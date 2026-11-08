8 de noviembre de 2026 Inicio
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Seguí en vivo el vuelo del papa León XIV a la Argentina

El Sumo Pontífice se trasladará desde Montevideo a Buenos Aires en el vuelo AR1091 y aterrizará en Aeroparque para comenzar sus actividades en el país. Será recibido por Javier Milei y luego se dirigirá a la Casa Rosada.

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El papa León XIV y una histórica visita a la Argentina.

El papa León XIV y una histórica visita a la Argentina.

(REUTERS/Guglielmo Mangiapane)
Expectativa por la visita del papa León XIV a la Argentina.
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León XIV se trasladará a la Argentina en el vuelo AR1091 proveniente de Uruguay, donde se despidió con una misa masiva en la Catedral Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres en Montevideo antes de abordar el Boeing 737 MAX 8 de Aerolíneas Argentinas que lo traerá a Buenos Aires.

Para cubrir los traslados de la gira de León XIV entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, la empresa Aerolíneas Argentinas organizó un operativo con cinco vuelos especiales. El itinerario une las ciudades de Montevideo, Buenos Aires, Córdoba y Lima con el Boeing 737 MAX 8, además de los aviones Boeing 737 de carga y Airbus A330-200.

De acuerdo a lo que está estipulado en su agenda, una vez aterrizado en la Ciudad de Buenos Aires, a las 17, el Sumo Pontífice tendrá su primera actividad en la Plaza San Martín, en Retiro, para ser parte de un homenaje al General. Concluida esta actividad, visitará la Casa Rosada donde mantendrá el primer contacto con el presidente Javier Milei.

El papa Le&oacute;n XIV visita la Argentina.

El papa León XIV visita la Argentina.

El encuentro entre ambos será uno de los acontecimientos centrales de la jornada de apertura, marcando así el primer contacto formal entre el mandatario argentino y León desde el inicio de su visita al país.

Entre otros de los recorridos institucionales estipulados para este primer día en suelo argentino, a las 18.30, estará presente en el Palacio Libertad, donde pronunciará un mensaje ante autoridades nacionales, diplomáticos y representantes de la sociedad civil.

La agenda del líder de la Iglesia Católica se extenderá hasta el miércoles 11 e incluirá actividades religiosas, reuniones con autoridades nacionales y representantes de distintos sectores sociales. Además de Buenos Aires, el itinerario contempla una visita a la provincia de Córdoba y una celebración multitudinaria frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La última misa en Uruguay de León XIV: "La historia de los pueblos no se comprende del todo cuando se prescinde de Dios"

El papa León XIV finalizó este domingo su viaje de tres días por Uruguay, en el marco de su gira por Sudamérica. Tras visitar Montevideo y Paysandú durante el viernes y el sábado, el sumo pontífice se trasladó a Canelones y después a Florida, donde celebró una misa en la plaza frente a la Catedral Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres. Luego, partirá hacia Buenos Aires.

Junto a la histórica imagen de la Virgen de los Treinta y Tres, santa patrona de Uruguay, el santo padre habló a los jóvenes, a las mujeres y a quienes se alejaron de la Iglesia.

Durante la celebración de la misa en honor a la patrona de Uruguay en Florida, el papa León XIV pronunció una homilía centrada en la transmisión de la fe dentro del ámbito familiar, la memoria histórica de las naciones y el papel fundamental que cumplen tanto mujeres como hombres en el hogar y en la sociedad.

El Pontífice comenzó rememorando la vinculación histórica del pueblo uruguayo con la figura de la Virgen María desde los inicios de su independencia. En ese contexto, destacó el lugar del factor religioso en la trayectoria de las sociedades: "La historia de los pueblos no se comprende del todo cuando se prescinde de Dios".

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