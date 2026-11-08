8 de noviembre de 2026 Inicio
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Ex Fórmula 1: cómo fue la impactante transformación de Jenson Button

Lejos de las exigencias de las competencias, el británico encontró nuevos desafíos para mantenerse activo y disfrutar del entrenamiento.

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Así fue la impactante transformación de Jenson Button

Así fue la impactante transformación de Jenson Button, ex Fórmula 1.

Carburando
  • Jenson Button atraviesa una nueva etapa enfocada en el desarrollo muscular.
  • Su peso actual representa un cambio respecto de sus años como piloto.
  • Incorporó ejercicios de fuerza y nuevas actividades deportivas a su rutina.
  • También modificó sus hábitos alimenticios para acompañar su transformación física.

Después de dedicar gran parte de su vida a la exigencia de la Fórmula 1, Jenson Button encontró una nueva motivación lejos de las pistas. El expiloto británico, que compitió durante 17 temporadas y consiguió un campeonato y 50 podios, atraviesa una etapa en la que busca cambiar su físico y ganar masa muscular. A los 46 años, disfruta de entrenamientos que antes no formaban parte de su rutina y se propuso aprovechar esta nueva etapa para desarrollar su fuerza.

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Durante su carrera en la máxima categoría del automovilismo, mantener un peso bajo era una necesidad para cumplir con las exigencias de la competencia. Button contó que llegó a pesar apenas 70 kilos con una altura de 1,83 metros y que, al mirar fotos de aquellos años, se ve demasiado delgado. Ahora, en cambio, está enfocado en aumentar su volumen muscular y llegó a alcanzar los 82 kilos, aunque actualmente ronda los 79.

Así fue la transformación física de Jenson Button.

Así fue la transformación física de Jenson Button.

Este cambio también modificó sus hábitos alimenticios. Para acompañar el crecimiento muscular, incorporó una mayor cantidad de calorías y dejó atrás las restricciones que debía respetar como piloto profesional. Entre las cosas que más disfruta de esta nueva etapa están las pizzas que prepara dos veces por semana junto a su familia. Además, encontró placer en levantar cargas cada vez más pesadas y en mejorar su técnica durante los ejercicios.

Así fue la sorprendente transformación de Jenson Button

El entrenamiento de fuerza se convirtió en una parte central de sus mañanas. Button dedica entre 45 minutos y una hora a levantar pesas en el gimnasio que tiene en su casa, con una rutina que divide entre pecho y bíceps, espalda y tríceps, y tren inferior. Después vuelve a empezar el ciclo. El trabajo constante ya se refleja en el desarrollo muscular de la parte superior de su cuerpo, un cambio que disfruta especialmente a esta altura de su vida.

La actividad física también incluye otras disciplinas, como el pádel y el pickleball. También probó el Hyrox y mantiene el running como parte de su rutina, aunque reconoció que correr le resulta agotador mientras lo hace. A eso le suma recorridos en bicicleta por California, una actividad que disfruta para despejarse y organizar sus días.

Así fue la transformación física de Jenson Button.

Así fue la transformación física de Jenson Button.

La diferencia con su etapa en la Fórmula 1 es notable: en aquel entonces casi no levantaba pesas y sus ejercicios estaban más orientados a las necesidades de la competencia, como fortalecer el cuello para soportar las fuerzas G. Hoy, con una vida más relajada y lejos de las exigencias de las carreras, Button disfruta de entrenar con otros objetivos. Incluso reconoce que los estiramientos ganaron importancia con el paso de los años y que cuidar el cuerpo es fundamental para seguir activo. Su transformación refleja una nueva relación con el deporte, esta vez enfocada en ganar fuerza y disfrutar del proceso.

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