Así es el bolso viral que Rosalía lució en Nueva York y sorprendió a todos: ¿cuánto cuesta?

La cantante española llamó la atención durante una aparición en Manhattan con un accesorio de dimensiones poco habituales, diseñado por una creadora independiente y vinculado a un proyecto cinematográfico.

Rosalía sorprendió en las calles de Nueva York con un bolso de cuero de dimensiones extraordinarias, diseñado por Dana Toder.

Así es el bolso viral que Rosalía lució en Nueva York y sorprendió a todos : la cantante española volvió a convertirse en protagonista de las conversaciones sobre moda después de ser fotografiada por las calles de Nueva York con un accesorio fuera de lo común, ¿cuánto cuesta?.

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Esta vez, la artista europea llamó la atención con un complemento gigante de un metro de largo y 60 centímetros de alto , que prácticamente ocupaba toda la parte superior de su cuerpo. El adorno, que rápidamente se viralizó en las redes sociales, formó parte de un estilismo que combinó referencias al ballet clásico con una estética urbana y experimental.

Una vez más, la intérprete consiguió que un paseo por la ciudad se transformara en un acontecimiento único. Esta vez, el protagonista fue un diseño que no se consigue en una tienda y que demuestra que, en el universo de Rosalía, los accesorios pueden convertirse en verdaderas piezas de expresión artística.

El accesorio que lució Rosalía no pertenece a una colección tradicional de una firma de lujo. Se trata de una creación personalizada de la diseñadora independiente Dana Toder , quien trabajó en colaboración con la cineasta Lili Conzen para desarrollar una pieza destinada al cortometraje Krähe, que actualmente se encuentra en producción.

Confeccionado en cuero, el bolso tiene una estructura de grandes dimensiones XXXL y una superficie estampada con imágenes de archivo de mujeres de distintas generaciones , desde la década de 1970 hasta la actualidad. La composición visual combina fotografías e ilustraciones vinculadas al universo creativo de sus autoras.

El diseño se aleja de los modelos convencionales y propone una mirada artística sobre los objetos que acompañan la vida cotidiana. La idea detrás de la creación es explorar cómo las pertenencias personales pueden funcionar como una extensión de nuestra identidad y conservar recuerdos, emociones y experiencias.

Si se comercializara como una pieza de autor exclusiva, el precio podría ubicarse entre US$ 2.500 y US$ 4.500. Sin embargo, no hay información suficiente para atribuirle ese valor a la diseñadora.

Para concretar el proyecto, Toder contó con la colaboración de Shmulik, su mentor en el oficio de la marroquinería, un artesano de 80 años. Juntos trabajaron en la confección de una pieza a medida que combina técnicas tradicionales de trabajo con cuero y recursos visuales contemporáneos. Por otro lado, la elección de sus zapatos tampoco parece casual: durante los últimos meses, la ganadora del Grammy incorporó distintas referencias a la danza clásica en su vestuario, tanto dentro como fuera de los escenarios.