos de 100 metros de Icardi a su hija mayor.

Graves problemas con Mauro Icardi: evalúan detenerlo tras las declaraciones de su hija con Wanda Nara

Rosalía sorprendió en las calles de Nueva York con un bolso de cuero de dimensiones extraordinarias, diseñado por Dana Toder.

Así es el bolso viral que Rosalía lució en Nueva York y sorprendió a todos: ¿cuánto cuesta?

Elle Fanning asistió a la premiere de Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha con una creación de Robert Wun.

Así es el look de ballet que lució Elle Fanning y sorprendió a todos en la alfombra roja

Cindy Crawford mantiene una activa rutina física que combina distintas disciplinas para trabajar la fuerza, la resistencia y la movilidad.

A sus 60 años: así fue la impresionante transformación de Cindy Crawford

últimas noticias

Las monjas iban a ver a León XIV a Luján.

Volcó una camioneta con cinco monjas que viajaban a Luján para ver al papa León XIV

Hace 14 minutos
Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Kicillof le dio la bienvenida a León XIV: "Abrazamos su mensaje contra cualquier forma de crueldad"

Hace 30 minutos
play

C5N junto a la comitiva del Papa: la intimidad del viaje que trajo al Pontífice a la Argentina

Hace 39 minutos
Milei recibe al papa León XIV en la Casa Rosada tras su histórica llegada a la Argentina

Milei recibe al papa León XIV en la Casa Rosada tras su histórica llegada a la Argentina

Hace 40 minutos
Una multitud salió a la calle para darle la bienvenida al Papa León XiV.

El primer contacto del Papa con la gente en su llegada a la Argentina

Hace 1 hora