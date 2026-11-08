El Papa en Argentina: la agenda de "doctrina social" que expone a Javier Milei y su gestión

Serán tres días históricos para el país, atravesados por reflexiones y contenidos para interpelar la convivencia. En el medio, la propia visita papal deja al descubierto las carencias de estos tiempos: mirar para el costado, atender las demandas urgentes de las personas con discapacidad, la salud mental de los jóvenes y la falta de trabajo. La IA, el poder en pocas manos y el homenaje a Francisco. Todo está en su encíclica "Magnífica Humanitas".

El papa León XIV ya está Sudamérica y este domingo arriba al país, después de su paso por Uruguay, con una agenda cargada que movilizará las calles y la opinión pública, incluso varios días después de su partida este próximo miércoles 11 de noviembre. "La fragilidad humana", según le dijeron desde la organización de la visita a C5N, será el eje central de su presencia en el territorio de Francisco, a quien, según sus propias palabras, el Papa viene "a homenajear".

La expectativa es total y cada movimiento que haga el Santo Padre tendrá sus múltiples interpretaciones, pero la Iglesia, por más que muchas veces suele correrse de los focos de polémica pública, habla con su acción en los territorios y con sus liturgias. En Magnifica Humanitas (Magnífica Humanidad) , la encíclica que publicó León en mayo de este año, está todo dicho.

En el punto 5 de la introducción hace un resumen citando al propio Francisco sobre el desafío de estos tiempos a los que muchos analistas, a partir del debate por el avance voraz de la tecnología y de la utilización de la inteligencia artificial (IA), llaman "la nueva revolución industrial".

“Ahora nos corresponde asumir con lucidez y responsabilidad los retos de nuestro tiempo. Es necesario adoptar instrumentos normativos adecuados, capaces de salvaguardar la justicia y de contener los efectos distorsionadores del poder tecnológico. Pero la cuestión no se limita a la regulación. Como advertía el papa Francisco, debemos preguntarnos con realismo quién detenta hoy ese poder y hacia qué fines lo orienta”, resume en ese documento que es la matriz de su gira por la región y la Argentina. Ese simple párrafo golpea de lleno a la lógica de la gestión y la política actual del gobierno de Javier Milei y de sus búsquedas desreguladoras encabezadas por su ministro Federico Sturzenegger. No se puede tapar el sol con la mano.

Dentro de los temas centrales de la visita, como viene destacando este medio, serán las realidades actuales de las personas con discapacidad y las condiciones en la que atraviesan el día a día del actual contexto económico. La recorrida por el Cottolengo Don Orione de este lunes a la mañana fue una de las últimas paradas en oficializarse en la agenda vaticana, lo que coincidió con el debate caliente por esas semanas -hace dos meses- sobre la Emergencia en discapacidad que se estaba moviendo en el debate parlamentario después de la falta de cumplimiento sobre los recursos para el sector.

Mágicamente, pocos días después de esa confirmación y en la previa a la llegada del mes de noviembre y del Papa al país, el Gobierno elaboró un proyecto de discapacidad propio cediendo ante las características del reclamo de la oposición, pero con firma oficial. Esa iniciativa, que solo sirvió para dar un gesto de “responsabilidad y no perder la agenda en manos del resto de los sectores de la política”, según le dijeron a este medio diversos legisladores, ya tuvo media sanción en Diputados y esta semana consiguió dictamen en trabajo de comisiones en el Senado para poder ser llevado al recinto en 15 días. “El Papa sabe todo lo que pasa en el país y la región”, le dijo uno de los armadores de la visita, integrante de la Iglesia local, a C5N.

El otro punto central de la visita es la situación de las juventudes. Este último jueves el Episcopado reveló en conferencia de prensa que el único pedido “especial” que hizo León cuando se confirmó desde el Vaticano la recorrida Argentina fue que organice un encuentro con los jóvenes donde él pudiera no solo dejar unas palabras sino también escuchar las preocupaciones actuales. Esa cita será la vigilia con la juventud que se va a realizar este martes a las 20 horas, también en el Monumento a los españoles, donde será la misa previa del lunes.

Según le dijeron a C5N desde la organización, el rol y la situación coyuntural de la juventud siempre es un tema central para la Iglesia y para el Papa pero, en este caso, la falta de horizonte en materia laboral y de calidad de vida sumado a la creciente problemática de salud mental y adicciones hace que el actual papado tenga una preocupación central por ese sector de la sociedad.

“Hagan lío”, fueron las palabras emblemáticas de Francisco durante la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, Brasil, en julio de 2013. En todo su papado y en esos años la Iglesia global puso mucho foco en la acción misma de los jóvenes para avanzar en la búsqueda de soluciones de sus propias problemáticas. Ese llamado a actuar y a cuestionar lo establecido es parte de lo que la gestión de León XIV viene mostrando como herencia sostenida de lo que fue el mensaje del Papa argentino.

“La revolución tecnológica” que viene otra vez a poner en debate el rol del ser humano, como lo fue con la mencionada “revolución industrial”, atraviesa también la mirada clerical. Fue el propio León XIV quien a la hora de asumir aludió que la elección de su nombre tuvo que ver con que su antecesor en el legado, León XIII, había estado al frente de la Iglesia en plena transformación de la industria, el mundo del trabajo y los vínculos sociales, y que él reconoce estar ante el mismo desafío. León XIII fue también quien le dio forma institucional a la “doctrina social” de la iglesia a la cual el actual Papa le agregó el concepto de “justicia social”.

El futuro de la #InteligenciaArtificial no está predeterminado. Al tratarse de una tecnología desarrollada por seres humanos, su futuro depende de las decisiones que tomemos. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de orientar, modificar y, cuando sea necesario, rechazar sus aplicaciones. Un sistema fiable al servicio del ser humano es más valioso que un sistema extraordinariamente potente cuyas consecuencias no puedan preverse ni controlarse adecuadamente. — Papa León XIV (@Pontifex_es) October 30, 2026

Otro contexto, pero con las mismas preguntas expresadas en su encíclica: ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia qué meta deseamos orientarnos? ¿Qué dirección elegir como comunidad humana y como pueblos?

“En la actualidad, algunos proponen conceder a estos sistemas derechos, o incluso la personalidad jurídica. Tal enfoque corre el riesgo de ocultar la responsabilidad humana y dejar a quienes sufren daño a enfrentarse a una entidad sin rostro”, afirmó el Papa ante especialistas en la materia que estuvieron presentes en el Vaticano hace algunos días.

En mayo de este año creó la Comisión Interdicasterial sobre Inteligencia Artificial que está coordinada por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.

El mundo del trabajo y la IA

Este lunes a las 16 se dará el otro encuentro que marca parte de las incomodidades de la Casa Rosada. A puertas cerradas en el predio de la Universidad Católica Argentina (UCA), el Papa pidió juntar a todos los sectores que conforman “el mundo del trabajo” –como llama la Iglesia a la mancomunión de todos los actores que hacen a la vida laboral y productiva-. Allí se encontrarán los dirigentes de diferentes gremios representados en la CGT y centrales obreras, empresarios, titulares de cámaras empresariales como la Unión Industrial Argentina (UIA) y el detalle que se confirmó sobre el final de la agenda definitiva: la presencia de dirigentes de organizaciones sociales vinculadas a distintos rubros de producción también. Como con los jóvenes, la premisa será dejar un mensaje y escuchar.

#OremosJuntos por un buen uso de la riqueza para que, no cediendo a la tentación del egoísmo, estésiempre al servicio del bien común y la solidaridad con los que tienen menos. Participa en esta oración: https://t.co/Bh7aITjBLj #IntencióndeOración @clicktopray_es https://t.co/C74sdBai5i — Papa León XIV (@Pontifex_es) November 3, 2026

En septiembre el Presidente estuvo en The Economic Club de Nueva York y allí dejo clara su postura sobre las nuevas tecnologías. “Argentina tomó una postura muy clara al respecto. Frente a la inteligencia artificial no vamos a regular. No vamos a matar una semilla que aún no termina de florecer por miedo a sus frutos”, afirmó y por si quedaban dudas, detalló lo que está dispuesto a poner a disposición como si no hubiera debate al respecto: “Los eslabones en los que podemos competir se ven a simple vista. La inteligencia artificial consume energía en cantidades enormes y Argentina tiene Vaca Muerta. Necesita cobre, litio y otros minerales críticos y Argentina los tiene. Necesita centros de datos y Argentina tiene tierras inhóspitas a baja temperatura para construirlos. Y necesita talento y el talento argentino es sobresaliente”.

“No podemos ignorar que la energía nuclear, la biotecnología, la informática, el conocimiento de nuestro propio ADN y otras capacidades que hemos adquirido […] dan a quienes tienen el conocimiento, y sobre todo el poder económico para explotarlo, un dominio impresionante sobre el conjunto de la humanidad y del mundo entero. En el pasado, eran principalmente los Estados los que impulsaban y orientaban la innovación. Hoy, en cambio, los principales motores del desarrollo son actores privados, a menudo transnacionales, dotados de recursos y capacidad de acción superiores a los de muchos gobiernos. El poder tecnológico adquiere así un rostro inédito, predominantemente 'privado', y por ello aún más difícil de discernir, gobernar y orientar hacia el bien común”, completó en ese mismo punto 5 de la introducción la encíclica que nos viene a transmitir León.

Pero como cada día tendrá un punto sensible para la lectura oficialista, la última jornada en el país no será la excepción. El miércoles por la mañana en las vísperas de la misa en Luján y antes de su partida, el Papa visitará el Complejo Penitenciario Federal de Devoto donde lo recibirán alrededor de 80 internos que permanecen allí después de la mudanza y traslados que hizo el Gobierno nacional junto con el porteño entre apuros y gestiones evidentes por vaciar el lugar. Más de 1400 reclusos ya fueron reasignados en la unidad de Marcos Paz. El convenio para esa modificación estaba firmado desde 2018.

Pero lo que más incomoda en el Ejecutivo es que quedó corrido de la actividad. Fue la Pastoral Penitenciaria la que seleccionó a los detenidos con los que conversará el Papa en ese ámbito que dejaron casi vacío. Y que además fue la encargada de definir que en el encuentro solo estarán los internos, el Santo Padre y los funcionarios del Servicio Penitenciario.

En marzo el Gobierno promulgó la baja del Régimen Penal Juvenil de 16 a 14 años.

Serán días de mucha reflexión y el encuentro y la fraternidad serán conceptos que estarán muy arraigados en el contexto y el intercambio de las próximas 72 horas. Quizá, más también. Pero, después de eso lo que hablara serán las acciones. “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”, recita el lema de la visita.

Bonus: Qué significa el lema

“La primera parte del lema, 'Bienvenidos todos', es una invitación abierta: nadie sobra en el encuentro con el Papa. La segunda, 'Vayan y anuncien', es el envío que Jesús hace a sus discípulos al final del Evangelio según san Marcos (Mc 16,15: 'Vayan por todo el mundo y anuncien la Buena Noticia'). El lema describe así el movimiento completo de la visita: acoger y ser enviados”, aclaró el documento difundido por la iglesia en la previa a la llegada de León al país.