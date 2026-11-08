La última misa en Uruguay de León XIV: "La historia de los pueblos no se comprende del todo cuando se prescinde de Dios"

El pontífice brindó una homilía en la plaza frente a la Catedral Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, en Florida. Por la tarde parte rumbo a Buenos Aires, adonde llegará alrededor de las 16:30.

El papa León XIV finaliza este domingo su viaje de tres días por Uruguay , en el marco de su gira por Sudamérica . Tras visitar Montevideo y Paysandú durante el viernes y el sábado, el sumo pontífice se trasladó a Canelones y después a Florida, donde celebró una misa en la plaza frente a la Catedral Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres . Luego, partirá hacia Buenos Aires.

Junto a la histórica imagen de la Virgen de los Treinta y Tres , santa patrona de Uruguay, el santo padre habló a los jóvenes, a las mujeres y a quienes se alejaron de la Iglesia.

Durante la celebración de la misa en honor a la patrona de Uruguay en Florida, el papa León XIV pronunció una homilía centrada en la transmisión de la fe dentro del ámbito familiar, la memoria histórica de las naciones y el papel fundamental que cumplen tanto mujeres como hombres en el hogar y en la sociedad .

El Pontífice comenzó rememorando la vinculación histórica del pueblo uruguayo con la figura de la Virgen María desde los inicios de su independencia. En ese contexto, destacó el lugar del factor religioso en la trayectoria de las sociedades: "La historia de los pueblos no se comprende del todo cuando se prescinde de Dios" .

En su discurso, León XIV dedicó una parte fundamental a resaltar la labor de las mujeres a lo largo de las generaciones. Recordó cómo, en los momentos más diversos del país, fueron ellas quienes sostuvieron la creencia en el seno más íntimo: "En tantos hogares fueron otras mujeres las que conservaron la fe y la entregaron a sus hijos" .

El papa León brinda su última misa en Uruguay previo a la visita de Argentina: “La historia de los pueblos no se comprende del todo cuando se prescinde de Dios"



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El Papa hizo mención explícita a las madres y abuelas que enseñaron las primeras oraciones y mantuvieron vivas las tradiciones espirituales. "Pienso en las madres que pusieron en los labios de sus hijos las primeras palabras de oración, que los llevaron a bautizar, los prepararon para recibir los sacramentos y les enseñaron a vivir la caridad cristiana. Pienso en las abuelas que conservaron un altar en casa, que rezaron por los vivos y por los difuntos, que hicieron presente a Dios en las cosas ordinarias de la vida", remarcó.

Asimismo, reconoció las dificultades de aquellas que no siempre hallaron apoyo en sus entornos: "Otras tuvieron que sostener esa fe con mayor esfuerzo, quizás sin encontrar siempre comprensión o apoyo dentro de su propia casa", añadió.

Frente al dolor de quienes ven a sus hijos o nietos alejados de la práctica religiosa, ofreció un mensaje de aliento citando el ejemplo de Santa Mónica: "No den por perdido aquello que sembraron. El Señor mismo nos enseñó que la semilla puede crecer sin que el sembrador sepa cómo". Por ello, las exhortó: "Madres y abuelas: no se cansen de transmitir la fe. Prediquen con su vida y también con su palabra".

El testimonio de los hombres y la figura de San José

En otro tramo del mensaje, el santo padre apeló a los varones de las familias: "Quisiera dirigirme también a los varones, a los padres y a los abuelos. Sus hijos y nietos necesitan ver que la fe ocupa un lugar verdadero en la vida de los hombres de su familia".

"Imiten a San José, quien asumió la tarea de formar a Jesús llevándolo al templo, enseñándole a trabajar de manera honesta y mostrándole que Dios debe ocupar el primer lugar en la vida de la persona", propuso.

El papa León XIV llamó a Uruguay a reencontrarse con la fe. Imagen mejorada con IA.

En ese sentido, remarcó la importancia del ejemplo cotidiano en el ámbito doméstico: "Los jóvenes necesitan verlos rezar, acercarse a los sacramentos, tratar con respeto a sus esposas, pedir perdón y vivir con honradez también cuando hacerlo exige sacrificios. Un hijo aprende mucho a ver que su padre puede arrodillarse delante de Dios sin sentirse menos hombre por ello".

La vida diaria en el hogar y la tarea pastoral

Remitiéndose a las escrituras, León XIV subrayó la necesidad de integrar la fe a la cotidianeidad familiar: "La Escritura pide al pueblo que las palabras recibidas de Dios permanezcan en el corazón y que las enseñe a sus hijos, hablando de ellas estando en casa y yendo de camino, al acostarte y al levantarte. Dios tenía un lugar en la conversación, en las decisiones y en la vida diaria de la casa".

Además de referirse a las familias, convocó a los obispos, sacerdotes y personas consagradas a "sostener a las familias en esta tarea, ejerciendo con generosidad su paternidad y su maternidad espiritual, acompañando a quienes vacilan y ayudando a muchos a reencontrar el camino de Dios".

El llamado a la acción y la consagración

Tomando el pasaje del Evangelio donde María acude a visitar a su prima Isabel, el Papa instó a la comunidad a no permanecer estática: "Ese movimiento de María señala también nuestro camino. No podemos esperar siempre a que quienes se han alejado regresen por sí solos. ¡Uruguay, hay que ponerse en camino! ¡Hay que entrar de nuevo en las casas! Hay que acercarse a las personas, escuchar sus preguntas y llevarles a Cristo".

Finalmente, el pontífice ofreció la Rosa de Oro a la imagen. "Con este gesto deseo honrar a quienes verdaderamente son el orgullo de nuestra raza", expresó, al tiempo que renovó la consagración de la nación: "A María, capitana y guía de este pueblo, quiero consagrar de nuevo esta nación, confiar a su amparo esta tierra y a cuantos viven en ella, y suplicar a Dios que, por su poderosa intercesión, quebrante las obras del demonio y preserve al amado Uruguay de cuanto quiera apartarlo de Cristo".