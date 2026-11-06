6 de noviembre de 2026 Inicio
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El Gobierno se presentará ante el Tribunal Internacional del Mar por la explotación en Malvinas

Los días 10 y 11 de noviembre la República Argentina se enfrentará a Reino Unido ante el Tribunal del Mar solicitando el cese inmediato de las actividades de explotación del proyecto Sea Lion.

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El Gobierno nacional sigue avanzando en el procedimiento ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para que se decreten las medidas que solicitó el Ejecutivo solicitadas el pasado 13 de octubre. Es para darle continuidad a la búsqueda "de impedir la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte".

Lo volvería a hacer una y mil veces, reconoció uno de los creadores de la bandera.
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El cruce entre la Argentina y el Reino Unido se dará en la audiencia que se llevará a cabo los días 10 y 11 de noviembre en Hamburgo. Allí la encargada en representación del Estado nacional es la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy.

"La presentación fue realizada por los equipos jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica, la Cancillería, el Ministerio de Economía y la Procuración del Tesoro de la Nación, con el objetivo de proteger los derechos soberanos argentinos sobre la plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas unilateralmente por el Reino Unido afecten los recursos que pertenecen a todos los argentinos", expresó la comunicación oficial.

Además aclaran que se sumaron a los equipos profesionales para abordar este tema los especialistas Marcelo Kohen y Nicolás Schrijver. El primero exsecretario general del Institut de Droit International y exjuez ad hoc del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que representó a la Argentina en el caso de la fragata Libertad, en el que el mismo Tribunal ordenó en 2012 la liberación del buque como medida provisional. El segundo es expresidente del Institut de Droit International y de la International Law Association y una de las máximas autoridades mundiales en soberanía sobre los recursos naturales, y el doctor Agustín Giustiniani, profesor de la Maestría en Solución de Controversias Internacionales de Ginebra (MIDS).

Metodología de las audiencias

La Metodología de las audiencias es particular del reglamento del Tribunal del Mar y se estructura en dos días con bloques de exposición y repregunta para ambas partes. El idioma será inglés o francés.

Martes 10 de noviembre: primera ronda de audiencias

Exposición Argentina: de 10 a 13 hs.

Exposición Reino Unido: de 15 a 18 hs.

Miércoles 11 de noviembre: segunda ronda de audiencias

Argentina: de 10.30 a 12 hs.

Reino Unido: 17.30 a 19 hs.

La audiencia se transmite en vivo por streaming a través del sitio de internet del Tribunal (www.itlos.org). El Tribunal suele dictar la orden en pocas semanas. En el caso de la Fragata ARA Libertad pasó un mes desde la solicitud.

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