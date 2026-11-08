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Le concedieron la eximición de prisión a Mauro Icardi

Así lo decidió el juez de Garantías Orlando Abel Díaz, quien consideró que, al ser la pena por "lesiones leves agravadas" de entre seis meses y dos años, la sanción podría ser de ejecución condicional.

Mauro Icardi fue denunciado por agredir físicamente a su hija mayo

Mauro Icardi fue denunciado por agredir físicamente a su hija mayo, fruto de su vínculo con Wanda Nara.

En medio del escándalo por la denuncia contra Mauro Icardi, la Justicia bonaerense le concedió la eximición de prisión al delantero en el marco de la causa en la que se investigan presuntas lesiones leves agravadas contra su hija Francesca, producto de su relación con Wanda Nara.

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La decisión fue adoptada por el juez de Garantías N° 2 de Tigre, Orlando Abel Díaz, luego de una presentación realizada por la defensa del futbolista, pese a que en las últimas horas trascendió que estaba analizando su detención. Sin embargo, el funcionario judicial consideró que, al ser la pena “lesión leve agravada”, de entre seis y dos años, la sanción podría ser de ejecución condicional.

De acuerdo a lo que reza la resolución, el nuevo fallo no modifica la restricción establecido al exfutbolista de Garatasaray donde le dispusieron una prohibición de acercamiento de 100 metros y mantener contacto con la niña de 11 años durante 45 días, sino que resuelve la situación procesal del rosarino frente a una eventual detención, detalló Infobae.

En paralelo, la causa continúa avanzando a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Especializada en Violencia de Género del distrito de Tigre.

En esa línea, luego que se diera a conocer la nueva medida, Yanina Latorre volvió a recurrir a sus redes sociales para dar más detalles de lo acontecido: Icardi cambió de defensa y fue el nuevo abogado quien presentó el escrito pidiendo la excarcelación “por miedo a que ordenen la detención”.

“En el juzgado me dicen que habrá allanamientos en breve”, escribió y agregó: “A Mauro le otorgaron la eximición de prisión. En 5 días se tiene que presentar en el juzgado, bajo apercibimiento de ser revocado el beneficio de eximición”.

Los estremecedores detalles del estado de la hija de Wanda Nara tras el escándalo con Mauro Icardi

A través de sus historias de Instagram, Yanina Latorre reconstruyó el conflicto que involucró a Francesca, la hija de 11 años de la Wanda Nara y Mauro Icardi, y que terminó con la intervención de la Policía y una ambulancia.

"Se pudrió todo con una de las hijas de Wanda. Tengo detalles tremendos. Los voy actualizando", comenzó escribiendo en una placa negra. Minutos después aseguró que la situación había escalado hasta una instancia judicial: "En este momento Francesca está declarando en la comisaría. Una locura llegar a esto".

el conflicto habría comenzado durante la mañana, cuando Icardi debía retirar a sus hijas del colegio. Según su versión, una de las menores se habría negado a dejar la escuela, lo que habría provocado el enojo del delantero. "Las chicas estaban en el colegio y las tenía q retirar el padre. Él parece que fue antes, a las 10, y Francesca no quería ir. Y él se enojó", relató la conductora.

En detalles, el conflicto habría comenzado durante la mañana, cuando Icardi debía retirar a sus hijas del colegio. Según su versión, una de las menores se habría negado a dejar la escuela, lo que habría provocado el enojo del delantero. "Las chicas estaban en el colegio y las tenía q retirar el padre. Él parece que fue antes, a las 10, y Francesca no quería ir. Y él se enojó", relató la conductora.

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