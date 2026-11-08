A sus 60 años: así fue la impresionante transformación de Cindy Crawford La histórica figura de las pasarelas continúa vinculada al mundo del fitness y comparte una filosofía que prioriza el bienestar, el movimiento y los hábitos sostenidos en el tiempo. Agregar C5N en









Cindy Crawford mantiene una activa rutina física que combina distintas disciplinas para trabajar la fuerza, la resistencia y la movilidad.

A sus 60 años: la supermodelo estadounidense mantiene una rutina variada que combina Pilates, entrenamiento de fuerza y ejercicios cardiovasculares. Su método prioriza la constancia y la posibilidad de sostener el movimiento a largo plazo. así fue la impresionante transformación de Cindy Crawford

Crawford fue uno de los grandes íconos de las pasarelas durante la década de 1990 y también se convirtió en una referente del mundo del fitness. A sus 60 años, la modelo continúa entrenando con una rutina que combina diferentes disciplinas y que busca adaptarse a sus necesidades.

Lejos de apostar únicamente por ejercicios de alta intensidad, Crawford sostiene un esquema variado que incluye Pilates, pesas, caminatas, natación y actividades cardiovasculares. Según contó, entrena entre cuatro y cinco veces por semana. Su enfoque combina fuerza, movilidad y actividad cardiovascular en distintos momentos de la semana. De esta manera, la supermodelo estadounidense continúa manteniendo el ejercicio como parte habitual de su vida, incluso después de décadas de carrera en la industria de la moda.

Como fue la sorprendente transformación de Cindy Crawford Uno de los pilares de la rutina de Cindy Crawford es el Pilates reformer, una disciplina que practica desde hace más de una década. La modelo realiza este tipo de entrenamiento aproximadamente dos veces por semana y destacó que puede adaptarlo cuando siente molestias en la espalda. Este tipo de ejercicio le permite trabajar fuerza, estabilidad y movilidad a través de movimientos controlados. Para Crawford, además, es una forma de mantenerse activa sin depender exclusivamente de ejercicios de alto impacto.

La empresaria también incorpora entrenamiento de fuerza dos veces por semana junto a un entrenador personal. Su rutina incluye ejercicios clásicos como pesas libres, zancadas y flexiones. Este tipo de ehercicio ocupa un lugar importante en su esquema porque permite trabajar distintos grupos musculares y mantener la fuerza. La estrella de las pasarelas combina estas sesiones con el Pilates para lograr una rutina más completa.