La teoría del caos libertario: cuando el mundo tiembla, la Argentina se derrumba

El gobierno de Javier Milei eligió desfavorecer el mercado interno y ponerse a merced de la gestión de Donald Trump, que hoy hace agua tras la derrota republicana en las legislativas. Sumado a las crisis de sus aliados en Brasil, Israel y Paraguay, el alineamiento fanático del Presidente tiene consecuencias cuando esos ídolos parecen caer o, al menos, flaquean.

El lógico fervor social por la visita del papa León XIV tomó la agenda por asalto y convive con las repercusiones del escándalo del cierre del Ueno Bank en Paraguay y la salida de Santiago Peña de la presidencia. Atrás parecen haber quedado las repercusiones políticas de la derrota de Donald Trump en los Estados Unidos, aunque en términos económicos el cimbronazo para nuestro país recién comience.

Hasta el ministro de Hacienda, Luis Caputo, tuvo que reconocer en FIEL que el país no crece como se esperaba. El máximo endeudador de la historia argentina atribuyó esta situación al shock externo que provoca la guerra. Pero hay varias salvedades para hacer en relación con esta concesión inédita en el discurso de un ministro que, hasta ahora, siempre pregonó que todo marchaba de acuerdo al plan.

La primera es que Argentina no desaceleró su crecimiento, sino que profundiza su recesión. El relato que el Gobierno sostuvo merced a los rindes excepcionales del agro, la minería y el sector de hidrocarburos —mientras se derrumbaban la industria manufacturera, la construcción y el comercio— hoy ya no es posible. El otro punto objetable es la utilización insostenible del frente externo como excusa. No porque no haya algo de cierto, sino porque la gestión Milei eligió desfavorecer el mercado interno y ponerse a merced de un alineamiento con la gestión Trump que hoy hace agua.

Mientras Caputo usaba la guerra como excusa, el vicepresidente norteamericano, JD Vance, la mencionaba como error al explicar la derrota en las legislativas del martes. En una declaración cuidadosamente elaborada de 600 palabras publicada en la red social X, Vance reconoció que los votantes de Trump en 2024 habían abandonado a los republicanos en las elecciones de mitad de mandato y lo atribuyó, además de a la guerra, a haber abandonado el principio de America First.

Hace unas semanas, en este mismo espacio, comparamos la evolución de las distintas mediciones del riesgo país en los países de nuestra región. Ni en Brasil, ni en Chile, Colombia o los demás países de la región las turbulencias del frente externo impactaron en la medición del JP Morgan en relación con la capacidad de repago de sus bonos soberanos ni generaron el salto que se produjo en la Argentina. La victoria de Lula tuvo un impacto de corto plazo y la derrota de Trump hasta generó buenas perspectivas en los mercados emergentes. El castigo a la Argentina es muy superior al que reciben sus vecinos.

La comparación regional muestra esa diferencia. Mientras el riesgo país argentino supera los 900 puntos, Brasil se mantiene por debajo de los 200, Chile ronda los 100 y Uruguay ni siquiera llega a los 80. Brasil cuenta con más de u$s360.000 millones de reservas internacionales, conserva acceso al financiamiento y tiene la mayor parte de su deuda denominada en moneda propia. Argentina, en cambio, sigue sin resolver su restricción de dólares y enfrenta serias dificultades para refinanciar sus compromisos externos. La misma noticia política que sacudió a los mercados brasileños no produjo allí un salto equivalente del riesgo de default. En la Argentina, la teoría del caos se aplica en casi todos los casos. Aletea una mariposa en Tokio y pueden caer las acciones argentinas en Nueva York. Pero eso no se produce por una teoría estrambótica vinculada a las relaciones de causalidad. Sucede por la posición de indefensión en la que el plan libertario nos ha colocado. En términos económicos y también políticos.

El triunfo del PT en Brasil, la imposibilidad de Benjamin Netanyahu de formar gobierno y el derrumbe republicano en los Estados Unidos también tienen un impacto en la Argentina que no se produce en otros países. El alineamiento de fan quinceañero que decidió el Presidente tiene consecuencias cuando esos ídolos parecen caer o, al menos, flaquean.

El escándalo de Ueno Bank en Paraguay también tiene una lectura que excede largamente las fronteras de ese país. Durante años, Paraguay fue exhibido como el ejemplo de las virtudes del modelo liberal. Estabilidad macroeconómica, disciplina fiscal, reglas amigables para los inversores y un Estado que supuestamente no se metía donde no debía. Una suerte de paraíso de la ortodoxia en una región demasiado acostumbrada, según ese relato, a los desbordes populistas. Pero detrás de lo que decía estaba la realidad de un banco que creció al calor de sus vínculos con el poder, los negocios privados que se entrecruzan con los intereses públicos y los organismos de control que no estuvieron a la altura de sus responsabilidades. Ueno terminó convirtiéndose en un problema político de primera magnitud, más allá del desastre financiero.

Santiago Peña, que había llegado a la presidencia como uno de los exponentes más entusiastas de ese modelo, quedó atrapado en el escándalo por sus propios vínculos anteriores con el grupo empresario propietario de la entidad. La crisis se llevó puesto al titular del Banco Central, puso bajo sospecha los mecanismos de supervisión financiera y terminó con la salida del presidente.

La prédica sobre la libertad de mercado convive bastante mal con estas historias cuando llega el momento de explicar quién controla a quién y quién termina pagando los platos rotos. La historia tiene, además, una resonancia particular en la Argentina. Milei hizo de Paraguay uno de los espejos en los que le gusta mirarse y de Peña uno de los aliados políticos con los que comparte diagnóstico y alineamiento internacional. Pero el problema de estos modelos es que suelen presentar como libertad económica lo que muchas veces termina siendo libertad para los grupos empresarios más cercanos al poder. El Estado se retira de sus responsabilidades sociales, se desentiende de la producción y deja librados a su suerte a trabajadores y consumidores, pero, cuando se trata de controlar a los grandes intereses privados, la supuesta mano invisible parece volverse socia. La caída de Peña expone los límites de esa construcción. Y también recuerda que detrás de los discursos sobre la eficiencia, el equilibrio fiscal y la confianza de los mercados puede esconderse una estructura de privilegios bastante menos virtuosa de lo que sus promotores pretenden.

En su vuelta a España, se produjo el efecto inverso al que creyó Javier Milei que lograría hace algunas semanas. Allí el que está en la cuerda floja es Pedro Sánchez, pero los insultos de Milei contra él y su maltrato a la prensa de ese país volvieron como un bumerán durante su participación en el encuentro iberoamericano. Fue ignorado adrede por los medios españoles, no participó de la inauguración ni de las citas más importantes y pronunció un discurso que, hace dos años, a algunos les resultaba refrescante y hoy parece completamente anacrónico.

Volviendo a la visita del Papa, servirá para que haya un alto en las disputas internas del Gobierno, pero estas seguramente volverán con más violencia cuando León XIV parta con rumbo a Lima.

Una reunión de Patricia Bullrich con el grupo de diputados que le responden disparó una catarata de off que abonaban a la idea de que la senadora buscará competir en internas con el Presidente. "No se habló de las PASO", aseguran en el entorno de la expresidenta del PRO y rechazan cualquier posibilidad de ruptura en el corto plazo. Entre sus allegados aseguran que fue una reunión como muchas otras y también que a la jefa del bloque oficialista en la Cámara alta no le molesta que se hable de Nadia Márquez como eventual reemplazante, tanto en el Senado como en una eventual fórmula con Milei. Dicen que Bullrich entiende que es natural que los libertarios busquen promover gente propia, pero también advierten acerca de las dificultades de que salgan leyes si el bloque está en manos de alguien tan bisoño.

Se haya hablado del tema o no, está claro que Bullrich ya no pugna por las PASO y al oficialismo se le acaba el tiempo. Es Diego Santilli quien presiona y hace promesas a los gobernadores para conseguir que se suspendan. Aún no tiene suerte, pero mantiene la confianza de que lo logrará en estos pocos días que le quedan a 2026. Si se vuelve a reunir la mesa política la otra semana, ya sin León en la Argentina, el colorado puede tener novedades.

Hay dudas acerca de su propio futuro como candidato porque lo que viene más complicado es el armado entre LLA y el PRO. Mauricio Macri generó un cortocircuito con Christian Ritondo, a pesar de que compartieron un encuentro esta semana, al decir que las negociaciones no avanzan y tampoco participará de la misa del lunes en el Monumento de los Españoles por diferencias con su primo, Jorge.

En el peronismo, dirigentes que contribuyen al armado de Axel Kicillof están convencidos de que los libertarios quieren perder en la Provincia y por eso no avanzan los acuerdos. "El proyecto de Milei hace religión del superávit fiscal, aunque sea falso. La administración de la Provincia atenta diariamente contra una idea como esa. Prefieren tener un enemigo ahí que un aliado que les exija", aseguran en el MDF.

Si se cumpliera el vaticinio de un dirigente en diálogo con este cronista, Santilli sería candidato a jefe de Gobierno porteño. Pero todo esto y muchas cosas más comenzarán a saberse cuando el Papa se vaya del país. Por ahora, la expectativa primaria es que en su discurso no haya alusiones que puedan ser leídas como una crítica al ajuste libertario. Todo indica que esas previsiones van a salir mal.

León XIV ya está en Uruguay, donde fue recibido tibiamente por una sociedad con menos fervor religioso que la nuestra. De su primer discurso se destacó una crítica al aborto seguro, legal y gratuito, como si pudiera esperarse otra cosa de un Papa, pero se reparó menos en la frase posterior a su defensa de la vida desde la concepción.

En efecto, el líder de la Iglesia Católica dijo: "Ese gesto de protección nos lleva a pensar en la vida que comienza, también en aquella que todavía crece en el seno materno. Quien todavía no ha nacido pertenece ya a la familia humana y al futuro de su pueblo". Pero luego aseguró también que "acoger una nueva vida requiere que el padre se comprometa junto a la madre, que la familia preste su apoyo y que existan unas condiciones sociales que permitan a ambos criar y cuidar a sus hijos. La protección de quien va a nacer y el apoyo de quienes lo acogen son inseparables".

Ponerse a medir si hay más o menos mensajes a la administración libertaria en las palabras de León cuando esté en la Argentina parece una empresa sin sentido. Más allá de la fina diplomacia vaticana, el mundo por el que milita un Papa que nombró 13 veces a la doctrina social de la Iglesia en su primera encíclica es diametralmente opuesto al que piensan Javier Milei y los suyos.